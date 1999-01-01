RU
KAZ
Казахстан – ведущая экономика Центральной Азии и драйвер регионального развития – в последние годы активно перестраивает свою экономическую модель. Страна последовательно проводит курс на диверсификацию, где все больше товаров, технологий и услуг создаются внутри государства.

Особенно это заметно в секторах, где цена ошибки очень высока. В нефтегазовой отрасли любая деталь, любой клапан, любой метр трубопровода должны работать идеально. Здесь развитие казахстанского содержания – не только насущное требование экономики, но и возможность вырастить индустрии, способные выдерживать мировой уровень требований.

По данным Минэнерго РК, доля казахстанского содержания в закупках недропользователей вырастет в 2025 году до 62%. За этой цифрой стоит важный маркер – насколько активно крупный бизнес опирается на товары, работы и услуги, произведенные внутри страны.

Тенгиз – месторождение, которое изменило правила игры

Чтобы понять, как нефтегазовый сектор стал драйвером казахстанского содержания, стоит вернуться в 1979 год. Тогда на западе Казахстана геологи открыли Тенгизское нефтяное месторождение. С первых дней стало ясно: это не просто находка, а один из самых технологически сложных проектов в мире.

Тенгиз – гигант мирового масштаба. Его коллектор тянется на 20 километров в ширину и 21 километр в длину. В его недрах – около 3,1 миллиарда тонн разведанных запасов нефти, еще 200 миллионов тонн – в соседнем Королевском месторождении. Извлекаемые запасы двух гигантов достигают 1,4 миллиарда тонн.
Но дело не только в масштабе. Глубина залегания, давление, химический состав пластов сделали Тенгиз одним из самых непростых месторождений мира. Чтобы работать здесь, нужны были решения, которые раньше существовали лишь на бумаге.

Как появился Тенгизшевройл

Когда Казахстан в начале 1990-х формировал экономику, было принято одно из ключевых решений – 6 апреля 1993 года создано ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО). Партнерами стали Республика Казахстан и Chevron, позже присоединились ExxonMobil и Лукойл. Сегодня структура такова:
С этого момента началась новая глава истории Тенгиза – масштабная модернизация, развитие инфраструктуры и формирование цепочек поставок, которые позже стали фундаментом для роста казахстанского содержания.
Рост добычи – и рост компетенций
Тенгиз развивался стремительно. В 2008 году ТШО завершил проект закачки сырого газа и завода второго поколения, благодаря чему добыча достигла 80 тысяч тонн нефти в сутки и 25 миллионов кубометров газа. К 2022 году объем добычи составил 29,2 миллиона тонн нефти.

Но не цифры добычи изменили экономику страны. Гораздо важнее то, как вокруг Тенгиза начали расти казахстанские компании, сервисные предприятия и машиностроение. Местные производители увидели, что могут работать на мировом уровне и поставлять продукцию, соответствующую строгим международным стандартам.
Почему «нефтегаз» стал драйвером казахстанского содержания
В нефтегазовой отрасли нет полутонов: качество либо соответствует требованиям, либо нет. Здесь казахстанские компании получают ту самую «производственную закалку», которая позволяет им затем выходить в другие отрасли и на зарубежные рынки.

Если оборудование, произведенное в Атырау, способно работать при высоких температурах и давлении Тенгиза, оно может работать, где угодно.

ТШО: стратегия развития

Для ТШО развитие казахстанского содержания — не обязанность, а стратегический выбор. Простой принцип: чем сильнее местные компании, тем устойчивее проект.

Каждая закупка, каждый контракт и каждая консультация становятся частью большой истории — истории роста отечественных производителей. Вот несколько примеров.
16 казахстанских производителей в 2024 году включены в Перечень утвержденных производителей ТШО – признание соответствия внутренним техническим требованиям ТШО.

В рамках поддержки развития внутристрановой ценности казахстанских производителей совместно с министерством энергетики была разработана программа развития казахстанского содержания на 5 лет.

Разработаны механизмы поддержки казахстанских производителей, такие как условная скидка (KC Tolerance) и казахстанский тендер (local only).

Локализация производства:
  • Продукция, которая ранее поставлялась из-за рубежа, теперь производится в Казахстане: клапаны, электрооборудование, системы КИП, трубопроводы, химикаты, масла, насосы, изоляционные и крепежные материалы.
  • ТШО проводит разъяснительные работы в части технических требований, совместно с IMBC для прохождения  технического аудита и в последующем включении этих компаний в список утвержденных производителей ТШО, при условии успешного прохождения всех технических требований и получения квалификации.
Партнерство с ассоциациями и отраслью:
  • Совместные программы и экспертные консультации создают устойчивый рынок поставщиков и помогают развивать компетенции местных компаний.
  • Специализированный портал SEOI – настоящий «навигатор возможностей». Он помогает компаниям видеть планы закупок, готовиться к тендерам и находить точки для локализации.

Вклад ТШО в экономику страны

За более чем 30 лет работы вклад ТШО (по данным 3-го квартала 2025 г) в экономику страны измеряется десятками миллиардов долларов:
За сухими данными стоят реальные истории: машиностроительные заводы расширяют производство, инженерные компании получают международные сертификаты, сервисные предприятия осваивают зарубежные рынки.

Стратегия ТШО по развитию казахстанского содержания показывает, что международная компания может встроить национальные приоритеты в собственную бизнес-модель. Если текущая динамика сохранится, Казахстан очень скоро получит устойчивые производственные цепочки, способные конкурировать на международных рынках.
©1999-2025 СИ "Zakon.kz"