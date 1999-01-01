Рустам Чалов
Kaspi Жұма кезінде «Полистиролбетон орталығы» өндіріс көлемін ұлғайтты
Мадияр Күмісбеков
Диас Орумбаев
Шебер өз қолымен тіккен көрпесін таныстырып тұр
Great Steppe шеберханасында көрпе, жастық және басқа да тұрмыстық бұйымдар ұлттық нақышпен дайындалады
Айгерім Сабденова
Қазақстандық дизайнер Назым Қарпықованың туындылары Париж, Милан және Токио подиумдарын бағындырған
Назым Қарпыкова
Қазақстандықтар отандық демалыс орындарында демалғанды ұнатады
Жазғы Kaspi Жұма кезінде Қазақстан бойынша турларға сұраныс айтарлықтай артты
Регина Миникаева
Kaspi.kz-пен 60-тан астам курьерлік қызмет серіктес. Ең ірі серіктестердің бірі – Zammler компаниясы
Zammler компаниясы жеткізу мерзімін қысқарту үшін инновациялық технологияларды енгізіп жатыр
Ғабидулла Колдасбаев
Курьерлер үшін басты міндет – тапсырысты жылдам әрі ұқыпты жеткізу
Дидар Жекебатыр
Павел Пестиков
Сатып алушылар Kaspi Жұма күндері сатып алуды жөн көреді
Спорт тауарлары дүкендері – Kaspi Жұманың тұрақты қатысушылары
Фото: Николай Судаков, Ануар Машбаев, Максим Белеченко.
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