ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ: КАК ВЫБРАТЬ
Лазерная коррекция позволяет решить проблему плохого зрения людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Zakon.kz разобрался в четырех самых популярных и эффективных методах.

Как рассказали в Глазном институте (КАЗНИИ ГБ), после того, как проведено более ста тысяч успешных операций, можно утверждать, что в большинстве случаев лазер полностью исправляет дефекты рефракции, обусловленные астигматизмом, миопией и дальнозоркостью.

МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

  • Femto LASIK
    Это один из самых популярных методов в мире. Операция проводится быстро и почти без боли. Механизм такой: сначала лазер создает "крышечку", которую врач бережно поднимает, потом с помощью лазера корректирует зрение, и слой закрывается обратно. Уже через несколько часов пациент начинает видеть значительно лучше.
  • ReLEx SMILE
    Метод лазерной коррекции зрения с помощью технологий нового поколения. Все делается через маленький прокол – без разрезов и без «открытия» глаза. Процедура проходит быстро, аккуратно и с минимальным вмешательством. Главным образом подходит тем, у кого сильный страх перед операцией.
  • CLEAR
    Швейцарский метод, похож на SMILE, но только с еще более современным лазером. Коррекция проходит мягко, а зрение восстанавливается быстро. Отличный вариант для активных людей.
  • ТрансФРК
    Также называется поверхностная коррекция. Подходит тем людям, у кого тонкая роговица или имеются другие ограничения. Лазер работает на поверхности глаза, не осуществляя разрезов. Реабилитация длится дольше, но метод надежный.

ПРЕИМУЩЕСТВА и отличия МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

КАКОЙ МЕТОД ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ

Подбор того или иного варианта лазерной коррекции зрения осуществляет врач после комплексного обследования. Все зависит от толщины роговицы глаза человека, его состояния, возраста и образа жизни.

  • Femto LASIK – метод, который подойдет большинству пациентов.
  • SMILE / CLEAR – лазерная коррекция для тех, кому важна быстрая реабилитация, минимум инвазии.
  • ТрансФРК – если есть ограничения, которые мешают применению других методов.

ОПЫТ ОПЕРАЦИЙ В ГЛАЗНОМ ИНСТИТУТЕ

Глазной институт – одна из главных офтальмологических клиник страны и передовой институт по лазерной коррекции зрения. Здесь проводят операции по коррекции остроты зрения врачи с опытом работы более 20 лет.

Ежедневно проходит по десять операций, и все они проводятся амбулаторно, без госпитализации пациентов. Это возможно благодаря современному оборудованию, высокопрофессиональным специалистам и комфортным условиям.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ГЛАЗНой ИНСТИТУТ (КАЗНИИ ГБ)

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Опытные хирурги и передовое оборудование
Доступны все четыре метода коррекции зрения с применением последних лазерных технологий
Офтальмологи тщательно подбирают для каждого пациента подходящий вид операции
Уютная атмосфера и забота на каждом этапе
Беспроцентная рассрочка на 6 и 12 месяцев

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ОПЕРАЦИИ


  • Перед коррекцией зрения нужна консультация и полное обследование
  • Операция длится около 10-15 минут
  • Процедура безболезненная, так как используется анестезия в виде капель
  • Уже на следующий день после коррекции зрение становится заметно лучше

Чаще всего лазерная коррекция зрения проходит без негативных последствий. В первые дни может быть легкий дискомфорт или ощущение «сухости» в глазах, но это быстро проходит. Главное правило – соблюдать рекомендации врача. После операции специалисты сопровождают пациентов и всегда на связи.

Лазерная коррекция зрения стала одним из наиболее популярных методов исправления зрительных проблем в мире. Существующие методы лазерной коррекции зрения, имея свои особенности и преимущества, подойдут под потребности и обстоятельства каждого пациента. Важно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать лучший вариант, подходящий именно вам.

Получить консультацию врачей Глазного института можно в Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать процедуру под ваши индивидуальные особенности зрения.
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Лицензия № 20012895 от 04.09.2020, выдана Коммунальным государственным учреждением «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» Акимат города Алматы, Республика Казахстан.
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