Большие победы редко начинаются с громких заявлений. Чаще — с первого похода в спортзал, тренировки после школы и наставника, который вовремя в тебя поверил. Такие шаги, сделанные в детстве, зачастую определяют путь на годы вперед и со временем превращаются в основу значительных достижений во взрослой жизни.

Так и получилось у Александра Константинова. В восемь лет он стал посещать секции в физкультурно-оздоровительном комплексе Хромтау. Именно там началась его спортивная карьера. Подающий надежды спортсмен осваивал разные направления, завоевал звание мастера спорта по президентскому многоборью и состоял в национальной сборной. А теперь занимается бегом на средние и длинные дистанции, триатлоном на уровне категории Elite и тренирует подрастающее поколение.
"Учу плавать детей и взрослых, являюсь основателем бегового клуба. Регулярно участвую в стартах формата триатлона Ironman и Challenge, в полумарафонах и марафонах. Недавно я одолел 42 километра в Almaty Marathon. Впервые бежал такую дистанцию в группе от 18 до 24 лет, взял первое место, результат – 2:42. ФОК, безусловно, ключевое звено в подготовке будущих чемпионов. ФОК прекрасен тем, что секции для детей бесплатные, они финансируются ДГОКом и находятся все в одном месте", – поведал Александр Константинов.
Александр Константинов
Спортсмены выделяют пять главных качеств хромтауского физкультурно-оздоровительного комплекса:
Доступность
Универсальность
Безопасность
Непринужденное общение
Высококвалифицированные тренеры
Крупнейший в Актюбинской области физкультурно-оздоровительный комплекс в Хромтау построен на средства компании "Казхром" в 2001 году. В спортивном центре, помимо прочего, есть современный тренажерный зал и бассейн. Вид спорта можно выбрать на любой вкус: футбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, шахматы, тогызкумалак и другие. На каждый из них бюджет закладывают отдельно. По словам спортсменов, победителей премируют. Всяческую помощь комплексу оказывает Донской горно-обогатительный комбинат. Посещают секции не только дети, но и взрослые.
"У нас только в волейболе более 80 человек, а по всем видам спорта – около 700. Наряду с детьми тренируем многих работников Донского горно-обогатительного комбината и других любителей спорта. Донской ГОК обеспечивает нас всем необходимым, дарит нам экипировки, берет на себя затраты на состязаниях. Наши спортсмены входят в команды Высшей лиги, Суперлиги и национальную сборную. Участвуют в областных соревнованиях, чемпионатах республики. По возможности выезжают на международные турниры, привозят первые и вторые места. Достижений не сосчитать!" – поделился радостью тренер по классическому волейболу Рустем Успанов.
Рустем Успанов
12-летняя Айша Жургентаева увлекается многоборьем всего три года и уже получила разряд кандидата в мастера спорта. Девочка стала победительницей и серебряным призером чемпионата Казахстана. За свои заслуги юная спортсменка благодарит любимых наставников.
Здесь хорошие тренеры, дружелюбная атмосфера и удобное месторасположение. В 2025 году я стала чемпионкой Aktobe Marathon на дистанции 10 километров в возрастной категории до 18 лет.
Айша Жургентаева
Айша пошла по стопам отца. Нурхан Жургентаев тоже занимается в ФОК и является многократным чемпионом области по многоборью. В этом году мужчина победил на чемпионатах республики по троеборью с бегом в Актау и по пятиборью в Караганде.

"Преимущества ФОКа в том, что для сотрудников ДГОКа и детей все бесплатно. Современные тренажеры, прекрасный стадион, отличный бассейн, большие спортзалы", – отмечает Нурхан.
Айша Жургентаева
Опытные спортсмены уверяют: физкультурно-оздоровительный комплекс Хромтау — один из лучших игровых залов Актюбинской области. ФОК часто принимает атлетов со всего Казахстана. Кстати, стадион "Горняк", являющийся частью физкультурно-оздоровительного комплекса, в 2017—2018 годах также получил обновление на средства Казхрома — построили новый павильон, заменили покрытие на беговых дорожках и футбольном поле, установили LED-экран.
На чемпионаты республики спортсмены из других городов с удовольствием едут к нам, так как здесь все доступно, рядышком и стадион, и бассейн, и тир имеются.
Регина Штолинская, тренер по многоборью
Регина Штолинская
Активно развивается спорт и в другом "родном" городе Казхрома — Аксу (Павлодарская область). В 2016-м за счет компании здесь построили первый хоккейный корт. С того момента началась эпоха возрождения хоккея в регионе. Вскоре там создали детскую команду "Молния", которая успешно выступает на чемпионатах Казахстана и за его пределами. Интерес к ледовым поединкам появился у тысяч детей, поэтому недавно в Аксу открыли уже круглогодичный спорткомплекс площадью 56/26 метров. На трибунах помещаются 200 зрителей.
Игроки столичного "Барыса" по приглашению ERG проводят мастер-класс для ХК "Молния"
Наша команда 2009 года выигрывала два турнира в России. В течение шести сезонов занимала призовые места на чемпионате Казахстана. Игроки 2010 года рождения завоевали в России два вторых места.
Тимур Чеготаев, тренер хоккейной команды "Молния"
Тимур Чеготаев
Именно Тимур привил любовь к хоккею тысячам молодых спортсменов. Один из лучших – Илья Краснов. Он не расстается с клюшкой девять лет. Начинал в "Молнии", а сейчас играет за молодежную команду Павлодара "Мунайши". Больше всех успехам Ильи рады его родители.
Когда мой сын учился в первом классе, мы узнали о наборе в спортивную секцию. В тот же день решили попробовать и пришли на тренировку. Ему сразу понравилось, и с того момента Илья начал активно заниматься. Практически каждый день у него по графику лед и физподготовка. Для Ильи хоккей – не хобби, а неотъемлемая часть жизни! По-моему, хоккейный корт в Аксу невероятно важен для города. Заметно развитие спорта, который всем дает возможность расти дальше.
Алексей Краснов, отец Ильи
Вместе с маленькими спортсменами на соревнования ездят их родители. Они помогают готовиться к важным событиям. Некоторые объехали уже половину Казахстана. Хоккеем увлекаются все трое сыновей Юлии Кресс. Женщина признается: быть мамой хоккеистов – непросто, но счастье детей того стоит.
Из больших достижений – в Новосибирске они выиграли Кубок мира. А еще взяли Кубок Славгорода в России и становились чемпионами Казахстана. У наших игроков стало больше тренировок, и качество улучшилось. Дети у нас конкурентоспособные. У них вот подходит возраст к молодежным командам. Уже есть предложения на будущий год. Вообще хоккей в Аксу очень любят. Малыши в регионе с удовольствием занимаются хоккеем. На матчи команды "Молния" приходит много зрителей, трибуны у нас всегда полные.
Юлия Кресс, мама троих хоккеистов
Юлия Кресс со своим сыном Кириллом
В новом квартале города уже началось строительство плавательного бассейна.

Поддержка спорта для "Казхрома" — это не разовая инициатива, а последовательная и долгосрочная работа. Компания инвестирует не только в здания и оборудование, но и в будущее — в детей, тренеров и спортивные сообщества. Помимо развития общегородских пространств, "Казхром" держит на балансе собственные спортивные объекты, обеспечивая их содержание, модернизацию и доступность для жителей. Благодаря такому системному подходу спорт в регионах становится частью повседневной жизни, а у талантливых ребят появляется реальный шанс вырасти в профессионалов и достойно представить Казахстан на крупных соревнованиях.

