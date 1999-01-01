Локализация және халықаралық тәжірибе: ТШО қазақстандық жеткізушілердің дамуына қалай үлес қосып келеді

Қазақстандық бизнестің дамуын қолдау
2025 жылы ТШО қазақстандық жеткізушілерден шамамен 1,8 миллиард АҚШ доллары көлемінде тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алды
2025 жылы Қазақстан Республикасына тікелей төлемдері шамамен 10,6 миллиард АҚШ долларын құрады
Тендер: сатып алу рәсімдері қалай іске асады
Іріктелген жеткізушілерге шақыру жіберу
Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды қабылдау
Бағаны, сапаны, орындау мерзімін, қауіпсіздік талаптарын және компанияның тәжірибесін бағалау
Жеңімпазды анықтау
Келісімшартқа қол қову
«Теңізшевройл» компаниясы қазақстандық кәсіпорындарды тендерлерге белсенді қатысуға шақырады. Мысалы, 2024 жылдың қыркүйегінде ТШО инжинирингтік компанияларға арналған форум ұйымдастырды. Форум барысында компания сатып алу рәсімдеріне қойылатын талаптарды түсіндіріп, әлеуетті жеткізушілердің тендерлерге қатысуға жақсырақ дайындалуына көмектесті.
Қазақстандық кәсіпорындардың жетістік тарихы
Салықтар және әлеуметтік аударымдар
Жергілікті мердігерлерді жұмыспен қамту (механикалық өңдеу, логистика және сервистік қызмет көрсету салалары)
Импортқа тәуелділікті азайту
Өңірдің индустриялық базасын дамыту
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