ХАКЕРСТВО И УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ: ЧЕМУ КАЗАХСТАН МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ У МИРОВЫХ ИСТОРИЙ КИБЕРАТАК

Разглашение третьему лицу данных для проверки подлинности пользователя системы: пароль, ЭЦП, токен, ОТР-код (одноразовый пароль – One-Time Password)
В IT-системах проверка легитимности пользователя и возможности предоставления ему доступа для выполнения операций осуществляется только после проверки его личности. Для проверки могут использоваться, например, пароль, ЭЦП, токен, ОТР-код, биометрические данные или их совокупность. И конечно, когда вы передаете эти данные другому лицу, оно может совершать от вашего имени действия в системах.
Никогда не оставляйте в открытом доступе и не передавайте третьим лицам свои пароли, ЭЦП, токены, ОТР-коды!