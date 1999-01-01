Искусство рядом. Даже ближе, чем кажется на первый взгляд. Оно живет не только в плодах чьего-либо творчества, но и в улыбках людей, которым позволили креативить и самовыражаться без ограничений.
Так, к примеру, дочь актюбинца Ернара Баярыстанова Фатима вот уже пять долгих лет ходит на кружок рисования. Отец не без гордости заявляет, что из-под кисти наследницы выходят просто замечательные пейзажи. При этом цена за обучение невелика, а полученные знания и навыки – бесценны.
Фатима Баярыстанова
Впрочем, иногда новое дело способно не просто скрасить досуг, но и исцелить душу и тело, подарить жажду жизни.
13-летний Нурасыл страдает от детского церебрального паралича. Порой его конечности попросту не подчиняются воле мальчика и двигаются самопроизвольно – особенно это заметно по рукам. К счастью, рядом любящая семья, вкладывающая огромное количество сил и средств в реабилитацию сына. И кто бы знал, что наиболее точный удар по болезни после врача нанесет тренер.
«В прошлом году мы узнали о таком виде спорта, как бочча. Это такая игра с мячом, паралимпийский вид спорта, нацеленный на точность. Специально для людей с тяжелыми двигательными нарушениями. Никаких воздушных замков не строили – просто решили походить для укрепления рук», – вспоминает папа Нурасыла Алимжан Боранбаев.
Однако крепостью мышц дело в итоге не ограничилось – окреп и характер юного спортсмена. Да настольно, что уже в марте текущего года подросток поехал в Астану на Республиканский турнир по бочча… и привез из столицы «золото»!
Счастливый родитель отмечает: с тех пор у Нурасыла даже взгляд изменился. Будто золотой блеск, отразившись в его глазах, навсегда остался в них теплой искоркой. Поняв, что может побеждать, зарядившись мотивацией, мальчишка вознамерился стать триумфатором грядущего Кубка Казахстана.
«Хочу выразить благодарность Казахстанской федерации бочча и, конечно, ERG за то, что даете возможность особенным детям реализовать себя», – тепло поблагодарил актюбинец.
Амангельды Нурасыл
Однако какая связь между девочкой-художницей, способной вдохнуть жизнь в пустой прямоугольник холста, и мальчиком-спортсменом, обретшим вкус этой самой жизни благодаря бочча? И при чем здесь ERG?
Дело в том, что оба ребенка ходят в актюбинскую областную Академию творчества, которую в свое время построил Казхром в составе ERG. Строительство здания было начато летом 2016 года, оно распахнуло свои двери детям в 2017-м. Компания тогда вложила в строительство нового центра дополнительного образования в Актобе 1,3 миллиарда тенге.
В нашей академии успешно функционируют 46 различных кружков и творческих объединений, охватывающих широкий спектр направлений дополнительного образования. В их числе, факультет информационных технологий (IT), факультет хореографии «Мир танца», художественный факультет, факультет прикладного искусства «Fashion Queen», факультет «ART Media», музыкальный факультет, а также спортивный факультет. Также у нас есть зрительный зал, рассчитанный на 400 человек, конференц-зал вместимостью 60 мест и планетарий, рассчитанный на 60 посетителей.
Самал Тажибаева, директор «Академии творчества»
1,2271 га
Общая территория академии
12271,1м²
Площадь здания академии
3060 мест
Проектная мощность
Хромтау тоже не остался не у дел. В текущем году город обрел новенький культурно-досуговый центр. На его строительство «Казхром» направил 1,8 млрд тенге.
По словам заместителя директора КДЦ Асылхана Омарова, центр представляет собой современный двухэтажный комплекс, построенный с учетом требований энергоэффективности, безопасности и доступности для всех категорий граждан. В здании предусмотрены лифт и пандусы для маломобильных групп населения, просторные фойе, зоны отдыха, а также удобная парковка на прилегающей территории.
На базе центра регулярно проводятся концерты, театрализованные постановки, выставки, фестивали и общественные мероприятия. Особое внимание уделяется поддержке молодых талантов и развитию любительского творчества среди детей и молодежи. Центр также принимает участие в областных и республиканских культурных проектах, активно сотрудничая с учреждениями культуры и образования. Мы активно сотрудничаем с учебными заведениями, общественными организациями и волонтерами района. Организуем патриотические акции, встречи с ветеранами, благотворительные концерты и культурно-просветительские мероприятия. Особое внимание уделяется инклюзивным программам, предоставляющим возможность участия в культурной жизни всем жителям района, включая людей с особыми потребностями.
Асылхан Омаров, заместитель директора КДЦ
Омаров добавил: центр стал своего рода символом культурного возрождения региона, современной площадкой для реализации творческого потенциала жителей и укрепления духовных традиций.
К слову, о возрождении. Как подчеркнула местная жительница Оксана Кравченко, в целом оно стало возможным благодаря реализуемому при финансовой поддержке ERG проекту Tugan Qala.
«Да, действительно, за последние годы наш город заметно преобразился. Он меняется прямо на глазах. Реализуется множество инициатив, все это делает Хромтау более комфортным и современным. Видно, что идет развитие общественных пространств, где людям просто приятно проводить время. Огромную роль в этих изменениях играет совместная работа Казхрома, акимата и городского сообщества. Благодаря проекту Tugan Qala удалось запустить очень много изменений, которые реально влияют на качество жизни. Это и благоустройство дворов, и создание зон отдыха, и проекты, направленные на поддержку культуры и спорта. Я сама в прошлом году стала победительницей данного проекта и поверила в то, что это работает. Нас, жителей, слышат», –делится женщина.
По ее мнению, в ответ на внимание к своим проблемам горожане стали бережнее относиться к общему дому и больше ценить его. Ведь они видят, как их самые смелые фантазии воплощаются в жизнь.
«Все хотят участвовать: одни выступают с инициативами, вторые становятся волонтерами, третьи просто поддерживают порядок. В этом чувствуется дух родного города. Я верю, что впереди еще много позитивных изменений, ведь у города есть сильная поддержка со стороны бизнеса и властей, а у жителей есть желание приложить руку к происходящему. Хромтау – подтверждение того, что совместные усилия делают жизнь города намного лучше», – подытожила Оксана Кравченко, жительница Хромтау.
Оксана Кравченко, жительница Хромтау
И наверное, в этой общности действительно кроется секрет успеха и процветания. Ведь «командная игра» детей и взрослых, бизнеса и чиновников, наставников и учеников, тренеров и спортсменов порождает настоящие произведения искусства. И неважно, в чем именно это искусство выражено – аккуратном штрихе, финальном рывке или месте, становящемся зоной всеобщего притяжения.