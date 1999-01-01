ОТ МЕГАПОЛИСОВ ДО ЖАЙЛАУ: КАК KASPI POSTOMAT МЕНЯЕТ ДОСТАВКУ В КАЗАХСТАНЕ

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— Мой отец айтишник, и каждый раз, когда он приезжает в Казахстан, восхищается тем, как работает Kaspi. Я сам пользуюсь практически всеми сервисами, и мне очень нравится, что можно выбрать доставку домой или в Kaspi Postomat. В Испании постоматы только появляются, но пока их гораздо меньше, потому что система маркетплейсов развита еще не так широко. Поэтому зачастую по-прежнему приходится договариваться, чтобы заказ оставили в магазине, а потом забирать его самостоятельно,

— говорит гражданин Испании Педро Визуэтэ Кастро.