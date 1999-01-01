МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ:
КТО ТАКИЕ ДРОППЕРЫ И КАК НЕ СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Все чаще злоумышленники добиваются корыстных целей более хитрыми способами, стараясь не отсвечивать свои контакты и банковские данные. Они используют посредников – дропперов, которые получают деньги от обманутых людей и переводят их преступникам. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки своих личных карт.

Специалисты рассказали, как мошенники ищут дропперов и по каким признакам распознать преступный план, чтобы не стать случайно замешанным в него.

Чаще всего это происходит так: молодых казахстанцев просят открыть банковский счет и помочь "перекинуть" определенную сумму денег человеку, у которого какие-то с этим сложности. Многие не осознают, что участвуют в серьезном преступлении и какие правовые последствия их ждут. Ребята попадают в следственный изолятор, где им сообщают, что они будут нести реальную ответственность за то, что "пришли на выручку".
КАК ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ ВОВЛЕКАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВО
По мнению директора Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank Айбека Оспанова, чаще всего казахстанцев обманывают под предлогом того, что данные карты нужны для благих намерений. И люди охотно соглашаются помочь.
Обманутая молодежь объясняет произошедшее тем, что деньги им скинули по ошибке, и они отправили их обратно, но на другой номер. То есть дропперами чаще всего становятся не преступники, а обычные люди. Но в итоге они несут реальную ответственность.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
КТО ТАКИЕ ДРОППЫ И КАК ОНИ РАБОТАЮТ В МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ
Дропперы — люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег. Как правило, они просят перевести деньги с одной карты на другую, снять и передать наличные курьеру или внести их на чужой счет. Все это делается за вознаграждение.
Если обозначить схематически суть обмана — как построена преступная цепочка, то визуально это выглядит так:
Мошенник
Дропп
Жертва
Деньги
Уголовные последствия
Мошенник обманывает жертву, которая переводит деньги. А дропп предоставляет карту/счет и получает эти деньги от мошенника или напрямую от жертвы через обман, чтобы обналичить и передать дальше. Дропп используется, чтобы скрыть след. При этом сам дроппер и становится ключевым звеном цепочки, ведущей к "отмыванию" денег и его уголовной ответственности (от пособничества до соучастия, вплоть до реальных сроков и штрафов), так как это незаконные операции с чужими похищенными средствами. Ответственность наступает для всех участников, в том числе для дроппа.

Дроппер – не жертва, а участник преступления

Почему же принимать чужие переводы на карту опаснее, чем кажется?
  • Деньги проходят через вашу карту, значит, есть цифровой след.
    Все операции фиксируются, и владелец карты несет ответственность.
  • Банк, правоохранительные органы видят конечную точку.
    Для правоохранительных органов "конечная точка" – именно карта дроппа. След идет к нему, даже если человек деньги "просто перевел".
  • Незнание не освобождает от ответственности.
    "Я не знал" не освобождает от ответственности. Закон рассматривает такие действия как участие в схеме — даже если без умысла.
Дроппер – это человек, который позволяет преступникам использовать свою банковскую карту, счет или личные данные для проведения переводов. Проще говоря: сейчас мошенники не хотят использовать свои данные, чтобы их нельзя было отследить. Им нужен посредник, который примет деньги и отправит дальше. Такой посредник и есть дроппер.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Роль дроппера в цепочке:

  • Принять средства
    на свою карту


  • Отправить деньги дальше
    по инструкции


  • Тем самым замаскировать
    путь денег

Таким образом, злоумышленники используют дропперов как "временный щит", чтобы сложнее было установить настоящего адресата. Но на самом деле цифровой след всегда ведет к владельцу карты, то есть к дропперу.
Каждый перевод – это след в банковской системе, привязанный к имени, ИИН и карте. Деньги могут быть похищены от других людей. Правоохранительные органы начинают расследование именно с владельца карты, на которую поступили средства. Сам факт получения сомнительной суммы уже может быть квалифицирован как участие в преступной схеме.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Даже если вы "ничего плохого не хотели", именно ваша карта становится точкой входа в расследование.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ
Существуют следующие сценарии дропперства, которые наиблее распространены в нашей жизни.
Их можно опознать по следующей тематике:
  • "Знакомый попросил принять платеж"
    Человек пишет в мессенджере: "С моей картой проблемы", "Прими деньги, потом переведешь". Мошенники часто используют взломанные аккаунты друзей.
  • "Работа в интернете: принимать переводы"
    Объявления типа: "Легкий заработок! Нужен оператор по переводу средств, 10-20 тыс. за день!". Это почти всегда схема дропперства.
  • "Попросили оформить карту и передать данные"
    Уловка: "Нужна карта для корпоративных выплат", "Мы не успеваем открыть счет, помоги". На самом деле ваша карта используется в серых схемах.
  • "Подработка для студентов/пенсионеров"
    Целевая группа – доверчивые, неопытные, нуждающиеся в деньгах люди. Им говорят: "Ничего незаконного, ты просто принимаешь переводы".
Как работают уловки преступников?

