МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ: КТО ТАКИЕ ДРОППЕРЫ И КАК НЕ СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Все чаще злоумышленники добиваются корыстных целей более хитрыми способами, стараясь не отсвечивать свои контакты и банковские данные. Они используют посредников – дропперов, которые получают деньги от обманутых людей и переводят их преступникам. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки своих личных карт.
Специалисты рассказали, как мошенники ищут дропперов и по каким признакам распознать преступный план, чтобы не стать случайно замешанным в него.
Чаще всего это происходит так: молодых казахстанцев просят открыть банковский счет и помочь "перекинуть" определенную сумму денег человеку, у которого какие-то с этим сложности. Многие не осознают, что участвуют в серьезном преступлении и какие правовые последствия их ждут. Ребята попадают в следственный изолятор, где им сообщают, что они будут нести реальную ответственность за то, что "пришли на выручку".
КАК ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ ВОВЛЕКАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВО
По мнению директора Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank Айбека Оспанова, чаще всего казахстанцев обманывают под предлогом того, что данные карты нужны для благих намерений. И люди охотно соглашаются помочь.
Обманутая молодежь объясняет произошедшее тем, что деньги им скинули по ошибке, и они отправили их обратно, но на другой номер. То есть дропперами чаще всего становятся не преступники, а обычные люди. Но в итоге они несут реальную ответственность.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
КТО ТАКИЕ ДРОППЫ И КАК ОНИ РАБОТАЮТ В МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ
Дропперы — люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денег. Как правило, они просят перевести деньги с одной карты на другую, снять и передать наличные курьеру или внести их на чужой счет. Все это делается за вознаграждение.
Если обозначить схематически суть обмана — как построена преступная цепочка, то визуально это выглядит так:
Мошенник
Дропп
Жертва
Деньги
Уголовные последствия
Мошенник обманывает жертву, которая переводит деньги. А дропп предоставляет карту/счет и получает эти деньги от мошенника или напрямую от жертвы через обман, чтобы обналичить и передать дальше. Дропп используется, чтобы скрыть след. При этом сам дроппер и становится ключевым звеном цепочки, ведущей к "отмыванию" денег и его уголовной ответственности (от пособничества до соучастия, вплоть до реальных сроков и штрафов), так как это незаконные операции с чужими похищенными средствами. Ответственность наступает для всех участников, в том числе для дроппа.
Дроппер – не жертва, а участник преступления
Почему же принимать чужие переводы на карту опаснее, чем кажется?
Деньги проходят через вашу карту, значит, есть цифровой след.
Все операции фиксируются, и владелец карты несет ответственность.
Банк, правоохранительные органы видят конечную точку.
Для правоохранительных органов "конечная точка" – именно карта дроппа. След идет к нему, даже если человек деньги "просто перевел".
Незнание не освобождает от ответственности.
"Я не знал" не освобождает от ответственности. Закон рассматривает такие действия как участие в схеме — даже если без умысла.
Дроппер – это человек, который позволяет преступникам использовать свою банковскую карту, счет или личные данные для проведения переводов. Проще говоря: сейчас мошенники не хотят использовать свои данные, чтобы их нельзя было отследить. Им нужен посредник, который примет деньги и отправит дальше. Такой посредник и есть дроппер.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Роль дроппера в цепочке:
Принять средства на свою карту
Отправить деньги дальше по инструкции
Тем самым замаскировать путь денег
Таким образом, злоумышленники используют дропперов как "временный щит", чтобы сложнее было установить настоящего адресата. Но на самом деле цифровой след всегда ведет к владельцу карты, то есть к дропперу.
Каждый перевод – это след в банковской системе, привязанный к имени, ИИН и карте. Деньги могут быть похищены от других людей. Правоохранительные органы начинают расследование именно с владельца карты, на которую поступили средства. Сам факт получения сомнительной суммы уже может быть квалифицирован как участие в преступной схеме.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Даже если вы "ничего плохого не хотели", именно ваша карта становится точкой входа в расследование.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ
Существуют следующие сценарии дропперства, которые наиблее распространены в нашей жизни. Их можно опознать по следующей тематике:
"Знакомый попросил принять платеж"
Человек пишет в мессенджере: "С моей картой проблемы", "Прими деньги, потом переведешь". Мошенники часто используют взломанные аккаунты друзей.
"Работа в интернете: принимать переводы"
Объявления типа: "Легкий заработок! Нужен оператор по переводу средств, 10-20 тыс. за день!". Это почти всегда схема дропперства.
"Попросили оформить карту и передать данные"
Уловка: "Нужна карта для корпоративных выплат", "Мы не успеваем открыть счет, помоги". На самом деле ваша карта используется в серых схемах.
"Подработка для студентов/пенсионеров"
Целевая группа – доверчивые, неопытные, нуждающиеся в деньгах люди. Им говорят: "Ничего незаконного, ты просто принимаешь переводы".
