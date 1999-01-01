Поддержка развития казахстанского бизнеса
В 2025 году ТШО приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму около 1,8 млрд долларов
Прямые выплаты Республике Казахстан в 2025 году составили порядка 10,6 млрд долларов
Тендер: как формируются закупки
Рассылка приглашений отобранным поставщикам
Получение коммерческих
и технических предложений
Оценка цены, качества, сроков, безопасности и опыта
Выбор победителя
Подписание контракта
Тенгизшевройл призывает казахстанские предприятия участвовать в тендерах. Например, в сентябре 2024 года ТШО организовал форум для инжиниринговых компаний, чтобы, объяснив требования, помочь потенциальным поставщикам лучше подготовиться к участию в закупочных процедурах компании.
Истории успеха казахстанских предприятий
Налоги и социальные отчисления
Загрузка локальных подрядчиков (мехобработка, логистика, сервис)
Снижение зависимости от импорта
Развитие индустриальной базы региона
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