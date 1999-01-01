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Обычно восстановление зрения после процедуры занимает небольшое время, основываясь на том, что сама операция не считается сложной. Каждый случай, конечно, индивидуален, но существуют общие рекомендации. В период реабилитации, который занимает от 3 до 7 дней, нужно стараться не тереть глаза. В день операции нельзя садиться за руль. В течение двух недель не стоит пользоваться косметикой. Отказаться от физических нагрузок, плавания и посещения бани придется на месяц, до полного заживления роговицы.