  • создают ощущение, что это обычная бытовая просьба
  • убеждают, что все законно
  • обещают быстрый заработок
  • используют социальное давление ("ты же поможешь?")
  • скрывают истинное происхождение денег
Типичный механизм такой:
Так обычный человек с благими намерениями оказывается посредником в мошеннической схеме и несет полную ответственность, как и любой участник преступления.
ОТВЕЧАТЬ КАЖДЫЙ БУДЕТ ПО ЗАКОНУ СТРАНЫ
Так какая ответственность грозит дропперам в Казахстане? Если кратко, то можно перечислить следующие последствия:
БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ В “ЧЕРНЫЕ СПИСКИ”
СЛОЖНОСТИ С БАНКАМИ В БУДУЩЕМ
ВОЗМОЖНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК СЛУЧАЙНО НЕ СТАТЬ ДРОППЕРОМ
Известно, что охотнее всего на заманивание в дропперство откликается молодежь, быстрее соглашаясь взаимодействовать и помогать. Какие причины этому?
  • Желание быстро заработать без особых навыков
  • Недостаточный опыт и критическое мышление
  • Доверчивость к "легким деньгам"
  • Активность в соцсетях, где мошенники ведут охоту
  • Стремление помочь знакомым
  • Низкое понимание юридических последствий
Когда занимаетесь поиском работы, не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег. Не передавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку или электронному кошельку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит.
Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
Время от времени проверяйте, не открыл ли кто-то электронный кошелек на ваше имя. Такое случается, если мошенники узнали ваши паспортные данные или получили доступ к вашему аккаунту на госуслугах.

Не поддавайтесь на следующие уловки:
  • Не переводите деньги "по просьбе" незнакомцев
  • Никому не отправляйте личные данные
  • При малейшем сомнении – прекратите общение
  • Проверьте информацию через банк или родственников
  • Если предложение кажется слишком легким – это мошенничество
  • Жалуйтесь на подозрительные сообщения
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ДРОППЕРОМ?
Обратите внимание на следующие признаки, указывающие на то, что вас хотят заманить в преступную схему:

  • Обещают деньги "ни за что"
  • Просят карту, пароли, ИИН, данные, доступ к приложению
  • Торопят: "срочно", "здесь и сейчас"
  • Запрещают рассказывать кому-либо
  • Говорят "это законно, так делают все", объясняют, что это "безопасно и надежно"
Как научиться сопротивляться вовлечению в преступную авантюру

Лучший способ противостоять мошенникам – повышать свою осведомленность о схемах вовлечения в противоправную деятельность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ
Рекомендации по успешному выходу из ситуации:
  • Немедленно прекратить общение
  • Обратиться в банк
  • Не проводить дальнейшие операции
  • Зафиксировать переписку
  • Жалуйтесь в разные инстанции на подозрительные сообщения
  • Сообщить в правоохранительные органы
Важно понимать: банк не карает, а помогает выйти из ситуации правильно и защитить ваши данные.
Представители банка активно борются с дропперством и прочими ситуациями, связанными с мошенничеством. Финансовые организации ежедневно проводят работу, которая помогает защитить клиентов:

  • Мониторинг операций и выявление подозрительных транзакций
  • Автоматические предупреждения
  • Блокировка сомнительных переводов
  • Обучение и информационные кампании
  • Передача данных правоохранительным органам при расследованиях

Цель банка – не наказать клиента, а защитить людей и экономику от мошенников.
Важно объяснять молодежи, что легкие деньги заканчиваются стремительно, а последствия остаются навсегда.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Знайте: дропперство — не подработка! И единственный безопасный выход — не соглашаться на подобные авантюры.
Можно доступно донести, разъясняя на реальных примерах: заработанное "на дропперстве" редко превышает 5-10 тысяч тенге, зато последствия могут преследовать человека годами: блокировки, судимость, запреты, долги.

Вместе с тем надолго ухудшается репутация в банках, а это влияет на кредиты, покупки, заработок.
Это не заработок, не способ помочь и не случайная бытовая услуга. Это участие в преступлении, которое разрушает финансовую систему, помогает мошенникам красть деньги, приводит к серьезным последствиям для самого дроппа.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Единственный безопасный выбор – не соглашаться ни при каких условиях на манипуляции с деньгами.

