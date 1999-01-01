Лазерная коррекция зрения – шанс максимально красочно и четко видеть мир своими глазами. Многие люди выбирают этот быстрый и доступный метод, чтобы вернуть зрение. Однако процедура все еще окружена вопросами, мифами и сомнениями. Zakon.kz разобрался в этом вопросе с экспертами.
Лазерная коррекция зрения – безболезненная процедура, которая занимает 10-15 минут. Операция проводится под местной анестезией. Перед процедурой в глаза закапывают обезболивающие капли. Восстановление проходит быстро, но в первые дни возможны дискомфорт и светобоязнь. Поэтому следует внимательно отнестись к своему состоянию и предусмотреть внесение изменений в ваш обычный жизненный ритм.
Как подготовиться к операции по лазерной коррекции зрения
Даже при минимальной инвазивности процедура требует определенной подготовки.
За одну-две недели перед коррекцией следует отказаться от ношения контактных линз. Кроме того, непосредственно перед операцией нужно:
За три дня исключить из рациона алкоголь, энергетики и кофе В день операции не использовать косметику и духи Сразу после процедуры лучше не садиться за руль автомобиля
Кому и в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Состояние организма у всех разное, и есть определенные нюансы в каждый жизненный период, которые необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.
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Лазерная коррекция рекомендована взрослым от 18 до 45 лет с устоявшейся остротой зрения. До 18 лет зрительная система еще формируется, а после 45 лет начинают проявляться возрастные изменения.
Асем Намазбаева Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
Как объяснила специалист, после 45-50 лет у большинства людей развивается возрастная дальнозоркость. Коррекция близорукости в этом возрасте может не дать долгосрочного эффекта, так как изменяется структура хрусталика глаза и зрение продолжает ухудшаться естественным путем.
У некоторых пациентов есть физиологические особенности при слабой остроте зрения. В таких случаях нужно учитывать определенные нюансы своего здоровья, выбирая тот или иной метод улучшения зрения.
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Часто пациенты задают вопрос: возможно ли делать лазерную коррекцию при возрастной дальнозоркости (пресбиопии)? Лазерная коррекция не лечит ее, но может скорректировать близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Пациентам старше 40 лет рекомендуют сначала проконсультироваться с офтальмологом: возможно, потребуется другая методика, например, имплантация линз. В 35-40 лет лазерная коррекция также требует индивидуального подхода. У некоторых людей близорукость может казаться менее выраженной – это происходит из-за уплотнения хрусталика, который частично компенсирует «минус». Однако это временный эффект, развивается пресбиопия и зрение снова ухудшается.
Асем Намазбаева Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
При каких границах близорукости, астигматизма и дальнозоркости можно делать коррекцию зрения
Лазерная коррекция возможна при:
Важный момент для операции – зрение должно оставаться стабильным не менее года. Если показатели превышают эти границы, врач может предложить альтернативные методы.
Близорукости (до -10 D) Дальнозоркости (до +6 D) Астигматизме (до ±6 D)
что делать, если острота зрения на двух глазах резко отличается
У пациентов часто возникает вопрос: можно ли делать лазерную коррекцию зрения на один глаз и стоит ли в принципе прибегать к такой операции?
Асем Намазбаева объяснила, что такую коррекцию можно проводить в случае, если разница в зрении между глазами значительна. Однако врач должен оценить, будет ли пациенту комфортно после такой коррекции зрения, так как мозгу может быть сложно адаптироваться.
В каких случаях с лазерной коррекцией зрения стоит повременить
На время отложить процедуру следует, если у человека:
Нестабильное зрение (изменилось в течение последнего года) Беременность или период грудного вскармливания (нужно ждать три месяца после завершения ГВ) Активные воспалительные заболевания глаз Тонкая роговица (определяется диагностикой)
противопоказания к лазерной коррекции зрения
Процедуру не проводят при:
Глаукоме, катаракте Заболеваниях сетчатки Диабете с осложнениями на глаза Аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваниях
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
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Обычно восстановление зрения после процедуры занимает небольшое время, основываясь на том, что сама операция не считается сложной. Каждый случай, конечно, индивидуален, но существуют общие рекомендации. В период реабилитации, который занимает от 3 до 7 дней, нужно стараться не тереть глаза. В день операции нельзя садиться за руль. В течение двух недель не стоит пользоваться косметикой. Отказаться от физических нагрузок, плавания и посещения бани придется на месяц, до полного заживления роговицы.
Асем Намазбаева Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
ТЕСТ: ПОДОЙДЕТ ЛИ ВАМ ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ?
Лазерная коррекция зрения – это безопасная и эффективная процедура, которая помогает навсегда избавиться от очков и линз. Главное – обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать лучший вариант именно для вас.
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