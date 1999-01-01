Большие победы редко начинаются с громких заявлений. Чаще — с первого похода в спортзал, тренировки после школы и наставника, который вовремя в тебя поверил. Такие шаги, сделанные в детстве, зачастую определяют путь на годы вперед и со временем превращаются в основу значительных достижений во взрослой жизни.



Так и получилось у Александра Константинова. В восемь лет он стал посещать секции в физкультурно-оздоровительном комплексе Хромтау. Именно там началась его спортивная карьера. Подающий надежды спортсмен осваивал разные направления, завоевал звание мастера спорта по президентскому многоборью и состоял в национальной сборной. А теперь занимается бегом на средние и длинные дистанции, триатлоном на уровне категории Elite и тренирует подрастающее поколение.