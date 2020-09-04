Лазерная коррекция зрения:
мифы и реальность
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney

Многие современные возможности и инновации изначально воспринимаются обществом с недоверием. Так же было и с лазерной коррекцией зрения (ЛКЗ). Некоторые из ложных убеждений, сформировавшихся более 30 лет назад, бытуют до сих пор. Чтобы разобраться, что является домыслом, сформированным вокруг ЛКЗ, попробуйте пройти тест. Это позволит легко ориентироваться в теме и убедиться, что процедура эффективная и безопасная.


Некоторые люди, у которых наблюдается снижение остроты зрения, испытывают сомнение, стоит ли прибегать к операции с помощью лазера. Они опасаются возможных осложнений и негативных последствий. Основные страхи связаны с риском ухудшения зрения, возникновением синдрома сухого глаза, светобоязнью и инфекциями. Однако современные технологии и опыт специалистов значительно снизили риски оперативного вмешательства, а лазерная коррекция стала безопасной и эффективной процедурой для тех, кто желает видеть на 100%.


Возможна ли вероятность осложнений и обоснованы ли страхи перед лазерной коррекцией зрения?

Лазерная коррекция зрения:
мифы и реальность
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Один из мифов гласит, что после лазерной коррекции зрения нельзя летать на самолете
Негативное воздействие на органы зрения в раннем послеоперационном периоде во время авиаперелетов не зафиксировано. Офтальмологи разрешают совершать перелет уже на второй день после оперативного вмешательства. Конечно, если в этом есть необходимость. Чаще всего это бывает в ситуации, когда у пилотов предстоит вылет, а им накануне провели процедуру коррекции зрения.

Конечно, лучше воздержаться от авиапутешествий или перелетов в теплые страны в первый месяц после операции. Но важно это по другой причине: многочасовое нахождение в самолете повышает риск простудных и инфекционных заболеваний. Они могут негативно сказаться на реабилитации. А вот перепады давления во время полета на результат операции никак не влияют.
Негативное воздействие на органы зрения в раннем послеоперационном периоде во время авиаперелетов не зафиксировано. Офтальмологи разрешают совершать перелет уже на второй день после оперативного вмешательства. Конечно, если в этом есть необходимость. Чаще всего это бывает в ситуации, когда у пилотов предстоит вылет, а им накануне провели процедуру коррекции зрения.

Конечно, лучше воздержаться от авиапутешествий или перелетов в теплые страны в первый месяц после операции. Но важно это по другой причине: многочасовое нахождение в самолете повышает риск простудных и инфекционных заболеваний. Они могут негативно сказаться на реабилитации. А вот перепады давления во время полета на результат операции никак не влияют.
Негативное воздействие на органы зрения в раннем послеоперационном периоде во время авиаперелетов не зафиксировано. Офтальмологи разрешают совершать перелет уже на второй день после оперативного вмешательства. Конечно, если в этом есть необходимость. Чаще всего это бывает в ситуации, когда у пилотов предстоит вылет, а им накануне провели процедуру коррекции зрения.

Конечно, лучше воздержаться от авиапутешествий или перелетов в теплые страны в первый месяц после операции. Но важно это по другой причине: многочасовое нахождение в самолете повышает риск простудных и инфекционных заболеваний. Они могут негативно сказаться на реабилитации. А вот перепады давления во время полета на результат операции никак не влияют.
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Говорят, что лазерная коррекция зрения и экстремальные виды спорта несовместимы, и что о высоких нагрузках придется теперь забыть.
После операции по возвращении прежней остроты зрения врачи действительно рекомендуют некоторые ограничения физической активности. Но стоит знать, что они временные.

Длительность периода восстановления после процедуры во многом обусловлена видом операции, рекомендованным по назначению врача. К примеру, лазерная коррекция зрения, проводимая методом Femto LASIK, подразумевает воздержание от физических нагрузок и тренировок в течение двух недель. Напротив, после коррекции с помощью технологии SMILE уже на следующий день можно заниматься бегом и позволить себе легкие физические нагрузки.

Чаще всего врачи советуют снизить спортивную нагрузку, потому что она оказывает дополнительное напряжение на зрительную систему. Именно поэтому после операции необходимо беречь глаза. Преимущественно это относится к той части пациентов, которые занимаются контактными видами спорта. Опасность таких нагрузок в том, что они могут привести к травмам глаз. Именно по этой причине офтальмологи просят воздерживаться от занятий в течение месяца.

Но это вовсе не означает, что о большом спорте придется забыть. Многие известные атлеты, теннисисты, пловцы, борцы продолжили карьеру и добились новых олимпийских высот после проведения лазерной коррекции зрения.
После операции по возвращении прежней остроты зрения врачи действительно рекомендуют некоторые ограничения физической активности. Но стоит знать, что они временные.

