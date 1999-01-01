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Локализация және халықаралық тәжірибе: ТШО қазақстандық жеткізушілердің дамуына қалай үлес қосып келеді
Отандық өндірушілерді қолдау – бұл тек тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу ғана емес, сонымен қатар бизнестің ұзақ мерзімді дамуына қолайлы жағдай жасау. Қазақстандық компаниялармен ынтымақтастықтың арқасында өндірістік экожүйе қалыптасады. Соның нәтижесінде кәсіпорындардың тәжірибесі мен біліктілігі артады, жаңа жұмыс орындары ашыладыжәне ел ішіндегі өндірістік байланыстар нығая түседі. Мұндай тәсілдің тиімділігін «Теңізшевройл» компаниясы мен басқа да қазақстандық кәсіпорындардың табысты серіктестік тәжірибесі дәлелдеп отыр.

Компания қазақстандық өндірушілер мен жеткізушілердің қатысу мүмкіндіктерін кеңейте отырып, қазақстандық қамтуды жүйелі түрде дамытып келеді. Компанияның қазақстандық жеткізушілерден тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алуға жұмсаған жалпы шығыны 46,8 миллиард АҚШ долларынан асты. Бұл ТШО-ның отандық бизнесті дамытуға бағытталған жұмысты тұрақты әрі жүйелі түрде жүргізіп отырғанын көрсетеді.

Қазақстандық бизнестің дамуын қолдау

«Теңізшевройл» компаниясы тек мұнай-газ саласының дамуына ғана емес, сонымен қатар отандық кәсіпкерлердің өсуіне де үлес қосып келеді.
Серіктестік
1,8 млрд $

2025 жылы ТШО қазақстандық жеткізушілерден шамамен 1,8 миллиард АҚШ доллары көлемінде тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алды

Төлемдер
10,6 млрд $

2025 жылы Қазақстан Республикасына тікелей төлемдері шамамен 10,6 миллиард АҚШ долларын құрады

Компания қызметі тікелей экономикалық әсерден бөлек, еңбек нарығының дамуына да ықпал етеді. 33 жыл ішінде Теңізшевройл жүздеген мың жұмыс орындарын құруға ықпал етті. Бұл Атырау облысында және Қазақстанның басқа да өңірлерінде экономикалық белсенділіктің артуына әсер етті.

Бұл ретте, әлемдегі ең ірі мұнай-газ жобаларының бірінде жұмыс істеу барлық қатысушылардан сапа мен қауіпсіздіктің қатаң талаптарын сақтауды талап етеді. Теңіз — пайдалану жағынан күрделі кен орны. Сондықтан тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін ТШО өз бизнес-серіктестеріне жоғары талаптар қояды.

Тендер: сатып алу рәсімдері қалай іске асады

Теңізшевройл мердігерлерді таңдау үшін тендерлік рәсімдер өткізеді. Сатып алынатын тауар және қолданылатын талаптарға байланысты тендерлік құжаттамада бағалаудың әртүрлі критерийлері ескерілуі мүмкін. Олардың қатарында техникалық, коммерциялық, еңбек қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және компленс талаптары және қажет болған жағдайда қазақстандық қамту көрсеткіштері бар. Талаптарға сай келетін жеткізушілер іріктелгеннен кейін тендерлік кезеңбасталады.
01

Іріктелген жеткізушілерге шақыру жіберу

02

Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды қабылдау

03

Бағаны, сапаны, орындау мерзімін, қауіпсіздік талаптарын және компанияның тәжірибесін бағалау

04

Жеңімпазды анықтау

05

Келісімшартқа қол қову

«Теңізшевройл» ынтымақтастыққа шақырады

«Теңізшевройл» компаниясы қазақстандық кәсіпорындарды тендерлерге белсенді қатысуға шақырады. Мысалы, 2024 жылдың қыркүйегінде ТШО инжинирингтік компанияларға арналған форум ұйымдастырды. Форум барысында компания сатып алу рәсімдеріне қойылатын талаптарды түсіндіріп, әлеуетті жеткізушілердің тендерлерге қатысуға жақсырақ дайындалуына көмектесті.

Қазақстандық кәсіпорындардың жетістік тарихы

ТШО-ның жергілікті өндірісті дамытуға бағытталған жүйелі жұмысы электротехникалық секторды да қамтиды. Соның жарқын мысалдарының бірі – 2011 жылы Атырау қаласында құрылған, жарылысқа төзімді электр жабдықтарын өндіретін отандық Sigma Solutions ЖШС-нің даму жолы.
«Теңізшевройл мен Sigma Solutions арасындағы ынтымақтастықтың дамуына қазақстандық қамтуды қолдау саясаты шешуші рөл атқарды. Осы саясаттың арқасында қазақстандық компаниялар тек тендерлерге қатысу мүмкіндігіне ғана емес, сонымен қатар өздерінің өндірістік, техникалық және операциялық мүмкіндіктерін дамытуға өндірістік, техникалық және операциялық мүмкіндіктерін дамытуға қаржы бағыттауға мүмкіндік алды. Sigma Solutions үшін бұл өз тәжірибесін күшейтуге, ішкі жұмыс үдерістерін жетілдіруге және жергілікті мамандардан құралған команданы кеңейтуге қосымша ынталандыру болды. ТШО-мен ынтымақтастық – халықаралық оператор мен жергілікті бизнес арасындағы тиімді серіктестіктің Қазақстандағы мұнай-газ саласының дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және жергілікті тәжірибе деңгейінің артуына қалай ықпал ететінінің айқын мысалы», – деп есептейді Sigma Solutions компаниясының бизнесті дамыту жөніндегі жетекші маманы Тоқтар Әкім.
Sigma Solutions компаниясының заманауи технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген, электр техникалық өнімдердің жеткілікті қоры сақталатын өз өндірістік базасы бар.

