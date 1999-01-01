"Хочу поступить в колледж" — еще недавно такая фраза могла удивить родителей. Сегодня среднеспециальное образование перестало быть запасным вариантом. Потому что именно колледжи дают то, чего так не хватает начинающим специалистам, — практику. Опыт здесь набирают с первого курса благодаря постоянной стажировке, иногда — и за рубежом.

Как, например, случилось у Ивана Келера, выпускника Аксуского колледжа черной металлургии. Студентом Иван был участником делегации, проходившей стажировку в Китае. После окончания учебного заведения молодой человек устроился электрогазосварщиком на Аксукий завод ферросплавов. Ушел служить в армию, а недавно вернулся к любимому делу.
Иван Келер
Аксуский колледж черной металлургии – не просто учебное заведение, где можно получить образование. Это учреждение, которое дает незабываемые теоретические основы и практические. Благодаря колледжу у меня есть бесценный опыт со стажировки в Китае, отличная работа на предприятии и приятные впечатления. Планирую продвигаться по карьерной лестнице на своем заводе, улучшать себя, работать на благо семьи.
Иван Келер, выпускник Аксуского колледжа черной металлургии
АКЧМ ежегодно улучшает материально-техническую базу, обновляет информационные ресурсы и систему проведения занятий в целом, заметили выпускники. Колледж внедряет в образовательные программы требования работодателей и международные стандарты по подготовке кадров, такие как City & Guilds и WorldSkills. Учащиеся получают опыт передовых стран и подтверждают это победами на конкурсах профессионального мастерства.
Я – выпускник АКЧМ. Во время обучения принимал участие в профессиональных соревнованиях WorldSkills. На областном конкурсе WorldSkills Pavlodar я занял первое место. После чего представлял регион на республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan, где стал вторым. Цель WorldSkills – показать уровень мастерства молодых специалистов по всему миру.
Арыстан Капбас, выпускник Аксуского колледжа черной металлургии
Арыстан Капбас с учеником
Арыстан Капбас (слева) и Ярослав Кутовой на конкурсе WorldSkills
За 60 лет работы АКЧМ подготовил свыше 19 тысяч специалистов. Каждый год больше 80% выпускников колледжа вливается в коллектив металлургов Казахстана. А учебная программа и список специальностей меняются в зависимости от потребностей предприятий, поясняют мастера.
Кайыржан Каримов на день ERG
Много лет мы тесно сотрудничаем с "Казхромом", в составе ERG. В сотрудничестве формируем современные программы, модернизируем материальую базу и выстраиваем карьерные траектории студентов. С 2021 по 2025 год социальные партнеры вложили в развитие колледжа более 315 миллионов тенге. Средства направлены на модернизацию учебных цехов, закуп оборудования и станков, установку систем промышленной безопасности, внедрение VR/AR-технологий, поддержание конкурсного и воспитательного движения, а также стажировки преподавателей в Китае, Франции, России и, конечно, в Казахстане.
Кайыржан Каримов, директор Аксуского колледжа черной металлургии
При этом "Казхром" постоянно финансирует и всячески поддерживает не только АКЧМ, но и Хромтауский горно-технический высший колледж. Студенты проходят практику на производстве согласно дуальному обучению. Райхан Наркенова стажировалась на Донском горно-обогатительном комбинате и вскоре достигла там высот.
"Сейчас я работаю электрогазосварщиком четвертого разряда. Хромтауский горно-технический колледж дал мне прочную основу для старта в профессии.

Я благодарна колледжу за квалифицированный преподавательский состав и высокий уровень практической подготовки. Я получила ключевые знания и навыки, которые сразу же смогла применить на производстве. Это стало решающим фактором в моем профессиональном становлении", – вспоминает Райхан.
Райхан Наркенова
Такие истории вдохновляют студентов на стремление к высоким результатам в учебе и на работе. У Алишера Тулегенова с Хромтауским горно-техническим колледжем связана практически вся жизнь. Мужчина когда-то сам познавал азы профессии в этом учебном заведении, а теперь там же преподает.
"Работаю преподавателем специальных дисциплин в том же колледже, где учился. Работа дает мне возможность развиваться профессионально и вносить вклад в подготовку будущих кадров. Мы готовим специалистов для реального производства. В 2021 году я стал призером VI Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan, заняв второе место в компетенции "Мехатроника". Этого результата удалось добиться благодаря практике в учебе – от сборки и настройки автоматизированных систем до программирования и диагностики оборудования", – резюмировал Алишер.
Алишер Тулегенов
Благодаря спонсорской помощи "Казхрома" колледж закупает новые компьютеры, необходимые программы и оборудование для профильных предметов. Рядом построили учебно-шахтный полигон, где студенты отрабатывают сложные приемы с техникой. Учащиеся используют безопасные тренажеры-симуляторы. А преподавателям специальных дисциплин и мастерам производственного обучения уже на протяжении 15 лет в качестве дополнительной мотивации дают премии, говорят в администрации учебного заведения.
Тесное сотрудничество с крупной промышленной компанией – наше преимущество. В 2019-м мы создали центр компетенций для горно-металлургической отрасли, где студенты проходят производственное обучение, работает тренировочный лагерь WorldSkills. Это позволяет не только получить теоретические знания, но и освоить практические навыки работы на современном оборудовании. 28 марта 2025 года в колледже состоялось открытие VR-лаборатории и лаборатории горных машин и комплексов. Эти пространства были отремонтированы и оснащены компанией ERG по меморандуму 2024 года, – подытожила директор Хромтауского горно-технического колледжа Багдаш Мулдашева.
Багдаш Мулдашева
Маститые профессионалы отмечают: специалисты рабочих профессий – это не только призвание, но и характер, который закаляется не хуже стали! Система профессионально-технического образования недавно получила второе рождение, заметили эксперты. Востребованность рабочих специальностей сделала их популярными и престижными. Приоритеты очевидны: за короткий срок человек может получить навыки, начать трудиться и достойно зарабатывать.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ДЕТСТВО
Искусство рядом
ШКОЛА, ГДЕ ВЫРОСЛА МЕЧТА
©1999-2025 СИ "Zakon.kz"