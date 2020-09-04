После операции по возвращении прежней остроты зрения врачи действительно рекомендуют некоторые ограничения физической активности. Но стоит знать, что они временные.
Длительность периода восстановления после процедуры во многом обусловлена видом операции, рекомендованным по назначению врача. К примеру, лазерная коррекция зрения, проводимая методом Femto LASIK, подразумевает воздержание от физических нагрузок и тренировок в течение двух недель. Напротив, после коррекции с помощью технологии SMILE уже на следующий день можно заниматься бегом и позволить себе легкие физические нагрузки.
Чаще всего врачи советуют снизить спортивную нагрузку, потому что она оказывает дополнительное напряжение на зрительную систему. Именно поэтому после операции необходимо беречь глаза. Преимущественно это относится к той части пациентов, которые занимаются контактными видами спорта. Опасность таких нагрузок в том, что они могут привести к травмам глаз. Именно по этой причине офтальмологи просят воздерживаться от занятий в течение месяца.
Но это вовсе не означает, что о большом спорте придется забыть. Многие известные атлеты, теннисисты, пловцы, борцы продолжили карьеру и добились новых олимпийских высот после проведения лазерной коррекции зрения.