Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана
Стабильное и постоянное развитие экономики Казахстана во многом обеспечивается растущей индустриализацией. В основе развитого промышленного сектора – результаты труда людей, выбравших рабочие специальности в качестве своей карьеры. Престиж и важность данной работы отмечаются не только производственными компаниями, но и государством. Символично, что 2025 год стал Годом рабочих профессий указом президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Railways Systems KZ не просто заводы, а высокотехнологичные площадки Industry 4.0. Это роботизация, цифровые технологии, автоматические линии и системы контроля качества, гарантирующие точность до сотых миллиметра.

Но главная гордость RWS KZ – это люди: квалифицированные рабочие, инженеры и технологи. Здесь молодежь находит карьеру, а профессиональные династии продолжают традиции лидера казахстанского машиностроения.
В промышленном сердце страны – Экибастузе – вырос уникальный железнодорожный кластер полного цикла Railways Systems KZ. Здесь сталь, технологии и человеческое мастерство превращаются в инновационную железнодорожную технику – от цельнокатаных колес до подвижного состава нового поколения.

На предприятиях кластера трудятся свыше 3 000 сотрудников, объединенных более чем 100 профессиями и направлениями. Ежегодно выпускается:

  • до 3 000 грузовых и 500 пассажирских вагонов
  • 300 000 цельнокатаных колес
  • 20 000 колесных пар и 42 000 осей
История КЛАСТЕРА
Сегодня RWS KZ – крупнейший в стране железнодорожный производственный комплекс полного цикла. Отправная точка – 2012 год, Экибастуз. Тогда состоялся запуск первого и единственного в Казахстане производства цельнокатаных колес. Проект стал частью государственной программы по созданию вертикально интегрированного машиностроительного кластера и за несколько лет объединил новые промышленные площадки. В том же 2012 году в ходе общенационального телемоста «Сильный Казахстан построим вместе» с участием президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. был осуществлен запуск производства стрелочных переводов.

Фонд развития промышленности поддержал ряд проектов RWS KZ, среди которых производства цельнокатаных колес, железнодорожных клемм, мелкого и крупного литья для вагонов, кузнечно-бандажной продукции.
Производство цельнокатаных колес

Производство стрелочной продукции
Производство рельсового скрепления и полимерной продукции
Производство железобетонных шпал и брусьев
Производство осей и колесных пар
Электрометаллургический завод
Кузнечно-бандажный комплекс

Новый корпус на производстве подвижного состава
2012
2014
2015
2016
2025
2028
  • Сформировать замкнутый цикл производства
  • Полностью закрыть внутренние потребности и минимизировать зависимость от импорта
  • Обеспечить спрос АО «НК «Казакстан темiр жолы» и крупных операторов
  • Развивать экспортный потенциал
  • Способствовать развитию Экибастуза из моногорода в город с диверсифицированной экономикой
ПРИОРИТЕТЫ
Перед железнодорожным машиностроением Казахстана и всей национальной экономикой открываются уникальные возможности для роста. Объемы рынка позволяют реализовывать масштабные долгосрочные цели, где каждый участник активно вносит вклад во всеобщее развитие.
Роман Павлингер, генеральный директор железнодорожного кластера Railways Systems KZ
RWS KZ В ЦИФРАХ
  • >13 лет
    На рынке железнодорожного машиностроения
  • >3 000
    Квалифицированных специалистов
  • >100
    Профессий и направлений работы
  • 8
    Современных производств
  • >30
    Производственных линий с передовым, высокотехнологичным оборудованием
  • 50%
    Молодых специалистов до 35 лет
Высокоточная автоматизированная цепочка от входного контроля сырья до отгрузки: прессы до 10 000 т, точность обработки до 0,01 мм, шероховатость до 27 мкм; ультразвуковой и магнитопорошковый контроль, лазерные измерительные системы; хранение данных по каждому колесу 20 лет; гарантия до 15 лет на соединение колесо – ось. Роботизация, ЧПУ, автоматические линии, термическое оборудование уровня API 6A.
ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Мы обеспечим железнодорожную индустрию собственным сырьем, укрепим экспортные позиции Казахстана на мировой арене. Политика Казахстана и благоприятный инвестиционный климат создали условия, благодаря которым мы можем вносить вклад в развитие и индустриализацию нашего Отечества.
Сергей Павлингер, президент железнодорожного кластера Railways Systems KZ
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС
ПРОИЗВОДСТВО ОСЕЙ
И КОЛЕСНЫХ ПАР
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ И БРУСЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ И ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
КУЗНЕЧНО-БАНДАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
ПРОИЗВОДСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
