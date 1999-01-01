Шаг к четкому
миру
что нужно знать о лазерной коррекции зрения
Лазерная коррекция зрения – шанс максимально красочно и четко видеть мир своими глазами. Многие люди выбирают этот быстрый и доступный метод, чтобы вернуть зрение. Однако процедура все еще окружена вопросами, мифами и сомнениями. Zakon.kz разобрался в этом вопросе с экспертами.
Специалист Казахского научно-исследовательского института глазных болезней Асем Намазбаева поделилась своим опытом и ответила на самые интересующие пациентов вопросы: кому подходит операция, как она проводится и чего ждать от реабилитации.
Лазерная коррекция зрения – безболезненная процедура, которая занимает 10-15 минут. Операция проводится под местной анестезией. Перед процедурой в глаза закапывают обезболивающие капли. Восстановление проходит быстро, но в первые дни возможны дискомфорт и светобоязнь. Поэтому следует внимательно отнестись к своему состоянию и предусмотреть внесение изменений в ваш обычный жизненный ритм.
Асем Намазбаева
Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
Как подготовиться к операции
по лазерной коррекции зрения
Даже при минимальной инвазивности процедура требует определенной подготовки.

За одну-две недели перед коррекцией следует отказаться от ношения контактных линз. Кроме того, непосредственно перед операцией нужно:










За три дня исключить из рациона алкоголь, энергетики и кофе
В день операции не использовать косметику и духи
Сразу после процедуры лучше не садиться за руль автомобиля


Кому и в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения

Состояние организма у всех разное, и есть определенные нюансы в каждый жизненный период, которые необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.
Лазерная коррекция рекомендована взрослым от 18 до 45 лет с устоявшейся остротой зрения. До 18 лет зрительная система еще формируется, а после 45 лет начинают проявляться возрастные изменения.
Асем Намазбаева
Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
Как объяснила специалист, после 45-50 лет у большинства людей развивается возрастная дальнозоркость. Коррекция близорукости в этом возрасте может не дать долгосрочного эффекта, так как изменяется структура хрусталика глаза и зрение продолжает ухудшаться естественным путем.

У некоторых пациентов есть физиологические особенности при слабой остроте зрения. В таких случаях нужно учитывать определенные нюансы своего здоровья, выбирая тот или иной метод улучшения зрения.
Часто пациенты задают вопрос: возможно ли делать лазерную коррекцию при возрастной дальнозоркости (пресбиопии)? Лазерная коррекция не лечит ее, но может скорректировать близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Пациентам старше 40 лет рекомендуют сначала проконсультироваться с офтальмологом: возможно, потребуется другая методика, например, имплантация линз. В 35-40 лет лазерная коррекция также требует индивидуального подхода. У некоторых людей близорукость может казаться менее выраженной – это происходит из-за уплотнения хрусталика, который частично компенсирует «минус». Однако это временный эффект, развивается пресбиопия и зрение снова ухудшается.
Асем Намазбаева
Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
При каких границах близорукости, астигматизма и дальнозоркости можно делать коррекцию зрения
Лазерная коррекция возможна при:










Важный момент для операции – зрение должно оставаться стабильным не менее года. Если показатели превышают эти границы, врач может предложить альтернативные методы.









Близорукости (до -10 D)
Дальнозоркости (до +6 D)
Астигматизме (до ±6 D)


что делать, если острота зрения на двух глазах резко отличается

У пациентов часто возникает вопрос: можно ли делать лазерную коррекцию зрения на один глаз и стоит ли в принципе прибегать к такой операции?

Асем Намазбаева объяснила, что такую коррекцию можно проводить в случае, если разница в зрении между глазами значительна. Однако врач должен оценить, будет ли пациенту комфортно после такой коррекции зрения, так как мозгу может быть сложно адаптироваться.
В каких случаях с лазерной коррекцией зрения стоит повременить
На время отложить процедуру следует, если у человека:










Нестабильное зрение (изменилось в течение последнего года)
Беременность или период грудного вскармливания (нужно ждать три месяца после завершения ГВ)
Активные воспалительные заболевания глаз
Тонкая роговица (определяется диагностикой)
противопоказания к лазерной коррекции зрения
Процедуру не проводят при:










Глаукоме, катаракте
Заболеваниях сетчатки
Диабете с осложнениями на глаза
Аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваниях

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Обычно восстановление зрения после процедуры занимает небольшое время, основываясь на том, что сама операция не считается сложной. Каждый случай, конечно, индивидуален, но существуют общие рекомендации. В период реабилитации, который занимает от 3 до 7 дней, нужно стараться не тереть глаза. В день операции нельзя садиться за руль. В течение двух недель не стоит пользоваться косметикой. Отказаться от физических нагрузок, плавания и посещения бани придется на месяц, до полного заживления роговицы.
Асем Намазбаева
Врач высшей категории, заведующая рефракционным отделением КазНИИ ГБ – Глазной институт
ТЕСТ: ПОДОЙДЕТ ЛИ ВАМ ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ?
Какая у вас острота зрения без очков/линз?
Остается ли ваше зрение стабильным последние пару лет?
Были ли у вас проблемы с глазами (воспаления, травмы и другие заболевания)?
Насколько комфортно вам носить очки и линзы?
Готовы ли вы к восстановительному периоду после операции?
Исполнилось ли вам 18 лет?
Вам, скорее всего, подходит лазерная коррекция зрения
Зрение стабильно. У вас нет серьезных противопоказаний и вы готовы уделить время восстановительному периоду. Конечно, окончательное решение должен принять врач.
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Вам стоит проконсультироваться с офтальмологом
Некоторые факторы могут повлиять на назначение процедуры. Обратитесь к специалисту, чтобы узнать, подходит ли вам лазерная коррекция.
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Лазерная коррекция может вам не подойти
Есть несколько факторов, которые могут стать противопоказаниями: значительное ухудшение зрения, серьезные заболевания глаз или возрастные ограничения. Окончательное решение может озвучить только врач, запишитесь на прием к специалисту.
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Шаг: 
Лазерная коррекция зрения – это безопасная и эффективная процедура, которая помогает навсегда избавиться от очков и линз. Главное – обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать лучший вариант именно для вас.

Получить консультацию врачей Глазного института можно в Астане, Алматы и Шымкенте. Cпециалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать процедуру под ваши индивидуальные особенности зрения.
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