МЕГАПОЛИСТЕРДЕН ЖАЙЛАУҒА ДЕЙІН: KASPI POSTOMAT ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТІП ЖАТЫР

– Компаниямыз серіктесіміз Kaspi-дің арқасында тұрақты дамып келеді. Біз жаңа жұмыс орындарын ашып, салық түсімдерін арттырып, заманауи технологияларды енгізіп, жұмыс үдерістерінің тиімділігін күшейтіп жатырмыз. Kaspi Postomat-тың арқасында жеткізу уақытын едәуір қысқарттық. Бір постоматты 15 минуттың ішінде жүктеп, бірден 50-ден 100-ге дейінгі клиентке қызмет көрсете аламыз. Мұндай жылдамдыққа әр мекенжайға жеке жеткізу кезінде қол жеткізу мүмкін емес, – дейді Irbis Logistics компаниясының мекенжай бойынша жеткізу бағытының жетекшісі Виктор Батлук.