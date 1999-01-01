4 дня, миллионы товаров и сотни тысяч предпринимателей по всей стране — от крупных брендов до казахстанских производителей и мастеров, которые делают вещи своими руками. 18−21 июня летняя Kaspi Жұма открыла большие возможности для покупателей и бизнеса: скидки до 50%, повышенные бонусы и специальные предложения от партнеров.



Kaspi Жұма — это уже не просто дни скидок. Это всенародный праздник выгодных покупок для миллионов казахстанцев и большие возможности для бизнеса — от семейной мастерской до крупного магазина. В эти дни дополнительный импульс получают предприниматели, отечественное производство, логистика и внутренний туризм.



Как прошла летняя Kaspi Жұма — в нашем фоторепортаже.