2022 жылдың сәуір айында Теңізшевройл SIMT.P-122209-A0005 сериясындағы жарылысқа төзімді алты тарату қорабын өндіруге сынақ тапсырысын берді. Дайындалған өнімдер Теңіз кен орнына жеткізіліп, өндірістік нысандарға орнатылды және оң бағасын алды. Соның нәтижесінде Sigma Solutions компаниясы жарылысқа төзімді электр жабдықтарын өндіретін ТШО-ның бекітілген өндірушілер тізіміне енгізілді.
«Бұл біз үшін маңызды стратегиялық кезең әрі өнімдеріміз бен өндірістік үдерістеріміздің саланың ең жоғары талаптарына сай келетінін растайтын маңызды дәлел. Ең алдымен, бұл өңірдегі мұнай-газ саласындағы ең ірі операторлардың бірінің біздің Sigma Solutions компаниясының жабдықтары жарылыстан қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және сапа бойынша қатаң талаптарға толық сәйкес келетінін мойындағанын білдіреді. Мұндай мәртебе компанияға жан-жақты техникалық тексеру мен аудиттен өткеннен кейін ғана беріледі. Бұл өз кезегінде біздің өндірістік және инженерлік базамыздың жоғары деңгейде дамығанын дәлелдейді. Sigma Solutions әртүрлі жабдық түрлерін шығаратын халықаралық OEM өндірушілерімен қатар IMBC аудитінен сәтті өткен алғашқы қазақстандық компаниялардың бірі болды. Екіншіден, осы тізімге енгізілуіміз ТШО жобаларына қатысу мүмкіндіктерімізді едәуір кеңейтті. Бұл бізге тиісті өнім түрлері бойынша сатып алу рәсімдеріне тікелей әрі жедел қатысуға жол ашты. Соның арқасында біз негізгі өндірістік үдерістерге белсендірек араласып, ұзақ мерзімді ынтымақтастықты нығайта түстік. Сонымен қатар бұл мәртебе басқа нарықтарда Sigma Solutions компаниясына деген сенімді де айтарлықтай арттырады. Себебі ТШО тарапынан мойындалу саладағы маңызды көрсеткіштердің бірі болып саналады. Бұл халықаралық талаптарға сай келетін жарылысқа төзімді электр жабдықтарын өндіруші ретіндегі беделіміздің артуына оң әсерін тигізеді», – деп түсіндірді Sigma Solutions компаниясының өкілдері.
Теңізшевройлмен ынтымақтастықтың нәтижесінде Sigma Solutions компаниясында тапсырыстар көлемі мен өндірістік жүктеме айтарлықтай артты.
«Біз жеткізу мерзімдерін сақтау және жеткізу үдерісін тиімді басқару талаптарына ерекше көңіл бөлеміз. ТШО үшін өнімдерді белгіленген кестеге сай жеткізу, логистикалық тізбектің ашықтығы және өндірістік қажеттіліктердегі өзгерістерге жедел әрекет ету аса маңызды. Сонымен қатар комплаенс талаптары мен ТШО-ның сатып алу рәсімдерінің талаптарын сақтау міндетті болып табылады. Бұған бағаның ашық қалыптасуы, келісімшарт талаптарын сақтау және тапсырысты орындаудың барлық кезеңін құжатпен рәсімдеу кіреді», – деп атап өтті Sigma Solutions.
Мұндай серіктестіктер Атырау облысының және жалпы Қазақстанның өнеркәсіптік әлеуетін дамытуда айрықша рөл атқарады. Олар мұнай-газ саласындағы ірі операторлардың айналасында жергілікті жеткізушілердің тұрақты экожүйесін қалыптастырады. Бұл қазіргі жобалардың қажеттіліктерін қамтамасыз етіп қана қоймай, жергілікті компаниялардың тәжірибесі мен кәсіби мүмкіндіктерін біртіндеп дамытуға, сондай-ақ олардың халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұндай ынтымақтастықтың экономикаға тигізетін мультипликативтік әсерін де бөлек атап өткен жөн. Жергілікті жеткізушілердің дамуы салық түсімдерінің артуына және логистикадан бастап инженерлік және сервистік қызметтерге дейінгі салалардың дамуына оң ықпал етеді.

