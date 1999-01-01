“
Много лет мы тесно сотрудничаем с "Казхромом", в составе ERG. В сотрудничестве формируем современные программы, модернизируем материальую базу и выстраиваем карьерные траектории студентов. С 2021 по 2025 год социальные партнеры вложили в развитие колледжа более 315 миллионов тенге. Средства направлены на модернизацию учебных цехов, закуп оборудования и станков, установку систем промышленной безопасности, внедрение VR/AR-технологий, поддержание конкурсного и воспитательного движения, а также стажировки преподавателей в Китае, Франции, России и, конечно, в Казахстане.
Кайыржан Каримов, директор Аксуского колледжа черной металлургии