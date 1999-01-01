Родителей вовлекают в будни учреждения – они являются участниками множества активностей, включая ярмарки, праздники, субботники и соревнования.



Добавим, что параллельно с упомянутыми яслями в 2013 году при поддержке ERG в городе также открылся детский сад №10. Эти события наконец поставили жирную точку в теме нехватки дошкольных учреждений в Аксу.



С детского сада начинается непростой, но очень интересный путь познания мира вокруг себя. Скорее всего, именно здесь случится первая поделенная на двоих конфета и первые слезы досады, первая доверчиво протянутая ладошка друга и первый урок, который осядет в памяти на всю жизнь. И от того, по какой дорожке сегодня делаются эти первые шаги детей, во многом зависит завтра будущих взрослых. Хорошо, что взрослые настоящего это понимают.