Длительность периода восстановления после процедуры во многом обусловлена видом операции, рекомендованным по назначению врача. К примеру, лазерная коррекция зрения, проводимая методом Femto LASIK, подразумевает воздержание от физических нагрузок и тренировок в течение двух недель. Напротив, после коррекции с помощью технологии SMILE уже на следующий день можно заниматься бегом и позволить себе легкие физические нагрузки.

Чаще всего врачи советуют снизить спортивную нагрузку, потому что она оказывает дополнительное напряжение на зрительную систему. Именно поэтому после операции необходимо беречь глаза. Преимущественно это относится к той части пациентов, которые занимаются контактными видами спорта. Опасность таких нагрузок в том, что они могут привести к травмам глаз. Именно по этой причине офтальмологи просят воздерживаться от занятий в течение месяца.

Но это вовсе не означает, что о большом спорте придется забыть. Многие известные атлеты, теннисисты, пловцы, борцы продолжили карьеру и добились новых олимпийских высот после проведения лазерной коррекции зрения.
После операции по возвращении прежней остроты зрения врачи действительно рекомендуют некоторые ограничения физической активности. Но стоит знать, что они временные.

Длительность периода восстановления после процедуры во многом обусловлена видом операции, рекомендованным по назначению врача. К примеру, лазерная коррекция зрения, проводимая методом Femto LASIK, подразумевает воздержание от физических нагрузок и тренировок в течение двух недель. Напротив, после коррекции с помощью технологии SMILE уже на следующий день можно заниматься бегом и позволить себе легкие физические нагрузки.

Чаще всего врачи советуют снизить спортивную нагрузку, потому что она оказывает дополнительное напряжение на зрительную систему. Именно поэтому после операции необходимо беречь глаза. Преимущественно это относится к той части пациентов, которые занимаются контактными видами спорта. Опасность таких нагрузок в том, что они могут привести к травмам глаз. Именно по этой причине офтальмологи просят воздерживаться от занятий в течение месяца.

Но это вовсе не означает, что о большом спорте придется забыть. Многие известные атлеты, теннисисты, пловцы, борцы продолжили карьеру и добились новых олимпийских высот после проведения лазерной коррекции зрения.
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Есть мнение о том, что после лазерной коррекции зрения недопустимы самостоятельные роды, а возможно только кесарево сечение.
Это миф. В такой ситуации важно только заключение врача, готов ли организм женщины к родам тем или иным способом, относительно общего состояния здоровья. Не имеет значения, делала ли будущая мамочка лазерную коррекцию зрения, потому что эта операция не является противопоказанием к естественным родам.

Современные методики, такие как лазерная коррекция, затрагивают только роговицу и не влияют на глубокие слои глаза, такие как сетчатка. Однако, если у вас есть заболевания сетчатки, такие как разрывы или дистрофии, то это может быть противопоказанием к естественным родам, и в таком случае может быть рекомендовано кесарево сечение.
Это миф. В такой ситуации важно только заключение врача, готов ли организм женщины к родам тем или иным способом, относительно общего состояния здоровья. Не имеет значения, делала ли будущая мамочка лазерную коррекцию зрения, потому что эта операция не является противопоказанием к естественным родам.

Современные методики, такие как лазерная коррекция, затрагивают только роговицу и не влияют на глубокие слои глаза, такие как сетчатка. Однако, если у вас есть заболевания сетчатки, такие как разрывы или дистрофии, то это может быть противопоказанием к естественным родам, и в таком случае может быть рекомендовано кесарево сечение.
Это миф. В такой ситуации важно только заключение врача, готов ли организм женщины к родам тем или иным способом, относительно общего состояния здоровья. Не имеет значения, делала ли будущая мамочка лазерную коррекцию зрения, потому что эта операция не является противопоказанием к естественным родам.

