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Локализация и международная экспертиза: как Тенгизшевройл способствует развитию казахстанских поставщиков
Поддержка местных производителей — это не только вопрос закупок, но и создание условий для долгосрочного развития бизнеса. Через сотрудничество с отечественными компаниями формируется промышленная экосистема, в которой растут компетенции, появляются новые рабочие места и укрепляются производственные цепочки внутри страны. Именно такой подход демонстрируют успешные кейсы партнерства Тенгизшевройл и других казахстанских предприятий.

Компания последовательно развивает казахстанское содержание, делая ставку на местных производителей и подрядчиков. Совокупные затраты ТШО на закупку товаров и услуг у них превысили 46,8 млрд долларов, что подтверждает системную работу по развитию национального бизнеса.

Поддержка развития казахстанского бизнеса

Тенгизшевройл вносит вклад в развитие не только нефтегазовой отрасли, но и отечественных предпринимателей.
Партнёрство
1,8 млрд $

В 2025 году ТШО приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму около 1,8 млрд долларов

Выплаты
10,6 млрд $

Прямые выплаты Республике Казахстан в 2025 году составили порядка 10,6 млрд долларов

Помимо прямого экономического эффекта, деятельность компании способствует развитию рынка труда. За 33 года Тенгизшевройл создал сотни тысяч рабочих мест, что стимулировало экономическую активность в Атырауской области и других регионах Казахстана.

При этом работа на одном из крупнейших нефтегазовых проектов мира требует от всех участников соблюдения строгих стандартов качества и безопасности. Тенгиз — сложное в эксплуатации месторождение. Для того чтобы обеспечить эффективное управление, ТШО предъявляет высокие требования к бизнес-партнерам.

Тендер: как формируются закупки

Тенгизшевройл проводит тендерные процедуры для выбора подрядчиков. В зависимости от предмета закупки и применимых требований тендерная документация может учитывать различные критерии оценки, включая технические, коммерческие, HSE, комплаенс- и, где применимо, показатели казахстанского содержания. После отбора подходящих поставщиков начинается конкурсный процесс, в который обычно входят следующие задачи:
01
Приглашение

Рассылка приглашений отобранным поставщикам

02
Предложения

Получение коммерческих
и технических предложений

03
Оценка

Оценка цены, качества, сроков, безопасности и опыта

04
Знак качества

Выбор победителя

05
Подписание контракта

Подписание контракта

Тенгизшевройл приглашает к сотрудничеству

Тенгизшевройл призывает казахстанские предприятия участвовать в тендерах. Например, в сентябре 2024 года ТШО организовал форум для инжиниринговых компаний, чтобы, объяснив требования, помочь потенциальным поставщикам лучше подготовиться к участию в закупочных процедурах компании.

Истории успеха казахстанских предприятий

Системная работа ТШО по развитию местного производства охватывает и электротехнический сектор. Показательной стала история роста ТОО Sigma Solutions — отечественного производителя взрывозащищенного электрооборудования, основанного в 2011 году в Атырау.
«Ключевую роль в развитии сотрудничества Тенгизшевройл и Sigma Solutions, безусловно, сыграла политика поддержки местного содержания. Благодаря данному курсу у казахстанских компаний появилась возможность не только участвовать в тендерах, но и инвестировать в развитие собственных производственных, технических и операционных компетенций. Для Sigma Solutions это стало дополнительным стимулом усиливать экспертизу, совершенствовать внутренние процессы и расширять локальную команду. Сотрудничество с ТШО – наглядный пример того, как эффективное взаимодействие международного оператора и местного бизнеса способствует развитию отечественной индустрии, созданию новых рабочих мест и повышению уровня локальной экспертизы в нефтегазовом секторе Казахстана», – считает ведущий специалист по развитию бизнеса Sigma Solutions Токтар Аким.
Sigma Solutions располагает собственной производственной базой с современным технологическим оборудованием и складом с запасом электротехнической продукции.

