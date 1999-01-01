"Хочу поступить в колледж" — еще недавно такая фраза могла удивить родителей. Сегодня среднеспециальное образование перестало быть запасным вариантом. Потому что именно колледжи дают то, чего так не хватает начинающим специалистам, — практику. Опыт здесь набирают с первого курса благодаря постоянной стажировке, иногда — и за рубежом.



Как, например, случилось у Ивана Келера, выпускника Аксуского колледжа черной металлургии. Студентом Иван был участником делегации, проходившей стажировку в Китае. После окончания учебного заведения молодой человек устроился электрогазосварщиком на Аксукий завод ферросплавов. Ушел служить в армию, а недавно вернулся к любимому делу.