Образование – лестница, ведущая к исполнению самых смелых грез. А школа – первая ступень этой лестницы. Жаль только, места на всех не хватает. Загруженность учебных заведений приводит к тому, что детям приходится толпиться и толкаться в очереди. Впрочем, всегда найдутся люди, готовые протянуть руку помощи и подсобить в восхождении на вершину.

Пример тому – история обычного десятиклассника из Хромтау Ислама Кохаева, учащегося в школе-гимназии №2.
«В этом году сделали капитальный ремонт. Учиться благодаря новому оборудованию стало удобнее, а сама школа выглядит более современной. Также построили новое футбольное поле, в спортзале заменили покрытие пола и обновили спортивный инвентарь», - радуется ученик.
«Изначально я выбрал профессию инженера-физика, но после конкурса приоритеты изменились. На данный момент моей целью является поступить на энергетика, но пока не знаю, в какой именно вуз», - признается парень.
Про удобство в обучении – это не просто фигура речи. Приложившим руку к позитивным изменениям людям удалось создать для детей максимально комфортную среду, где они могут сосредоточиться на знаниях и стремлениях. Вот и Ислам вдруг ощутил в себе потенциал и, будучи увлеченным сферой электромонтажа, решил поучаствовать в отборе на престижный конкурс JasSkils по соответствующей дисциплине.

«Хромтауский горно-технический высший колледж в сотрудничестве со школой, в которой я обучаюсь, выбирал участника для конкурса. Выбор пал на меня», - вспоминает собеседник.

Далее его ожидала неделя интенсивной подготовки и, непосредственно конкурс. Несмотря на напряженную борьбу, Кохаеву удалось одержать победу в своей дисциплине. И этот триумф вдохновил парня на дальнейшие свершения, а то и на кардинальную смену вектора дальнейшего развития.
Ислам Кохаев, ученик школы-гимназии №2
После капитального ремонта школа преобразилась. В каждом кабинете теперь установлены современные интерактивные доски, что делает процесс обучения гораздо интереснее и нагляднее. Старые парты заменили на новые — удобные, эргономичные, соответствующие современным требованиям. Особое внимание уделили пространству: на первом этаже убрали гардеробную, и за счет этого стало значительно просторнее и светлее. Вместо нее возле кабинетов установили аккуратные шкафчики для личных вещей учеников — это удобно, современно. Отдельного внимания заслуживает стенд о продукции Донского горно-обогатительного комбината, появившийся на первом этаже. Это не просто элемент оформления, а символ связи школы с предприятием и города с производством.
Наталья Мальцева, мама ученицы школы-гимназии №2
По ее словам, теперь занятия проходят на новом уровне: техника помогает разнообразить уроки, а современная обстановка мотивирует и учеников, и педагогов. Дети с удовольствием учатся, а родители рады видеть, что школа стала не только уютнее, но и более технологичной.

Силами и средствами АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG – почти 200 млн тенге – в гимназии №2 на 800 мест отремонтировали фасад, озеленили территорию, открыли новые спортплощадки и игровые зоны. Класс робототехники оснастили образовательными роботами и современным оборудованием для проектной деятельности. В актовом зале установили LED-экран и профессиональную акустическую и световую систему.
Современнее и опрятнее стала и другая местная школа – №5. Вложенные в прошлом году «Казхромом» инвестиции – 179,5 млн тенге – воплотились в капитальном ремонте здания и новеньком оснащении по последнему слову техники. Теперь это школа будущего. По крайней мере, именно так отзывается о ней администрация, родители и ученики.
Помимо ремонта, мы получили спонсорскую помощь в виде принтеров, ноутбуков, тач-панелей, мебели и так далее. Полностью оборудованы кабинеты и лаборатории. Гимназия преобразилась! Учителя теперь идут на работу с удовольствием, ребята тоже рады заниматься в просторных, светлых кабинетах.
Нуржауган Казиева, директор школы №5
Также в школе реализуется инновационный проект Codi Play, благодаря которому дети осваивают навыки работы с искусственным интеллектом, причем в доступной игровой форме.

