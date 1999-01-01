— Хочется вспомнить о том, какие классные сервисы мы запускали все это время. Эти сервисы и продукты для нас сегодня стали такими привычными, что мы их иногда даже не замечаем. Например, Kaspi Gold, всеми любимая карта. Изначальная идея Kaspi Gold была в том, что мы хотели дать нашим любимым клиентам — каждому казахстанцу — по золотой карте. И сегодня около 15 миллионов наших любимых клиентов пользуются Kaspi Gold. Раньше получение других карт занимало где-то приблизительно около недели, может десять дней. Мы сделали возможным получение именной карты в нашем отделении за 15 минут. Тогда это был космос. А потом мы сделали Kaspi Картомат за 60 секунд. Это единственная технология, единственное устройство, в мире таких аналогов нет. В Казахстане после нас запустили подобное наши коллеги. Вся разработка, все сделано в Казахстане нашими сотрудниками для наших любимых клиентов. И теперь Kaspi Картомат выпускает карту за 45-60 секунд.