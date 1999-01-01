Детство начинается в родительском доме. Но в силу бешеного темпа жизни и загруженности современных родителей продолжается, как правило, в месте, которое тоже постепенно становится родным, – в детском саду.

Так получилось и в семье Уразалиных. По словам молодой мамы Акботы, ее малыш совсем недавно отправился в детский сад, но пока всем доволен. Ребенок получил место, куда хочется возвращаться без капризов и слез, а взрослые – возможность наладить быт и не переживать о нехватке мест, бесконечных очередях в сад.
Семья Уразалиных
Восторг родителей нетрудно понять и разделить. Ведь речь идет о Хромтау, небольшом моногороде в Актюбинской области, где всего каких-то лет восемь назад очередь в детский сад исчислялась тысячей ребятишек. Причем принимали в группы с возраста 2,5 года – не младше, а это отрезало возможность возвращения на работу для немалого количества матерей.
В ситуацию вмешался «Казхром» в составе ERG, чье предприятие – Донской горно-обогатительный комбинат – одно из ведущих в районе. Так, стараниями компании в 2020 году в городе открылось дошкольное учреждение «Жұлдыз-Ай», рассчитанное на 320 мест. Компания тогда направила на его строительство 750 млн тенге.

Что особенно радует, данный садик могут посещать дети уже с 1,5 и до 5 лет. В большинстве своем здешние подопечные – чада тех же сотрудников ДГОКа, то есть людей, обеспечивающих страну хромом, который впоследствии используется в металлургии.

«Жұлдыз-Ай» стал первым детсадом в городе, оснащенным современным интерактивным оборудованием. Вдобавок воспитанникам доступны дидактические игры сочетающие элементы обучения и развлечения, направленные на развитие мелкой моторики и, конечно, творческие и спортивные развлечения.
Малышей, их мам и пап встречает не унылая бетонная «коробка», а яркое, будто «игрушечное», но на деле абсолютно надежное здание. На территории есть множество беседок и скамеек с теневыми навесами, где можно укрыться от солнца, передохнуть на свежем воздухе.

В саду 14 групп с государственным и русским языками обучения. Учреждение подарило работу 40 высококвалифицированным педагогам.

Как рассказала заведующая Сания Баймагамбетова, в настоящее время садик посещают 313 малышей.
Сания Баймагамбетова, заведующая детсадом «Жұлдыз-Ай»
У нас здесь замечательно – уютно и тепло. У каждой группы отдельное помещение. Дети идут к нам с удовольствием, семьи не боятся устраивать сюда даже самых маленьких. Приходят, присматриваются, видят все собственными глазами – и доверяют самое ценное. И неудивительно, ведь чувствуется, что садик построен с большой любовью к детям. Да и коллектив у нас хороший, специалисты опытные. Есть дефектологи, психологи, логопеды, музыкальные педагоги и т.д.
Сания Баймагамбетова, заведующая детсадом «Жұлдыз-Ай»
Впрочем, повезло не только Хромтау. Так, в начале 2013 года в Аксу, где размещен еще один актив ERG – Аксуский завод ферросплавов, открыли ясли-сад №20 – подспорье для местных работающих мамочек.
Ясли-сад №20 принимает детей уже почти 13 лет, сейчас в нем занимаются 180 малышей, есть казахские и русские группы. В нашем детском саду всегда царит теплая и дружелюбная атмосфера, а дети с удовольствием идут в сад. Это заслуга чутких и внимательных воспитателей, которые окружают детей заботой, развивают их и помогают адаптироваться. Воспитатели используют современные методы и приемы в работе с детьми: это блоки Дьенеша, интерактивные доски, онлайн-платформы, опыты, эксперименты, создание моделей, игровые технологии, арт-терапия, сказкотерапия. Оснащен ясли-сад современно, устроен так, чтобы дети чувствовали себя безопасно, комфортно. Удобные и светлые группы, где организованы игровые уголки, зоны для отдыха, книжные уголки, кабинеты для занятий и творчества.
Айгуль Касымбекова, руководитель ясли-сада №20
Она отмечает: в учреждении есть просторный спортивный зал для подвижных игр, кабинет логопеда для работы над развитием речи, кабинет казахского языка с мини-музеем, интерактивной доской, музыкальным центром и огромным количеством игр и учебных пособий.
Касымбекова гордится местным музыкальным залом, который «полон чудес». Здесь проходят праздники, конкурсы, встречи с родителями, посиделки с бабушками, кукольные представления, выставки, мини-фестивали, спектакли.
В песочной студии есть световые столы – это панели с подсветкой, которые используются для рисования песком и делают занятия более наглядными – набор миниатюрных фигурок, цветной песок, кварцпесок и другие природные материалы. Это позволяет ребенку легче увлечься процессом и адаптироваться к детскому саду. Есть кабинет конструирования и мини-кинотеатр со своей афишей. Этим летом мы обновили детские веранды. Игровые площадки для прогулок безопасны, оснащены современными малыми формами. Работает медицинский блок с изолятором, процедурной, где проводят профилактические осмотры. В пищеблоке оборудованная кухня, соблюдены санитарные нормы, работают там профессиональные повара, которые радуют детей вкусненьким.
Айгуль Касымбекова, руководитель ясли-сада №20
Родителей вовлекают в будни учреждения – они являются участниками множества активностей, включая ярмарки, праздники, субботники и соревнования.

Добавим, что параллельно с упомянутыми яслями в 2013 году при поддержке ERG в городе также открылся детский сад №10. Эти события наконец поставили жирную точку в теме нехватки дошкольных учреждений в Аксу.

С детского сада начинается непростой, но очень интересный путь познания мира вокруг себя. Скорее всего, именно здесь случится первая поделенная на двоих конфета и первые слезы досады, первая доверчиво протянутая ладошка друга и первый урок, который осядет в памяти на всю жизнь. И от того, по какой дорожке сегодня делаются эти первые шаги детей, во многом зависит завтра будущих взрослых. Хорошо, что взрослые настоящего это понимают.

