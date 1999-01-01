Летняя Kaspi Жұма:
выгодные покупки для казахстанцев и новые возможности для казахстанского бизнеса
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4 дня, миллионы товаров и сотни тысяч предпринимателей по всей стране — от крупных брендов до казахстанских производителей и мастеров, которые делают вещи своими руками. 18−21 июня летняя Kaspi Жұма открыла большие возможности для покупателей и бизнеса: скидки до 50%, повышенные бонусы и специальные предложения от партнеров.

Kaspi Жұма — это уже не просто дни скидок. Это всенародный праздник выгодных покупок для миллионов казахстанцев и большие возможности для бизнеса — от семейной мастерской до крупного магазина. В эти дни дополнительный импульс получают предприниматели, отечественное производство, логистика и внутренний туризм.

Как прошла летняя Kaspi Жұма — в нашем фоторепортаже.
Отечественные производители рады росту продаж в Kaspi Жұма
На казахстанской фабрике по производству матрасов Avero шумно. Одни мастера работают у станков с пружинами и раскраивают материалы. Другие обрабатывают ткани защитным составом и сшивают конструкцию. Третьи уносят готовые изделия на склад и занимаются упаковкой.
Мастера цеха Avero работают на качество и скорость, чтобы все клиенты остались довольны
Предприниматели по всему Казахстану используют Kaspi.kz, чтобы развивать свой бизнес. С помощью Kaspi.kz небольшое производство из Тараза выросло до странового уровня: сегодня Avero отправляет матрасы по всему Казахстану.
Матрасы Avero отправляют по всему Казахстану
«Раньше было сложно организовать доставку в удаленные районы Казахстана. Нужно было находить проверенных логистов, а сейчас с Kaspi намного проще. И мы не ограничены территориально. Наши матрасы продаются по всей территории Республики Казахстан.

Kaspi Жұма для нас это всегда праздник. Мы хотим также праздник делать для наших дорогих клиентов. Мы дарим подарки, различные сертификаты, поездки в другие страны. Для нас важно, что продажи проходят официально: бизнес растет, а налоги поступают в бюджет страны», — говорит руководитель фабрики по производству матрасов Avero Григорий Повстянко.
Григорий Повстянко
У специалистов завода по производству окон KazStroyKom Engineering одновременно десятки заказов. В качестве специального предложения к Kaspi Жұма цех дарит заказчикам скидку на премиальные материалы.
В компании признаются, что Kaspi Жұма приносит двукратный рост продаж и помогает находить новых покупателей.
На производстве окон KazStroyKom Engineering тщательно работают над каждым заказом
«Kaspi.kz, оказали нам, предринимателям, сильную поддержку. Объемы производства в Kaspi Жұма повышаются в два раза. К тому же Kaspi помогает нам находить новых клиентов. Поэтому Kaspi Жұма мы очень рады.

На эту Kaspi Жұма мы подготовили отличное предложение: премиальную серию алюминия мы предлагаем на очень выгодных условиях», — рассказывает руководитель KazStroyKom Engineering Рустам Чалов.

Рустам Чалов

Строительный завод в Алматы выпускает современную альтернативу традиционному кирпичу — полистиролбетон. Дома, построенные из этого материала, особенные: они не требуют утепления. В летнюю Kaspi Жұма некоторые клиенты делали первый шаг к осуществлению мечты — заказывали блоки и начинали строительство собственного дома.

В Kaspi Жұма «Центр полистиролбетона» увеличил объемы производства

«В Kaspi Жұма у нас усиленная работа, увеличение объемов производства, и, конечно, качественное обслуживание. Также специально к празднику покупок была запущена акция: для покупателей наших блоков клей для кладки шел в подарок.
 
Считаю, что такие праздники выгодных покупок, как Kaspi Жұма, нужны, так как увеличивается поток клиентов, стимулируются продажи, тем самым развивается отрасль строительства», — считает менеджер «Центра полистиролбетона» Мадияр Кумисбеков.

Мадияр Кумисбеков

На заводе Prokitchen из больших листов нержавеющей стали создают профессиональное кухонное оборудование.
«Благодаря Kaspi Жұма можно выгодно приобрести оборудование для старта своего дела: миксеры, разделочные столы, холодильники, то, что позволит начать свое дело и окунуться в мир бизнеса. А у нас в период Kaspi Жұма растут обороты, количество заказов, и расширяется производство. Думаю, такой праздник покупок — это хорошо как для казахстанских производителей, вроде нас, так и для покупателей и начинающих предпринимателей», — уверен директор компании «ProKitchen» Диас Орумбаев.

Диас Орумбаев

Участие в Kaspi Жұма принимали также ювелирные производства, студии дизайна украшений, модные ателье и творческие мастерские. Одна из таких — Great Steppe. Здесь шьют корпе, подушки, одеяла и наборы с национальными мотивами для невест.

Мастерица демонстрирует свое изделие – одеяло

В компании подчеркивают: клиенты с нетерпением ждут Kaspi Жұма. Предзаказы поступают задолго до начала праздника выгодных покупок.

