Вторая история успеха пишется на наших глазах. Если Studbolt Manufacturing стала примером локализации производства крепежных изделий и фланцев для нефтегазовой отрасли, то проект по модернизации распределительных устройств Комплексных технологических линий (КТЛ) показывает, что казахстанские предприятия уже способны выполнять полный цикл работ — от инженерного проектирования и изготовления оборудования до его испытаний и ввода в эксплуатацию. Именно реализация этого проекта позволила ТШО по итогам 2025 года увеличить долю казахстанского содержания в закупках товаров до 15%.



Проект был реализован двумя компаниями казахстанского холдинга PSI Group — PSI Energy & Control и Карасайский машиностроительный завод (QMOZ). Это 100-процентные казахстанские компании, которые предоставляют полный комплекс услуг — от инженерного проектирования и материально-технического снабжения до строительства, изготовления оборудования и ввода промышленных объектов в эксплуатацию.



За инженерную часть проекта, проектирование, изготовление, предварительные испытания, поставку и ввод оборудования в эксплуатацию отвечала PSI Energy & Control. Производственной площадкой проекта стал Карасайский машиностроительный завод, построенный и введенный в эксплуатацию в 2017 году. Сегодня это одно из крупнейших отечественных предприятий, выпускающих металлоконструкции, резервуарное оборудование, комплектные энергетические модули и модульные трансформаторные подстанции для нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и промышленного строительства. На предприятии работают 300 человек, из которых 250 заняты на производстве, а 50 являются инженерно-техническими специалистами.