Как работают уловки преступников?
создают ощущение, что это обычная бытовая просьба
убеждают, что все законно
обещают быстрый заработок
используют социальное давление ("ты же поможешь?")
скрывают истинное происхождение денег
Типичный механизм такой:
1;Контакт и легенда. Мошенник выходит на связь под видом знакомого, "коллеги", "волонтера", "покупателя" или "работодателя".
2;Эмоциональное воздействие. Он убеждает, что деньги пришли "по ошибке", "для благого дела", "для закрытия долга", "для перечисления зарплаты".
3;Перевод средств на карту жертвы. На самом деле это деньги, украденные у других людей.
4;Просьба переслать дальше. Злоумышленник просит отправить сумму на другой номер, карту или кошелек.
5;Жертва невольно становится частью преступной цепочки. Деньги проходят через ее счет, а след от операции сохраняется в банковской системе.
Так обычный человек с благими намерениями оказывается посредником в мошеннической схеме и несет полную ответственность, как и любой участник преступления.
ОТВЕЧАТЬ КАЖДЫЙ БУДЕТ ПО ЗАКОНУ СТРАНЫ
Так какая ответственность грозит дропперам в Казахстане? Если кратко, то можно перечислить следующие последствия:
БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ
ВКЛЮЧЕНИЕ В “ЧЕРНЫЕ СПИСКИ”
СЛОЖНОСТИ С БАНКАМИ В БУДУЩЕМ
ВОЗМОЖНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК СЛУЧАЙНО НЕ СТАТЬ ДРОППЕРОМ
Известно, что охотнее всего на заманивание в дропперство откликается молодежь, быстрее соглашаясь взаимодействовать и помогать. Какие причины этому?
Желание быстро заработать без особых навыков
Недостаточный опыт и критическое мышление
Доверчивость к "легким деньгам"
Активность в соцсетях, где мошенники ведут охоту
Стремление помочь знакомым
Низкое понимание юридических последствий
Когда занимаетесь поиском работы, не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег. Не передавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку или электронному кошельку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит.
Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
Время от времени проверяйте, не открыл ли кто-то электронный кошелек на ваше имя. Такое случается, если мошенники узнали ваши паспортные данные или получили доступ к вашему аккаунту на госуслугах.
Не поддавайтесь на следующие уловки:
Не переводите деньги "по просьбе" незнакомцев
Никому не отправляйте личные данные
При малейшем сомнении – прекратите общение
Проверьте информацию через банк или родственников
Если предложение кажется слишком легким – это мошенничество
Жалуйтесь на подозрительные сообщения
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ДРОППЕРОМ?
Обратите внимание на следующие признаки, указывающие на то, что вас хотят заманить в преступную схему:
Обещают деньги "ни за что"
Просят карту, пароли, ИИН, данные, доступ к приложению
Торопят: "срочно", "здесь и сейчас"
Запрещают рассказывать кому-либо
Говорят "это законно, так делают все", объясняют, что это "безопасно и надежно"
Как научиться сопротивляться вовлечению в преступную авантюру
Лучший способ противостоять мошенникам – повышать свою осведомленность о схемах вовлечения в противоправную деятельность.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ
Рекомендации по успешному выходу из ситуации:
Немедленно прекратить общение
Обратиться в банк
Не проводить дальнейшие операции
Зафиксировать переписку
Жалуйтесь в разные инстанции на подозрительные сообщения
Сообщить в правоохранительные органы
Важно понимать: банк не карает, а помогает выйти из ситуации правильно и защитить ваши данные.
Представители банка активно борются с дропперством и прочими ситуациями, связанными с мошенничеством. Финансовые организации ежедневно проводят работу, которая помогает защитить клиентов:
Мониторинг операций и выявление подозрительных транзакций
Автоматические предупреждения
Блокировка сомнительных переводов
Обучение и информационные кампании
Передача данных правоохранительным органам при расследованиях
Цель банка – не наказать клиента, а защитить людей и экономику от мошенников.
Важно объяснять молодежи, что легкие деньги заканчиваются стремительно, а последствия остаются навсегда.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Знайте: дропперство — не подработка! И единственный безопасный выход — не соглашаться на подобные авантюры.
Можно доступно донести, разъясняя на реальных примерах: заработанное "на дропперстве" редко превышает 5-10 тысяч тенге, зато последствия могут преследовать человека годами: блокировки, судимость, запреты, долги.
Вместе с тем надолго ухудшается репутация в банках, а это влияет на кредиты, покупки, заработок.
Это не заработок, не способ помочь и не случайная бытовая услуга. Это участие в преступлении, которое разрушает финансовую систему, помогает мошенникам красть деньги, приводит к серьезным последствиям для самого дроппа.
Айбек Оспанов, директор Департамента противодействия мошенничеству Halyk Bank
Единственный безопасный выбор – не соглашаться ни при каких условиях на манипуляции с деньгами.