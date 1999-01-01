“
Ясли-сад №20 принимает детей уже почти 13 лет, сейчас в нем занимаются 180 малышей, есть казахские и русские группы. В нашем детском саду всегда царит теплая и дружелюбная атмосфера, а дети с удовольствием идут в сад. Это заслуга чутких и внимательных воспитателей, которые окружают детей заботой, развивают их и помогают адаптироваться. Воспитатели используют современные методы и приемы в работе с детьми: это блоки Дьенеша, интерактивные доски, онлайн-платформы, опыты, эксперименты, создание моделей, игровые технологии, арт-терапия, сказкотерапия. Оснащен ясли-сад современно, устроен так, чтобы дети чувствовали себя безопасно, комфортно. Удобные и светлые группы, где организованы игровые уголки, зоны для отдыха, книжные уголки, кабинеты для занятий и творчества.
Айгуль Касымбекова, руководитель ясли-сада №20