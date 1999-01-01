Получение квалификации стало для компании не финальной целью, а отправной точкой нового этапа развития. Studbolt Manufacturing приступила к расширению производственных мощностей, повышению уровня автоматизации и развитию новых направлений. Следующим шагом станет локализация производства фитингов, что позволит расширить линейку продукции для нефтегазового сектора.
Сегодня предприятие продолжает инвестировать в технологии, развитие производственных компетенций и совершенствование системы качества. Высокий уровень работы подтверждает не только сотрудничество с крупнейшими промышленными заказчиками, но и профессиональные награды. В 2020 году компания стала лауреатом премии Президента Казахстана «Алтын сапа», в 2021 году получила премию СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, а в 2025 году была удостоена отраслевой медали «Машиностроитель».