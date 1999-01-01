Про удобство в обучении – это не просто фигура речи. Приложившим руку к позитивным изменениям людям удалось создать для детей максимально комфортную среду, где они могут сосредоточиться на знаниях и стремлениях. Вот и Ислам вдруг ощутил в себе потенциал и, будучи увлеченным сферой электромонтажа, решил поучаствовать в отборе на престижный конкурс JasSkils по соответствующей дисциплине.

- вспоминает собеседник.

Далее его ожидала неделя интенсивной подготовки и, непосредственно конкурс. Несмотря на напряженную борьбу, Кохаеву удалось одержать победу в своей дисциплине. И этот триумф вдохновил парня на дальнейшие свершения, а то и на кардинальную смену вектора дальнейшего развития.