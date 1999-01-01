Все чаще злоумышленники добиваются корыстных целей более хитрыми способами, стараясь не отсвечивать свои контакты и банковские данные. Они используют посредников – дропперов, которые получают деньги от обманутых людей и переводят их преступникам. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки своих личных карт.



Специалисты рассказали, как мошенники ищут дропперов и по каким признакам распознать преступный план, чтобы не стать случайно замешанным в него.



Чаще всего это происходит так: молодых казахстанцев просят открыть банковский счет и помочь "перекинуть" определенную сумму денег человеку, у которого какие-то с этим сложности. Многие не осознают, что участвуют в серьезном преступлении и какие правовые последствия их ждут. Ребята попадают в следственный изолятор, где им сообщают, что они будут нести реальную ответственность за то, что "пришли на выручку".