Казахстан – ведущая экономика Центральной Азии и драйвер регионального развития – в последние годы активно перестраивает свою экономическую модель. Страна последовательно проводит курс на диверсификацию, где все больше товаров, технологий и услуг создаются внутри государства.
Особенно это заметно в секторах, где цена ошибки очень высока. В нефтегазовой отрасли любая деталь, любой клапан, любой метр трубопровода должны работать идеально. Здесь развитие казахстанского содержания – не только насущное требование экономики, но и возможность вырастить индустрии, способные выдерживать мировой уровень требований.По данным Минэнерго РК
, доля казахстанского содержания в закупках недропользователей вырастет в 2025 году до 62%. За этой цифрой стоит важный маркер – насколько активно крупный бизнес опирается на товары, работы и услуги, произведенные внутри страны.