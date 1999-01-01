МЕГАПОЛИСТЕРДЕН ЖАЙЛАУҒА ДЕЙІН: KASPI POSTOMAT ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТІП ЖАТЫР
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Күнделікті қажет тауарларын Kaspi Postomat арқылы тегін жеткізумен алдыратын қазақстандықтар көбейіп келеді. Бүгінде Kaspi бүкіл ел аумағына 11 мың ақылды постомат орнатты. Адамдар оның жылдамдығын, қолайлы әрі еркіндік сыйлайтынын жоғары бағалайды. Тапсырысты курьерді күтпей-ақ, өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта алып кетуге болады. Миллиондаған адамның күнделікті әдетін өзгерткен бұл технологияны Kaspi қалай жасады - фоторепортажымыздан көріңіздер.
 
Kaspi технологияны адамдарға жақындатып келеді. Қай жерде тұрса да, қалада, ауылда тіпті жайлауда болсын.
Болат Бейбітханұлы – ата бабасынан малшы. Мал шаруашылығымен кезінде әкесі айналысқан, бүгінде сол отбасылық істі Болат ұлдарымен бірге жалғастырып келеді.
Таяуда ғана мұндайды елестету қиын еді: атпен келіп, постоматтан тапсырысыңды алып кетесің. Ал бүгінде бұл шындық. Бірнеше күн бұрын Болат жайлаудан-ақ Kaspi арқылы жылқыларына арналған GPS-трекерлерге тапсырыс беріп, оларды Kaspi Postomat-қа жеткізуді таңдаған.
«Kaspi өмірімізді әлдеқайда жеңілдетті. Бұрын керек-жарақтың бәрін алу үшін Алматыға баруға тура келетін. Бір бағыттың өзі – 120 шақырым. Оған тұтас бір күнді арнап, малға қарайтын адам, көлік табу қажет болатын. Қазір бәрі оңай: Kaspi-ден пікірлерді оқып, қажетті тауарға тапсырыс беремін. Ал ең жақын постоматқа атпен небәрі он минутта жетемін», – дейді малшы Болат Бейбітханұлы.
Алғашқы постоматтар Қазақстанда бес жыл бұрын пайда болды. Олар сынақ режимінде Алматы қаласында орнатылған, саны шамамен мыңға жуық еді. Бүгінде еліміздің барлық өңірінде 11 мыңға жуық Kaspi Postomat жұмыс істейді.
Kaspi серіктестерімен бірге күн сайын Қазақстанның түкпір-түкпіріне 500 мыңнан астам сәлемдеме жеткізеді. Клиенттердің 62%-ы тапсырыстарын дәл Kaspi Postomat арқылы алғанды жөн көреді.
Kaspi Магазиндегі әрбір тапсырыстың артында мұқият ойластырылған ауқымды логистикалық жүйе тұр. Ол Қазақстан бойынша 10 мыңнан астам жұмыс орнын қамтамасыз етіп отыр.
Kaspi серіктесі Zammler-дің сұрыптау хабы
Irbis Logistics курьерлік компаниясының сұрыптау орталығы
Сатып алу рәсімі аяқталғаннан кейін сатушы тауарды тапсырыстарды қабылдау пунктіне өткізеді. Одан кейін сәлемдеме сұрыптау хабына жеткізіліп, ары қарай курьерлік қызметтерге жөнелтіледі. Kaspi серіктестерінің бірі – Irbis Logistics компаниясының өзі тәулігіне 100 мың тапсырысты өңдейді.
– Компаниямыз серіктесіміз Kaspi-дің арқасында тұрақты дамып келеді. Біз жаңа жұмыс орындарын ашып, салық түсімдерін арттырып, заманауи технологияларды енгізіп, жұмыс үдерістерінің тиімділігін күшейтіп жатырмыз. Kaspi Postomat-тың арқасында жеткізу уақытын едәуір қысқарттық. Бір постоматты 15 минуттың ішінде жүктеп, бірден 50-ден 100-ге дейінгі клиентке қызмет көрсете аламыз. Мұндай жылдамдыққа әр мекенжайға жеке жеткізу кезінде қол жеткізу мүмкін емес, – дейді Irbis Logistics компаниясының мекенжай бойынша жеткізу бағытының жетекшісі Виктор Батлук.
