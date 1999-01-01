Чтобы понять, как нефтегазовый сектор стал драйвером казахстанского содержания, стоит вернуться в 1979 год. Тогда на западе Казахстана геологи открыли Тенгизское нефтяное месторождение. С первых дней стало ясно: это не просто находка, а один из самых технологически сложных проектов в мире.

Тенгиз – гигант мирового масштаба. Его коллектор тянется на 20 километров в ширину и 21 километр в длину. В его недрах – около 3,1 миллиарда тонн разведанных запасов нефти, еще 200 миллионов тонн – в соседнем Королевском месторождении. Извлекаемые запасы двух гигантов достигают 1,4 миллиарда тонн.