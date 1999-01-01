Рустам Чалов
В Kaspi Жұма «Центр полистиролбетона» увеличил объемы производства
Мадияр Кумисбеков
Диас Орумбаев
Мастерица демонстрирует свое изделие – одеяло
В Great Steppe шьют одеяла, подушки и многое другое. Все – с национальным колоритом
Айгерим Сабденова
Работы казахстанского дизайнера Назым Карпыковой покорили подиумы Парижа, Милана и Токио
Назым Карпыкова
Казахстанцы с удовольствием отдыхают на отечественных базах отдыха
Туры по Казахстану в летнюю Kaspi Жұма пользовались повышенным спросом
Регина Миникаева
С Kaspi.kz сотрудничают более 60 курьерских служб. Один из крупнейших партнеров по доставке – компания Zammler
Компания Zammler внедряет инновационные технологии для сокращения срока доставки
Габидулла Колдасбаев
Быстрая и бережная доставка – приоритет для курьеров
Дидар Жекебатыр
Павел Пестиков
Покупатели выбирают покупки в Kaspi Жұма
Спортивные магазины — постоянные участники Kaspi Жұма
Фото: Николай Судаков, Ануар Машбаев, Максим Белеченко
Лицензия Nº 1.2.245/61, выданная Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций