Крупнейший в Актюбинской области физкультурно-оздоровительный комплекс
в Хромтау построен на средства компании "Казхром" в 2001 году. В спортивном центре, помимо прочего, есть современный тренажерный зал и бассейн. Вид спорта можно выбрать на любой вкус: футбол, баскетбол, волейбол, армрестлинг, шахматы, тогызкумалак и другие. На каждый из них бюджет закладывают отдельно. По словам спортсменов, победителей премируют. Всяческую помощь комплексу оказывает Донской горно-обогатительный комбинат. Посещают секции не только дети, но и взрослые.