Sigma Solutions — іс жүзінде нөлден бастап құрылған қазақстандық компания. Бұл тек заңды тұлғаны тіркеумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар өз алдына дербес ұйым қалыптастыруды қамтиды. Яғни, мамандардан құралған команданы жасақтау, ішкі жұмыс үдерістерін әзірлеу, мемлекеттік органдармен және серіктестермен қарым-қатынас орнату, коммерциялық стратегияны жолға қою, өнімді жергілікті нарықтың ерекшеліктеріне бейімдеу және өзінің операциялық жұмыс моделін дамыту сияқты жұмыстар атқарылады.

Яғни, халықаралық тәжірибе мен технологияларды пайдаланатын, бірақ Қазақстанның экономикалық, құқықтық және мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, дербес дамитын толыққанды қазақстандық бизнес құрылады. Мұндай тәсіл классикалық жергіліктендіруге қарағанда әлдеқайда көп еңбек пен жұмысты талап етеді.
Локализация дегеніміз – бұрыннан жұмыс істеп тұрған бизнесті жаңа нарықтың талаптарына бейімдеу: интерфейстерді аудару, жұмыс үдерістерін жергілікті заңнамаға сәйкестендіру, өкілдік ашу, жергілікті мамандардан команда құру және өнімді сатуды бастау. Бұл жағдайда компания өзінің бұрыннан қалыптасқан негізін, яғни технологияларын, бизнес-моделін және басқару құрылымын пайдаланады.

Мысалы, 2025 жылдың шілдесінде ТШО Erreesse Caspian Valves (ECV) ЖШС-мен жергілікті жерде құрастырылатын клапандарды құрастыру және жеткізу бойынша сәтті келісімшартқа қол қойды.

Erreesse Caspian Valves – Қазақстанда тіркелген ЖШС. Компанияның бас ұйымы Италияда орналасқан. Атырау қаласындағы өз өндірістік нысаны клапандарды жергілікті жерде құрастыруға мүмкіндік береді және мамандарды жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді.

ECV компаниясы өңір экономикасына нақты пайда әкеледі. Атап айтқанда:
Иконка налогов

Салықтар және әлеуметтік аударымдар

Иконка подрядчиков

Жергілікті мердігерлерді жұмыспен қамту (механикалық өңдеу, логистика және сервистік қызмет көрсету салалары)

Иконка импорта

Импортқа тәуелділікті азайту

Иконка индустрии

Өңірдің индустриялық базасын дамыту

Ең бастысы – жергілікті жерде өндірілген әрбір клапаннан түскен қаржы Қазақстан экономикасында қалады.

«Жергілікті сервистің басты артықшылығы – импорттық қызметпен салыстырғанда оны бірден пайдалануға болады. Сонымен қатар біз өнімді тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес бейімдей аламыз және жобадағы өзгерістерге жылдамырақ әрекет етеміз. Ал импорт кезінде конструкторлық және техникалық құжаттаманы күтуге, логистикаға және виза рәсімдеуге уақыт кетеді. Сондықтан бізде тәуекелдер әлдеқайда аз».
ECV компаниясы жергілікті жерде құрастырылатын шарлы клапандар бойынша ТШО-ның біліктілік іріктеуінен сәтті өтіп, ТШО-ның бекітілген өндірушілер тізіміне енгізілді. Жасалған келісімшарт өнімдердің ауқымды түрлерін қамтиды және 2025 жылы тауарлар бойынша қазақстандық қамту деңгейін 25–30 пайызға және одан жоғары деңгейге жеткізу мақсатына тікелей ықпал етеді. Бұл жоба халықаралық сапа мен өңірлік экономиканы қолдау қатар ұштасқан стратегиялық әріптестіктің нақты үлгісі болды.
«Біздің басты артықшылығымыз – жергілікті өндіріс пен Erreesse Srl компаниясының халықаралық тәжірибесінің үйлесуі. Біз бәрін нөлден бастап үйреніп жатқан жоқпыз. Керісінше, дайын тәжірибені Қазақстанға әкеліп, оны жергілікті нарықтың талаптарына бейімдеп отырмыз. ECV – жергілікті компанияның халықаралық талаптар деңгейіне қалай көтеріле алатынының нақты мысалы. Бұл нәтижеге біз жоғары сапаның, инженерлік шешімдердің және ел ішіндегі нақты өндірістің арқасында қол жеткіздік», – деп атап өтті Erreesse Caspian Valves компаниясы.
«Теңізшевройл» компаниясы – тек тапсырыс беруші ғана емес, кәсіпкерлікті дамытуға қолдау көрсететін серіктес. Компания жергілікті өндірушілердің өсуіне, жұмыс сапасын арттыруына, жаңа білім мен тәжірибе жинауына және ірі нарықтарға шығуына көмектеседі. Бүгінде сапаға инвестиция салуға дайын кәсіпорындар бәсекелік артықшылыққа ие болады. Дәл осындай компаниялар Қазақстанның заманауи өнеркәсіптік экономикасының маңызды бөлігіне айналып келеді.

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