“

«Это является для нас важным стратегическим этапом и подтверждением соответствия нашей продукции и процессов самым высоким отраслевым требованиям. Прежде всего, это признание со стороны одного из крупнейших операторов нефтегазового сектора в регионе того, что оборудование Sigma Solutions соответствует строгим стандартам взрывозащиты, промышленной безопасности и качества. Данный статус присваивается только после комплексной технической и аудиторской оценки, что само по себе подтверждает зрелость нашей производственной и инженерной базы. Sigma Solutions стала одной из первых казахстанских компаний, успешно прошедших аудит IMBC наряду с международными OEM-производителями различных видов оборудования. Во-вторых, включение в данный перечень значительно расширяет наши возможности участия в проектах ТШО, обеспечивая более прямой и оперативный доступ к закупочным процедурам по соответствующей номенклатуре. Это усиливает нашу вовлеченность в ключевые производственные процессы и укрепляет долгосрочное сотрудничество. Кроме того, данный статус повышает уровень доверия к Sigma Solutions и на других рынках, поскольку признание со стороны ТШО является важным отраслевым бенчмарком. Это положительно влияет на нашу репутацию как производителя, соответствующего международным требованиям в области взрывозащищенного электрооборудования» , – пояснили в Sigma Solutions.