Современные методики, такие как лазерная коррекция, затрагивают только роговицу и не влияют на глубокие слои глаза, такие как сетчатка. Однако, если у вас есть заболевания сетчатки, такие как разрывы или дистрофии, то это может быть противопоказанием к естественным родам, и в таком случае может быть рекомендовано кесарево сечение.
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После операции по лазерной коррекции зрения нельзя работать за компьютером
Работать за компьютером можно уже через пару дней после процедуры – это зависит от метода операции, который рекомендовал врач. Безусловно, важно соблюдать зрительный режим: периодически делать перерывы во время работы, не перенапрягать глаза, использовать увлажняющие капли. Но стоит понимать, что лазерная коррекция не делает глаза уязвимыми к монитору.
Работать за компьютером можно уже через пару дней после процедуры – это зависит от метода операции, который рекомендовал врач. Безусловно, важно соблюдать зрительный режим: периодически делать перерывы во время работы, не перенапрягать глаза, использовать увлажняющие капли. Но стоит понимать, что лазерная коррекция не делает глаза уязвимыми к монитору.
Работать за компьютером можно уже через пару дней после процедуры – это зависит от метода операции, который рекомендовал врач. Безусловно, важно соблюдать зрительный режим: периодически делать перерывы во время работы, не перенапрягать глаза, использовать увлажняющие капли. Но стоит понимать, что лазерная коррекция не делает глаза уязвимыми к монитору.
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Некоторые считают, что через какое-то время после лазерной коррекции острота зрения снова снизится.
По мнению офтальмологов, если зрение стабилизировалось до операции, результат сохранится на долгие годы. Лазер устраняет именно те нарушения, с которыми пациент обратился к врачам. К примеру, близорукость. Но нужно учитывать, что с возрастом могут развиться другие изменения, такие как возрастная дальнозоркость – это естественный процесс, а не «возврат» проблемы.
По мнению офтальмологов, если зрение стабилизировалось до операции, результат сохранится на долгие годы. Лазер устраняет именно те нарушения, с которыми пациент обратился к врачам. К примеру, близорукость. Но нужно учитывать, что с возрастом могут развиться другие изменения, такие как возрастная дальнозоркость – это естественный процесс, а не «возврат» проблемы.
По мнению офтальмологов, если зрение стабилизировалось до операции, результат сохранится на долгие годы. Лазер устраняет именно те нарушения, с которыми пациент обратился к врачам. К примеру, близорукость. Но нужно учитывать, что с возрастом могут развиться другие изменения, такие как возрастная дальнозоркость – это естественный процесс, а не «возврат» проблемы.
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Проверить
Узнать результат
Многие думают, что лазерная коррекция – это больно…
На самом деле процедура абсолютно безболезненна. Перед лазерной коррекцией в глаза закапывают местный анестетик, то есть капли, которые полностью обезболивают поверхность глаза. Во время самой операции пациент может чувствовать лишь легкое прикосновение или давление, но никакой боли. После вмешательства может быть ощущение «песка в глазах» в течение нескольких часов, но оно быстро проходит. Современные методы настолько адаптированы под комфорт пациента, что человек практически не испытывает неприятных впечатлений.
На самом деле процедура абсолютно безболезненна. Перед лазерной коррекцией в глаза закапывают местный анестетик, то есть капли, которые полностью обезболивают поверхность глаза. Во время самой операции пациент может чувствовать лишь легкое прикосновение или давление, но никакой боли. После вмешательства может быть ощущение «песка в глазах» в течение нескольких часов, но оно быстро проходит. Современные методы настолько адаптированы под комфорт пациента, что человек практически не испытывает неприятных впечатлений.
На самом деле процедура абсолютно безболезненна. Перед лазерной коррекцией в глаза закапывают местный анестетик, то есть капли, которые полностью обезболивают поверхность глаза. Во время самой операции пациент может чувствовать лишь легкое прикосновение или давление, но никакой боли. После вмешательства может быть ощущение «песка в глазах» в течение нескольких часов, но оно быстро проходит. Современные методы настолько адаптированы под комфорт пациента, что человек практически не испытывает неприятных впечатлений.
Дальше
Проверить
Узнать результат
Недоверие, с которым вы относитесь к лазерной коррекции зрения, обусловлено отсутствием достоверной информации. Если обратиться к высококвалифицированным врачам, к примеру, к специалистам Глазного института (КАЗНИИ ГБ) в Алматы, тогда и скептическое отношение к процедуре изменится, а представление об операции станет ясным.

Ниже вы можете ознакомиться с реальными отзывами людей, которые прошли через лазерную коррекцию зрения и остались очень довольны результатами.
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Вы можете отличить правду от мифа, а возможно, даже разбираетесь в методах лазерной коррекции. Все технологии лазерной коррекции зрения считаются безопасными и эффективными, хотя и имеют свои особенности. Выбор конкретного метода зависит от индивидуальных особенностей зрения и роговицы пациента, а также заключения врача.

Ниже вы можете ознакомиться с реальными отзывами людей, которые прошли через лазерную коррекцию зрения и остались очень довольны результатами.
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Безусловно, многие могут убеждать вас в правдивости данных, но, если у вас все-таки остались сомнения, ниже вы можете ознакомиться с реальными отзывами людей, которые прошли через лазерную коррекцию зрения и остались очень довольны результатами.
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казахстанцы рассказали, почему решились на лазерную коррекцию зрения, и поделились итогами операций
Какие будут результаты после процедуры по восстановлению зоркости и каким человек сможет увидеть мир, волнует каждого, кто испытывает проблемы со зрением. Нам удалось побеседовать с людьми, которые решились на процедуру и тем самым качественно изменили свою жизнь.