В апреле 2022 года Тенгизшевройл разместил пробный заказ на производство шести распределительных взрывозащищенных коробок серии SIMT.P-122209-A0005. Изготовленные изделия были доставлены в Тенгиз, установлены на объектах и получили положительные отзывы. Как следствие, компанию Sigma Solutions включили в перечень одобренных производителей взрывозащищенного электрооборудования.
«Это является для нас важным стратегическим этапом и подтверждением соответствия нашей продукции и процессов самым высоким отраслевым требованиям. Прежде всего, это признание со стороны одного из крупнейших операторов нефтегазового сектора в регионе того, что оборудование Sigma Solutions соответствует строгим стандартам взрывозащиты, промышленной безопасности и качества. Данный статус присваивается только после комплексной технической и аудиторской оценки, что само по себе подтверждает зрелость нашей производственной и инженерной базы. Sigma Solutions стала одной из первых казахстанских компаний, успешно прошедших аудит IMBC наряду с международными OEM-производителями различных видов оборудования. Во-вторых, включение в данный перечень значительно расширяет наши возможности участия в проектах ТШО, обеспечивая более прямой и оперативный доступ к закупочным процедурам по соответствующей номенклатуре. Это усиливает нашу вовлеченность в ключевые производственные процессы и укрепляет долгосрочное сотрудничество. Кроме того, данный статус повышает уровень доверия к Sigma Solutions и на других рынках, поскольку признание со стороны ТШО является важным отраслевым бенчмарком. Это положительно влияет на нашу репутацию как производителя, соответствующего международным требованиям в области взрывозащищенного электрооборудования», – пояснили в Sigma Solutions.
В результате взаимодействия с Тенгизшевройл у Sigma Solutions значительно увеличились объемы заказов и операционной нагрузки.
«Отдельное внимание уделяется требованиям к срокам и управлению поставками. Для ТШО критически важно соблюдение графиков поставок, прозрачность логистических цепочек и оперативное реагирование на изменения в производственных потребностях. Также обязательным является соответствие требованиям комплаенс и закупочных процедур ТШО включая прозрачность ценообразования, соблюдение контрактных условий и документальное сопровождение всех этапов исполнения заказа», — отметили в Sigma Solutions.
Такие партнерства играют системообразующую роль в развитии промышленного потенциала Атырауской области и Казахстана в целом. Они формируют устойчивую экосистему местных поставщиков вокруг крупных операторов нефтегазового сектора. Это позволяет не только обеспечивать текущие потребности проектов, но и последовательно развивать компетенции локальных компаний, повышая их конкурентоспособность на международном уровне. Отдельно стоит отметить значительный мультипликативный эффект для экономики. Развитие местных поставщиков приводит к росту налоговых поступлений и развитию смежных отраслей: от логистики до инженерных и сервисных услуг.

Sigma Solutions — казахстанская компания, которая создавалась практически с нуля. Это означает не только регистрацию юридического лица, но и построение самостоятельной организации: формирование команды, разработку внутренних процессов, выстраивание отношений с госорганами и партнерами, отлаживание коммерческой стратегии, адаптацию продукта под особенности местного рынка и развитие собственной операционной модели.

По сути, создается полноценный национальный бизнес, который использует международную экспертизу и технологии, но развивается как самостоятельная структура, учитывающая экономические, правовые и культурные особенности Казахстана. Такой подход требует значительно большего объема работы, чем классическая локализация.
Локализация же предполагает адаптацию уже существующего бизнеса под требования нового рынка: перевод интерфейсов, настройку процессов под местное законодательство, открытие представительства, формирование локальной команды и запуск продаж. При этом используется фундамент компании — технологии, бизнес-модель и управленческая структура.

К примеру, в июле 2025 года ТШО подписала успешный контракт с компанией ТОО Erreesse Caspian Valves (ECV) на сборку и поставку клапанов местной сборки.

Erreesse Caspian Valves — зарегистрированное в Казахстане ТОО, материнская компания которого расположена в Италии. Собственный производственный объект в Атырау позволяет выполнять сборку на месте и обеспечивает рабочие места для специалистов.

В ECV акцентируют: локализация дает экономике региона не абстрактную, а конкретную пользу:
Иконка налогов

Налоги и социальные отчисления

Иконка подрядчиков

Загрузка локальных подрядчиков (мехобработка, логистика, сервис)

Иконка импорта

Снижение зависимости от импорта

Иконка индустрии

Развитие индустриальной базы региона

Важно, что деньги с каждого локально произведенного клапана остаются в Казахстане.

«Преимущества локального сервиса в том, что он в отличие от импортного доступен немедленно. К тому же мы можем адаптировать продукт под требования заказчика в процессе и быстрее реагируем на изменения проекта. Импорт подразумевает ожидание конструкторской и технической документации, логистику и визы, а у нас рисков меньше».
ECV успешно прошла квалификацию ТШО на шаровые клапаны местной сборки и была включена в список одобренных производителей. Контракт охватывает широкий ассортимент и напрямую способствует достижению целевого показателя KC по товарам в размере от 25 до 30% и выше в 2025 году. Этот проект стал наглядной демонстрацией стратегического партнерства, в рамках которого международное качество сочетается с поддержкой регионального экономического развития.
«Наше ключевое преимущество – связка: локальное производство + экспертиза Erreesse Srl. Мы не «учимся с нуля», а переносим готовую экспертизу в Казахстан и адаптируем ее под местный рынок. ECV – это пример того, как локальная компания может выйти на уровень международных требований: не за счет протекционизма, а за счет качества, инженерии и реального производства внутри страны», – подчеркнули в Erreesse Caspian Valves.
Тенгизшевройл — это не рядовой заказчик, а партнер в развитии предпринимательства. Компания помогает местным производителям расти, повышать стандарты, получать знания и выходить на крупные рынки. Выигрывают те, кто готов инвестировать в качество. Именно такие предприятия становятся частью современной промышленной экономики Казахстана.

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