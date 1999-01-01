К слову, о возрождении. Как подчеркнула местная жительница Оксана Кравченко, в целом оно стало возможным благодаря реализуемому при финансовой поддержке ERG проекту Tugan Qala.



«Да, действительно, за последние годы наш город заметно преобразился. Он меняется прямо на глазах. Реализуется множество инициатив, все это делает Хромтау более комфортным и современным. Видно, что идет развитие общественных пространств, где людям просто приятно проводить время. Огромную роль в этих изменениях играет совместная работа Казхрома, акимата и городского сообщества. Благодаря проекту Tugan Qala удалось запустить очень много изменений, которые реально влияют на качество жизни. Это и благоустройство дворов, и создание зон отдыха, и проекты, направленные на поддержку культуры и спорта. Я сама в прошлом году стала победительницей данного проекта и поверила в то, что это работает. Нас, жителей, слышат», –делится женщина.