Пациенты поделились, как долго они не решались на такой шаг, с какими страхами и сомнениями столкнулись на пути к четкому зрению, как проходил процесс коррекции и что чувствует человек сразу после процедуры.
«Меня зовут Кира. Давно мечтала видеть полноценно. И вот родители сделали мне такой подарок. Не знаю, какие именно ощущения я испытывала перед операцией, наверное, – легкое волнение и ожидание того, что я буду видеть на 100%. Страха не было совсем.

Операция, в принципе, прошла хорошо. Сначала было немного неприятно. Как мне и говорили, после ощущалось чувство «песка» в глазах. Но такое чувство было недолго».

Кира обратилась к тем, кто планирует операцию:

«Не нужно бояться. Все проходит прекрасно. У меня сегодня второй день после операции. Глазки немного слезятся, но в целом все прекрасно. Вижу я хорошо: любой мелкий шрифт. Очень рада, что в моей жизни так получилось. Врач у меня замечательная – спасибо большое Асем Рахимжановне и всей клинике».
Другая пациентка поделилась своей историей, сказав, что только сейчас поняла, как выглядит мир на самом деле.

Она отметила, что много лет не могла решиться, сильно нервничала и перед самой операцией. Однако доверие к опыту и профессионализму лечащего врача помогло ей сделать этот шаг.

«Эффект от операции превзошел все ожидания. Зрение стало широкоформатным. Я в линзах видела также все +/-100%, но в моменте казалось, что что-то все-таки остается за кадром. Сейчас я понимаю, когда ты смотришь на мир своими собственными глазами, он выглядит ярче. Всем желаю этого невероятного визуального восприятия. Не ждите, как я, из-за нерешимости по 8-10 лет спасительной операции. Просто идите и решите эту проблему раз и навсегда».
С искренней благодарностью после операции обратилась к врачам еще одна пациентка, выразив признательность за то, что обрела возможность четко видеть.

С момента операции прошло несколько дней и женщина поделилась своими впечатлениями.

«У меня случился знаменательный день: я исправила зрение. Я ждала этого, я не решалась на лазерную коррекцию остроты зрения 38 лет.

Я очень боялась саму операцию. Но сейчас я вижу 100%. Очень рада, что попала к врачу Ашимову Алмазу.

Благодарна ему! И не смотрите, что он молодо выглядит. Врач – профессионал своего дела. Спасибо еще раз большое».
«Я бы хотела выразить огромную благодарность своему лечащему врачу Асем Рахимжановне за то, что она исполнила мою давнюю мечту. Более 17 лет я ходила в линзах и носила очки. Периодически заносила в глаза инфекцию, лечила их. Все это из-за страха проведения операции. Но, слава богу, я попала к замечательному специалисту.

Для меня, как для тревожного человека, очень важно, чтобы с самого начала – с консультаций, ведения и диагностики – со мной разговаривали, проговаривая все моменты. Где-то комментировали, а где-то успокаивали.

По ощущениям я вижу сейчас на 120%. И я не знаю, когда в последний раз я видела этот мир так хорошо. Пока еще не пришло понимание, принятие действительности, но я очень рада и счастлива. Жалею, что не сделала этого раньше. Спасибо».
Пациентка довольна не только выбором глазного центра, но и результатами операции. Как поделилась впечатлениями девушка, зрение восстановилось уже в течение дня.

«После процедуры я чувствую себя потрясающе. Я ощущаю себя суперменом, которого наделили какой-то суперспособностью», – так охарактеризовала новую жизнь с возможностью видеть на все 100% наша соотечественница.

«Перед сном мне по привычке хотелось снять линзы. То, что я вижу с помощью возможностей своих глаз, не сразу осмысливалось. Это просто потрясающее чувство, что возможно теперь комфортно жить без линз, не переживая что забыл их снять на ночь».
«Меня зовут Инзира. Я приехала из города Астаны в эту клинику по совету многих людей, которые мне рекомендовали ее из-за квалификации специалистов. Мне посоветовали Асем Намазбаеву как хорошего специалиста, у которого можно пройти качественное обследование и сделать лазерную коррекцию. По итогам обследования у меня была диагностирована миопия -7,7 и астигматизм -1,5. Я решилась на операцию».
Глазной Институт (КАЗНИИ ГБ) занимает лидирующие позиции в сфере офтальмологии, предлагая пациентам квалифицированное лечение на основе международных протоколов, современных технологий и многолетнего опыта специалистов. Но большей наградой становятся именно отзывы пациентов, которые благодаря профессионализму офтальмологов получили шанс снова увидеть все краски мира и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
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