Бір ауысымда курьер Kaspi Postomat-тарға 800-ден астам сәлемдеме жеткізеді. Егер олардың барлығын жеке мекенжайларға апару қажет болса, қала көшелеріне ондаған қосымша көлік шығатын еді.
– Ішкі істер министрлігінің бағалауынша, бүгінде Алматы көшелерінде тәулігіне шамамен бір миллион автокөлік жүреді. Бұл жол инфрақұрылымы мен қала экологиясына айтарлықтай салмақ түсіреді. Постоматтар артық сапарлардың санын азайтуға мүмкіндік береді, соның нәтижесінде көлік ағыны төмендеп, ауаға таралатын зиянды қалдықтар да азаяды. Бұл – Kaspi-дің қалалық логистиканы тиімді дамытуға қосқан маңызды үлесі, – дейді автосарапшы Алексей Алексеев.  
Көпбалалы ана Анна Шкрыль үшін Kaspi Postomat күнделікті өмірдің таптырмас көмекшісіне айналған. Оның әр күні минут сайын жоспарланған: жұмыс, төрт бала, әрқайсысының үйірмелері мен спорт секциялары бар.
Аннаның отбасы Kaspi Магазин арқылы үнемі сауда жасайды. Ал тапсырысты Kaspi Postomat-қа жеткізу қызметі оған күн тәртібін өзіне ыңғайлы етіп жоспарлауға мүмкіндік береді.
– Kaspi Postomat бізге өте үлкен көмек болды. Әсіресе менің күн тәртібіммен бұл өте ыңғайлы. Үнемі жолда жүресің, ал дәл сол кезде курьер қоңырау шалып, сен қаланың басқа шетінде боласың. Бәрін тастап, тапсырысты алуға бару мүмкін емес. Сондықтан біз тапсырыс бергеннің бәрін өзімізге ыңғайлы кез келген уақытта барып алып кетеміз, – дейді Алматы қаласының тұрғыны Анна Шкрыль.
Соңғы үш жылда Kaspi жеткізу қызметін дамытуға 200 миллиард теңгеден астам инвестиция салып, бірегей логистикалық жүйе қалыптастырды. Оның артықшылықтарын қазақстандықтар ғана емес, шетелден келетін қонақтар да жоғары бағалайды.
– Әкем – IT саласының маманы. Ол Қазақстанға келген сайын Kaspi-дің қалай жұмыс істейтініне таңғалады. Өзім де оның барлық дерлік сервистерін қолданамын. Әсіресе тапсырысты үйге немесе Kaspi Postomat-қа жеткізу мүмкіндігі өте ұнайды. Испанияда постоматтар енді ғана пайда болып жатыр, бірақ әзірге олардың саны әлдеқайда аз. Себебі маркетплейс жүйесі Қазақстандағыдай кең дамымаған. Сондықтан көп жағдайда тапсырысты дүкенге қалдыруды келісіп, кейін барып өзің алып кетуге тура келеді, – дейді Испания азаматы Педро Висуэте Кастро.
Ал Қазақстанда ірі қалаларда Kaspi Postomat арқылы тіпті баланың туу туралы куәлігін де алуға болады. Бұл – құжатты Kaspi қосымшасындағы мемлекеттік қызметтер сервисі арқылы рәсімдейтіндерге арналған пилоттық жоба. Дайын куәлік постоматқа жеткізіледі, сондықтан Халыққа қызмет көрсету орталығына (ХҚКО) барудың қажеті жоқ.

Егер тапсырысты өзіңіз алып кете алмасаңыз, оны сенімді адамға тапсыруға болады. Ол үшін қосымшада сенімді алушыны тағайындасаңыз жеткілікті. Осыдан кейін ол сіздің атыңыздан Kaspi Postomat-тан тапсырысты алып кете алады немесе курьерден қабылдап алады.
Kaspi инновациялары жыл сайын адамдар мен сервистерді бұрынғыдан да жақындастырып келеді. Олар бизнеске дамуға мүмкіндік беріп, ал сүйікті клиенттеріне қажетті тауарларын үйге немесе ең жақын Kaspi Postomat-қа жылдам әрі ыңғайлы жеткізіп алуға жағдай жасап отыр.

Фото: Николай Судаков


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