Особое внимание при оснащении было уделено STEM- и творческим площадкам. Среди них:
Кабинет для работы с инновационными устройствами и изучения робототехники Codi Play
Творческая мастерская Creativity Studio для девочек
Кабинет химии с лабораторией для научных экспериментов
Мало просто облагородить здания и кабинеты, ведь образование в стране сталкивается как минимум с еще одной проблемой – дефицитом кадров. Особенно остро это ощущается в регионах. Осознавая ситуацию, ERG совместно с общественным фондом Teach for Kazakhstan запустила проект ERG-Mektep, нацеленный на привлечение молодых амбициозных педагогов в города, которые в этом нуждаются. Получил своих специалистов и Хромтау.

Так, в упомянутую гимназию №5 пришла работать 26-летняя уроженка Атырау Асем Демеуқызы. Она освоила двухнедельный онлайн-курс в Астане, где обучилась у тренеров Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина. Теперь Асем преподает химию и старается задействовать современные технологии, чтобы повысить интерес подопечных к этому непростому предмету.
«Тему легче понять, если ее можно визуализировать. На уроках я использую виртуальную лабораторию Unreal Chemist и образовательную платформу PhET simulations, которые позволяют наглядно демонстрировать реакции и процессы. Это не только облегчает запоминание, но и по-настоящему впечатляет учеников, вызывает неподдельные эмоции», - говорит учитель.

На достигнутом девушка останавливаться не собирается – планирует в ближайшее время воплотить в жизнь несколько своих идей.
Асем Демеуқызы, учитель химии школы-гимназии №5
С таким же стремлением в Хромтау приехал Белес Зерделіұлы, учитель математики с 10-летним стажем.
Знаете, принято думать, что специалисты тянутся в столицы… Я же хотел работать в спокойной, но развивающейся среде, где можно увидеть результат своей работы и быть полезным людям. Поэтому Хромтау показался мне перспективным и комфортным городом для жизни и работы. Мне близка идея помогать региону расти, а не просто стремиться к столице ради статуса.
Белес Зерделіұлы, учитель математики школы-гимназии №5
По его наблюдениям, в небольших городах именно инициативные учителя становятся лидерами проектов, наставниками, организаторами олимпиад, кружков и т.д. — то есть быстрее становятся «заметными». Однако это не значит, что, перебравшись в регионы, можно расслабиться.
До программы ERG Mektep я считал, что у меня достаточно опыта, но курс изменил мое представление о педагогике. В обучении делается упор на профессиональное развитие, регулярно проводятся семинары и тренинги по актуальным темам современного образования. Причем работа ведется в тесном взаимодействии с учителями, родителями и администрацией школ, что обеспечивает комплексный подход к развитию образовательной среды. А среда сегодня требует постоянно улучшать навыки, меняться, подстраиваться под современных детей. Я хочу быть не просто учителем, а педагогом нового времени.
Белес Зерделіұлы, учитель математики школы-гимназии №5
На своих занятиях он использует графический калькулятор GeoGebra, показывая трехмерные фигуры. В свободное время бесплатно готовит школьников к ЕНТ, уделяя особое внимание отстающим. Также он организовал кружки по шахматам и робототехнике, потому что «через них у учеников развивается логическое и критическое мышление, командная работа и интерес к современным технологиям».
Сегодня ученики видят в учителе не только того, кто ведет урок, но и собеседника, друга. Мы даже обсуждаем футбольные матчи.
Белес Зерделіұлы, учитель математики школы-гимназии №5
Все собеседники как один подчеркнули: озвученные изменения стали возможны благодаря поддержке АО «ТНК «Казхром». Ведь там понимают, что забота о будущем – это прежде всего забота о детях и их благополучии.
