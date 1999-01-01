По ее словам, теперь занятия проходят на новом уровне: техника помогает разнообразить уроки, а современная обстановка мотивирует и учеников, и педагогов. Дети с удовольствием учатся, а родители рады видеть, что школа стала не только уютнее, но и более технологичной.
Силами и средствами АО «ТНК «Казхром»
, входящего в ERG – почти 200 млн тенге – в гимназии №2 на 800 мест отремонтировали фасад, озеленили территорию, открыли новые спортплощадки и игровые зоны. Класс робототехники оснастили образовательными роботами и современным оборудованием для проектной деятельности. В актовом зале установили LED-экран и профессиональную акустическую и световую систему.