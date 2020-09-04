ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ: КАК ВЫБРАТЬ

МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА и отличия МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
КАКОЙ МЕТОД ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ
ОПЫТ ОПЕРАЦИЙ В ГЛАЗНОМ ИНСТИТУТЕ
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ГЛАЗНой ИНСТИТУТ (КАЗНИИ ГБ)
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ОПЕРАЦИИ
Чаще всего лазерная коррекция зрения проходит без негативных последствий. В первые дни может быть легкий дискомфорт или ощущение «сухости» в глазах, но это быстро проходит. Главное правило – соблюдать рекомендации врача. После операции специалисты сопровождают пациентов и всегда на связи.