В Great Steppe шьют одеяла, подушки и многое другое. Все – с национальным колоритом

«В эту Kaspi Жұма мы подготовили подарки и бонусы для наших клиентов. К каждому сету в дополнение шел свой уникальный презент. Например, если брали махаббат-набор, то бонусом шла уникальная вышивка инициалов, а также коржын в подарок. Это красивая упаковка, чтобы занести домой все нарядно. Если покупки корпелер, то мы дополнительно дарили подушки, чтобы еще больше было аксессуаров, которые украсят набор», — рассказывает со-основательница бренда Great Steppe Айгерим Сабденова и с удовольствием демонстрирует изделия творческой мастерской.

Айгерим Сабденова

В Доме моды Arunaz Atelier новая летняя коллекция. Каждый наряд — как произведение искусства.

Работы казахстанского дизайнера Назым Карпыковой покорили подиумы Парижа, Милана и Токио

«Все наши клиенты любят Kaspi, потому что очень удобно. В Kaspi Жұма мы делаем очень хорошие скидки и распродаем почти всю коллекцию. Тем, кто покупает пять платьев, мы дополнительно дарим рубашки или шляпы. Выгоду ощущаем и мы, и наши покупатели», — подчеркивает основательница Дома моды Arunaz Atelier Назым Карпыкова.

Назым Карпыкова

Празднику покупок рады казахстанские курорты, отели и базы отдыха.

Казахстанцы с удовольствием отдыхают на отечественных базах отдыха

Растет число бронирований, приезжают гости из разных регионов, а внутренний туризм получает дополнительный импульс к развитию.

Туры по Казахстану в летнюю Kaspi Жұма пользовались повышенным спросом

«Kaspi и Kaspi Travel предоставляют предпринимателям большие возможности. Очень приятно, что мы развиваемся и рост внутреннего туризма помогает укреплению экономики страны. На Kaspi Жұма мы предлагаем комфортные номера в гостинице и коттеджи. Также у нас по выходным сниженные цены с включенным завтраком. К услугам гостей зеленая инфраструктура, большие бассейны и живописный песчаный пляж», — рассказывает PR-менеджер Home Club Регина Миникаева. 

Регина Миникаева

Логистические компании в Kaspi Жұма работают на полную мощность. В бесперебойной доставке заказов участвуют свыше 10 000 человек.

С Kaspi.kz сотрудничают более 60 курьерских служб. Один из крупнейших партнеров по доставке – компания Zammler

На помощь приходят и роботы. На крупнейшем логистическом хабе партнера Kaspi.kz — компании Zammler в Алматы, запускают новую систему автоматической сортировки. Теперь посылки распределяются быстрее, а сроки обработки заказов сокращаются.

Компания Zammler внедряет инновационные технологии для сокращения срока доставки

«Мы постоянно внедряем новые технологии в логистические процессы. Например, роботы LiBiao обрабатывают посылки нестандартной формы. Они сортируют 2000 заказов в час и распределяют их по 30 направлениям. Этих маленьких желтых помощников мы ласково называем нашими «жуками», — делится региональный руководитель логистического хаба Zammler в Алматы Габидулла Колдасбаев.

Габидулла Колдасбаев

Заказы доставляют по всей стране фурами, поездами и даже самолетами. Привозят все — от небольших посылок до крупногабаритных товаров в самые отдаленные уголки нашей страны.

Быстрая и бережная доставка – приоритет для курьеров

«Наша главная цель доставить клиентам товар в полной сохранности и как можно быстрее. В Kaspi Жұма мы усиливаем штат в 2-3 раза. Если в обычные дни я в сутки доставляю 20 заказов, в Kaspi Жұма все 40. Клиенты встречают нас с улыбкой. Многие заказывают что-то в подарок для своих родных, и это приносит особую радость», — говорит сотрудник курьерской компании Aquila logistics Дидар Жекебатыр. 

Дидар Жекебатыр

Павел Пестиков — заядлый рыбак. Признается: палатка ему необходима для качественного отдыха. Заказ мужчине доставили на следующий день до дверей и начислили повышенные бонусы.
«Купил в Kaspi Жұма палатку, старенькая у меня износилась, теперь будет новая. Хорошая палатка есть окошки для печек и вентиляции, карманы, чтобы складывать мелочь. Посылку доставили на следующий день после заказа, мне не нужно никуда самому ехать. Еще и 2 тысячи бонусов начислили. Я рад», — с улыбкой говорит Павел Пестиков.

Павел Пестиков

Сотрудники отечественных производств и торговых сетей отмечают: часто клиенты заранее приходят, выбирают товар, а покупают его именно в Kaspi Жұма, с максимальной выгодой.

Покупатели выбирают покупки в Kaspi Жұма

В Kaspi Жұма казахстанцы обновляли гардероб, готовились к свадьбам, начинали строить дома. А также покупали мебель, кондиционеры, мелкую и крупную бытовую технику, палатки, бассейны, матрасы, спортивные товары и многое другое.

Спортивные магазины — постоянные участники Kaspi Жұма

Летняя Kaspi Жұма показала, как всенародный праздник выгодных покупок объединяет покупателей, предпринимателей, производителей, логистику и внутренний туризм по всей стране.

Фото: Николай Судаков, Ануар Машбаев, Максим Белеченко


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