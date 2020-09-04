ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ: КАК ВЫБРАТЬ

Femto LASIK

Это один из самых популярных методов в мире. Операция проводится быстро и почти без боли. Механизм такой: сначала лазер создает "крышечку", которую врач бережно поднимает, потом с помощью лазера корректирует зрение, и слой закрывается обратно. Уже через несколько часов пациент начинает видеть значительно лучше.