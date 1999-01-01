Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана

В промышленном сердце страны – Экибастузе – вырос уникальный железнодорожный кластер полного цикла Railways Systems KZ. Здесь сталь, технологии и человеческое мастерство превращаются в инновационную железнодорожную технику – от цельнокатаных колес до подвижного состава нового поколения.

до 3 000 грузовых и 500 пассажирских вагонов

300 000 цельнокатаных колес

20 000 колесных пар и 42 000 осей

На предприятиях кластера трудятся свыше 3 000 сотрудников, объединенных более чем 100 профессиями и направлениями. Ежегодно выпускается: