RU
KAZ
ВЛИЯНИЕ ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Развитие нефтегазовой отрасли является важным фактором экономического роста Казахстана. Один из крупнейших проектов страны в этой сфере — «Тенгизшевройл». Добывая углеводородные ресурсы, взаимодействуя с отечественными поставщиками и создавая новые рабочие места, компания оказывает значительное влияние на экономику. Примечательно, что с 1993-го по 2025 год прямые финансовые выплаты ТШО нашей республике составили около 212 миллиардов долларов США.

«Тенгизшевройл» поддерживает поставщиков в модернизации процессов, прохождении аудита и подготовке к работе в цепочке поставок нефтегазовой отрасли. Те, кто получает квалификацию, попадают в список одобренных производителей ТШО и могут участвовать в регулярных закупках.

Локализация

В 2025 году «Тенгизшевройл» приобрел товары, работы и услуги казахстанских поставщиков на сумму около
1,8 миллиарда долларов. Отдельное внимание ТШО уделяет развитию местного производства и определяет приоритетные направления для локализации.

Ключевые категории: запорная арматура, фланцы и фитинги, контрольно-измерительные приборы, сосуды под давлением, а также электрооборудование для работы промышленных объектов.
Кроме того, «Тенгизшевройл» определил больше 50 дополнительных категорий товаров и услуг, подходящих для локализации. Расширение производства позволяет казахстанским предприятиям занять устойчивую нишу в цепочке поставок нефтегазовой отрасли и постепенно увеличивать свое участие в крупных индустриальных проектах.

За последние два года ТШО заключил контракты с 13 отечественными производителями товаров и поставщиками услуг, которые нужны компании для своей деятельности на Тенгизе.

Путь поставщика «Тенгизшевройл» выглядит как планомерный процесс: от идеи сотрудничества до долгосрочного контракта в перспективе. Подробнее об этом — в предыдущем материале.

История успеха

Примером стратегического партнерства является сотрудничество «Тенгизшевройл» и IMBC.

IMBC (Международный центр развития нефтегазового машиностроения) способствует локализации производства нефтегазового оборудования в РК, связывая местных производителей с потребностями отрасли.

IMBC создан по инициативе правительства Казахстана крупнейшими операторами месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак — ТШО, NCOC и КПО. В состав участников IMBC в прошлом году вошли операторы проектов Kalamkas-Khazar Operating, Silleno и KMG PetroChem. Основная цель IMBC — содействие развитию локального производства нефтегазового оборудования для нужд операторов.
До начала взаимодействия с производителями IMBC проводит подготовительные мероприятия для дальнейшего сотрудничества. В первую очередь IMBC детально анализирует спрос операторов: осуществляет сбор и техническую обработку данных о закупаемой продукции. На основе этого исследования выявляются товарные позиции с высоким спросом.

Следующим этапом является анализ казахстанского рынка производителей нефтегазового оборудования для выявления предприятий, обладающих потенциалом для производства продукции в соответствии с требованиями операторов. На основе сведений из открытых источников, работы с госорганами и отраслевыми ассоциациями ведется поиск и формируется перечень казахстанских товаропроизводителей. Именно тогда начинается сотрудничество IMBC с отечественными производителями. IMBC направляет им официальные запросы, проводит переговоры и организует выезды на производственные площадки. В ходе визитов эксперты IMBC знакомятся с предприятием и первично оценивают его техническую готовность согласно требованиям операторов.
По итогам совместной работы с заводами и посещений производственных площадок формируются и направляются соответствующие рекомендации:
  • Если уровень готовности достаточен, IMBC рекомендует операторам рассмотреть компанию в качестве потенциального производителя.
  • Если выявлены пробелы, IMBC разрабатывает рекомендации по устранению выявленных недостатков с принятием необходимых мер.
О том, каких результатов уже удалось достичь, мы поговорили с генеральным директором Международного центра развития нефтегазового машиностроения (IMBC) Дастаном Абишевым.
Какую проблему рынка решает IMBC и какую пользу могут увидеть рядовые граждане?

— IMBC содействует налаживанию мостов между потребностями крупных операторов и текущими возможностями локального производства. Впервые в стране создан механизм консолидации информации о спросе сразу нескольких крупных операторов. Это создает эффект масштаба: производитель получает доступ к обобщенной информации, может планировать серийное производство, снижать себестоимость и повышать рентабельность.

Следует отметить, что особое значение имеет наличие международных сертификатов — ASME, API, ISO, IEC/IECEx и других. Их требования продиктованы особыми условиями эксплуатации оборудования на высокотехнологичных и сложных месторождениях. Требования по международным стандартам и сертификации основаны на опыте и лучших мировых практиках работы на подобных сложных проектах.

Стоимость получения таких сертификатов может составлять от 30 до 250 тысяч долларов США, что является серьезным барьером для отечественных производителей.

В этой связи важным достижением стало поддержанное Министерством промышленности и строительства РК предложение IMBC об увеличении порога государственного возмещения затрат на сертификацию с 3 000 до 15 000 МРП. Это решение существенно расширяет возможности отечественных предприятий для участия в закупках операторов.
Для рядовых граждан Казахстана выделяются следующие результаты деятельности IMBC:
  • развитие машиностроения создает дополнительные рабочие места, стабильный заработок, возможность повысить квалификацию и выйти на международный рынок труда;
  • рост налоговых поступлений, направляемых на социальную инфраструктуру – школы, дороги, медицинские учреждения.

— В чем заключается суть и уникальность сотрудничества IMBC с «Тенгизшевройл»? Какую стратегическую цель вы ставите перед этим партнерством?

— Сотрудничество IMBC и "Тенгизшевройл" носит стратегический и системный характер. Речь идёт не просто об анализе, а о работе по трансформации всего рынка производителей — повышение уровня отечественных предприятий до международных стандартов качества.

Работа с ТШО предполагает высокие требования к качеству, промышленной безопасности и технологической дисциплине. Стимулируется внедрение международных стандартов — ASME, API, ISO и других. В результате отечественные компании внедряют современные системы менеджмента качества, инвестируют в оборудование, обучают персонал и проходят международную сертификацию.
«Соответствие международным стандартам открывает возможность не только поставлять продукцию на месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, но и выходить на международный рынок, становясь полноценным участником глобальных цепочек поставок, наши предприятия становятся конкурентоспособными. Стратегическая цель партнерства — формирование устойчивой национальной индустриальной экосистемы, способной обеспечивать значительную долю потребностей нефтегазового сектора за счет локального производства и укреплять технологический суверенитет страны».
Генеральный директор IMBC Дастан Абишев

Развитие казахстанских компаний при поддержке IMBC и ТШО

С момента создания IMBC эксперты посетили и проанализировали более 300 казахстанских предприятий. По итогам каждой поездки специалисты готовят подробные отчеты о производственных возможностях посещенных предприятий.

Около 90 предприятий вошли в шорт-лист производителей, то есть в перечень компаний, выпускающих или способных выпускать продукцию, которая имеет стабильно высокий спрос у операторов.

Десятки отечественных предприятий уже включены в список квалифицированных производителей ТШО. Это дает им право участвовать в конкурсах наравне с международными поставщиками. Еще девять компаний сейчас находятся на этапе внедрения рекомендаций IMBC и в процессе прохождения внутренней квалификации ТШО в рамках развития потенциала отечественных производителей.
«Работа с ТШО оказывает позитивное влияние на развитие компетенций. Предприятия внедряют международные стандарты качества, совершенствуют инженерные решения, модернизируют производственные линии и усиливают контроль производственных процессов. В результате казахстанские предприятия получают доступ к глобальным цепочкам поставок».
Генеральный директор IMBC Дастан Абишев
Сотрудничество IMBC и ТШО способствует привлечению инвестиций в промышленность, поскольку ТШО — один из крупнейших нефтегазовых операторов в Казахстане, регулярно закупающий огромные объемы товаров, работ и услуг. Это формирует постоянный спрос на локализованную продукцию и стимулирует инвестиционную активность со стороны международных поставщиков и производителей.

В процессе совместной работы с тремя крупными операторами месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак реализованы десять проектов локализации, которые обеспечили инвестиции около 20 млрд тенге и создали больше 360 рабочих мест.

Среди локализованных зарубежных компаний — Honeywell, WIKA, Slb, Petrovalves и другие производители оборудования, компонентов для нефтегазовой отрасли. Партнерство с зарубежными OEM-производителями обеспечивает трансфер технологий и внедрение международных стандартов качества, промышленной безопасности и производственного менеджмента.
Локализация позволяет поэтапно увеличивать долю казахстанского содержания, формировать производственные цепочки и снижать зависимость от импорта высокотехнологичной продукции. Казахстанские предприятия повышают уровень инженерных и производственных компетенций. Это создает технологический фундамент для дальнейшей индустриализации и обеспечивает рост конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В целом сотрудничество IMBС и ТШО является системным инструментом развития локального содержания, привлечения прямых инвестиций и интеграции Казахстана в международную промышленную кооперацию. Речь идет не только о локализации производства, но и о формировании долгосрочной модели роста, основанной на создании высокотехнологичной добавленной стоимости внутри страны.

Влияние сотрудничества на региональную экономику

Сотрудничество оказывает мультипликативный эффект на экономическую ситуацию в регионах. Создаются новые рабочие места на производственных площадках и в смежных сферах: логистике, металлообработке, инжиниринге, лабораторных услугах.

Рост объемов производства приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджет. Это дает импульс развитию социальной инфраструктуры. Таким образом, формируется промышленный кластер, который развивается вокруг нефтегазовых проектов.

Тендеры: что нужно знать заранее

Потенциальным партнерам надо иметь в виду, что «Тенгизшевройл» использует несколько моделей контрактов с поставщиками. Наиболее распространенные для локальных компаний – рамочный договор и агрегаторный контракт.
Рамочный договор — это долгосрочное соглашение, которое фиксирует условия сотрудничества, но не гарантирует конкретный объем закупок.

Поставщик проходит квалификацию, «Тенгизшевройл» проводит тендер. Победитель получает рамочный договор на срок от трех до пяти лет. В течение этого периода ТШО размещает заказы по мере надобности. По таким соглашениям поставляются, например, электрические материалы, трубы, крепеж, прокладки и инструменты.
Агрегаторным контрактом называют документ, по которому одна компания-поставщик выступает агрегатором большого списка товаров.

«Тенгизшевройл» выбирает одного крупного поставщика-агрегатора, он формирует каталог позиций. Подрядчики ТШО делают заказ. Агрегатор поставляет продукцию на склад или напрямую на объект.
Почему это выгодно и безопасно:
  • Работа напрямую с агрегатором
    Малые компании могут продавать продукцию агрегатору без прохождения квалификации ТШО.
    1
  • Большой стабильный рынок
    Через одного агрегатора продукция может попадать сразу нескольким подрядчикам.
    2
«Тенгизшевройл» применяет стандарты крупных международных нефтегазовых операторов. ТШО может потребовать: банковскую гарантию и подтверждение финансовой устойчивости.

«Тенгизшевройл» проводит технические аудиты и проверки безопасности на протяжении всего цикла производства продукции.

Рост малого и среднего бизнеса вокруг ТШО

Работа с ТШО для отечественных компаний считается одним из самых эффективных способов роста бизнеса в нефтегазовом секторе. Предприниматели, прошедшие квалификацию оператора, получают не только контракты, но и доступ к более высоким стандартам управления и производства, а вместе с тем и возможность выйти на международный уровень.
Ежегодно оператор закупает товары, работы и услуги на миллиарды долларов, существенная часть которых направляется местным компаниям. А поставщикам открывается дорога к многомиллиардному рынку закупок и участию в крупных проектах по добыче нефти и газа.

Польза для бизнеса

Благодаря сотрудничеству с ТШО бизнес получает стабильный доход, возможность инвестировать в оборудование и планировать производство на годы вперед. Это делает предприятие более конкурентоспособным и за пределами нефтегазовой отрасли. Помимо того, специалисты отмечают соответствие высоким стандартам по технике безопасности и повышение квалификации кадров.

Cекрет успеха

В нефтегазовой отрасли побеждают те компании, которые постоянно развиваются: модернизируют производство, внедряют международные стандарты и готовы работать по высоким требованиям глобальных партнеров. Сотрудничество с «Тенгизшевройл» – это возможность для представителей казахстанского бизнеса выйти на новый уровень.

Практика показывает, что одолеть этот путь при желании вполне реально и не очень сложно. Многие казахстанские компании прошли этапы оценки и стали частью масштабной цепочки поставок ТШО. Сделать первый шаг способна любая фирма, для которой в приоритете качество, безопасность и долгосрочное развитие!

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

Как стать поставщиком ТШО
«Тенгизшевройл» и казахстанское содержание: вклад в развитие страны
©1999-2026 СИ "Zakon.kz"