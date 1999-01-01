Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана

Бизнес активно занимается популяризацией труда рабочих через просветительские инициативы, знакомство с особенностями различных профессий, а также совместную работу с учебными заведениями для подготовки новых кадров. Их промышленности нужно все больше и больше. В МТСЗН РК посчитали
, что до 2030 года отрасли нужны будут 410 тыс. рабочих специалистов, среди которых сварщики – 18 тыс., строители-монтажники, связанные с ними рабочие – 9,2 тыс., слесари промышленного оборудования – 8,2 тыс.
В RWS KZ подтверждают данные цифры. Внутренний анализ показывает, что предприятиям необходимы токари и слесари, сварщики сложных металлоконструкций стрелочных переводов, операторы ЧПУ на современных роботизированных линиях, контролеры ОТК для многоступенчатого контроля продукции, инженеры-технологи, особенно для проектирования продукции под уникальные заказы.
В кластере также отмечают важность постоянного развития для реализации кадрового потенциала. Работа профессионалов тяжелого машиностроения, которые трудятся на предприятиях RWS KZ, напрямую связана с безопасностью железных дорог и стабильностью всей транспортной системы страны.
RWS KZ понимает, что необходимо всесторонне создавать условия для работников: как внутри компании через комфортные рабочие условия, развитую корпоративную культуру, образовательные возможности, так и на уровне города. Благодаря подобным усилиям в Экибастуз для работы на RWS KZ уже переехали более 80 специалистов из России, Беларуси, Украины, а также приезжают инженеры из Австрии и Германии.
Постоянно растущее производство, в свою очередь, создает все больше новых рабочих мест. В 2025-2028 гг. на RWS KZ появится свыше 2 500 новых вакансий. Среди них 300 в новом корпусе для производства подвижного состава в Петропавловске, 800 – на кузнечно-бандажном производстве, которое открылось в 2025 году. Еще 400 рабочих мест откроется в литейном цехе. Электрометаллургический завод, открытие которого запланировано через три года, обеспечит работой еще 1 000 человек.