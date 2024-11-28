Города растут благодаря людям и предприятиям, которые создают рабочие места и меняют их облик.

Спецпроект «Растем вместе с городами» рассказывает истории о том, как крупные промышленные компании вдохновляют развитие своих регионов, поддерживают местные сообщества и делают жизнь в городах комфортнее, современнее и устойчивее.



Один из примеров социально ответственного бизнеса – предприятие «Казхром» в составе Eurasian Resources Group (ERG) (Международной горно-металлургической компании – прим.).



Сегодня «Казхром», объединивший в 1995 году крупные предприятия отрасли, является одним из ведущих производителей хрома в мире и крупнейшим работодателем страны. В фокусе внимания команды «Казхрома», отмечающей в этом году 30-летие, – проекты по модернизации подразделений, увеличению объемов добычи руды, производства ферросплавов. А также – природоохранные и социальные инициативы.



К примеру, благодаря усилиям и средствам компании в Актюбинской области появился новый детский садик на 320 мест, а в Павлодарском регионе отремонтированы два дошкольных учреждения.



В моногороде Хромату только за последние два года модернизированы две школы. А за счет поддержки производством программы по привлечению учителей в регионе постепенно начала решаться еще и проблема нехватки квалифицированных кадров.



Ряд городов области получил от «Казхрома» и новенькие детские площадки – современные и безопасные.

Открываются творческие и спортивные досуговые центры и комплексы.



Финансируются учебные заведения, воспитывающие специалистов для казахстанских предприятий.

Здесь мы рассказываем о проектах, реализованных при поддержке «Казхрома».