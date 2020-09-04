Многие современные возможности и инновации изначально воспринимаются обществом с недоверием. Так же было и с лазерной коррекцией зрения (ЛКЗ). Некоторые из ложных убеждений, сформировавшихся более 30 лет назад, бытуют до сих пор. Чтобы разобраться, что является домыслом, сформированным вокруг ЛКЗ, попробуйте пройти тест. Это позволит легко ориентироваться в теме и убедиться, что процедура эффективная и безопасная.

Некоторые люди, у которых наблюдается снижение остроты зрения, испытывают сомнение, стоит ли прибегать к операции с помощью лазера. Они опасаются возможных осложнений и негативных последствий. Основные страхи связаны с риском ухудшения зрения, возникновением синдрома сухого глаза, светобоязнью и инфекциями. Однако современные технологии и опыт специалистов значительно снизили риски оперативного вмешательства, а лазерная коррекция стала безопасной и эффективной процедурой для тех, кто желает видеть на 100%.

Возможна ли вероятность осложнений и обоснованы ли страхи перед лазерной коррекцией зрения?