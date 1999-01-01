ОТ МЕГАПОЛИСОВ ДО ЖАЙЛАУ: КАК KASPI POSTOMAT МЕНЯЕТ ДОСТАВКУ В КАЗАХСТАНЕ
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Все больше казахстанцев заказывают все необходимые товары с бесплатной доставкой прямо в Kaspi Postomat. По всей стране Kaspi установил уже 11 тысяч умных постоматов. Люди ценят скорость, комфорт и возможность оставаться мобильным. Забрать заказ можно в любое удобное время, без ожидания курьера. Как Kaspi удалось создать технологию, которая кардинально изменила привычки миллионов людей, — в нашем фоторепортаже.
 
Kaspi делает технологии ближе к людям, где бы они ни находились: в городах, аулах и даже на жайлау.
Болат Бейбітханұлы — потомственный животновод. Разведением скота занимался его отец, а сегодня семейное дело продолжает Болат вместе с сыновьями.
Еще недавно о таком можно было только мечтать: подъехать к постомату верхом на лошади и забрать заказ. Но теперь это реальность. Несколько дней назад прямо с пастбища в предгорьях Болат заказал GPS-трекеры для лошадей с доставкой в Kaspi Postomat.
«Kaspi очень упрощает нам жизнь. Раньше, чтобы купить всё необходимое, приходилось ехать в Алматы — это 120 километров в одну сторону. Нужно было выделить целый день, найти машину и человека, который присмотрит за скотом. Сейчас всё гораздо проще: почитал отзывы в Kaspi, заказал нужный товар, а до ближайшего постомата я могу доехать на лошади всего за 10 минут», — рассказывает животновод Болат Бейбітханұлы.
Первые постоматы появились в Казахстане пять лет назад — в тестовом режиме их установили в Алматы. Тогда их было около тысячи. Сегодня по всей стране работает уже около 11 тысяч постоматов.
Каждый день Kaspi вместе с партнерами доставляют в разные уголки страны свыше полумиллиона посылок. При этом 62% клиентов предпочитают получать заказы именно через Kaspi Postomat.
За каждым заказом в Kaspi Магазине стоит большая и продуманная до деталей логистическая система. Она обеспечивает более 10 тысяч рабочих мест по всему Казахстану.
Сортировочный центр партнера Kaspi - Zammler
Курьерская станция Irbis Logistics
После оформления покупки продавец передает товар в пункт приема заказов. Затем посылка отправляется в сортировочный хаб, а оттуда – в курьерские службы. Только один из партнеров Kaspi – Irbis logistics – в сутки обрабатывает 100 000 заказов.
– Наша компания продолжает развиваться благодаря нашему партнеру Kaspi. Мы создаем новые рабочие места, платим больше налогов, внедряем современные технологии и повышаем эффективность процессов. Благодаря Kaspi Postomat мы значительно сократили время доставки. За 15 минут при загрузке одного постомата можем обслужить от 50 до 100 клиентов. Такой скорости при адресной доставке добиться невозможно, – говорит руководитель направления адресной доставки Irbis logistics Виктор Батлук.
За одну смену курьер доставляет в Kaspi Postomat более 800 посылок. Если бы все их пришлось развозить по отдельным адресам, на улицы городов выехали бы десятки дополнительных машин.
– По оценкам МВД, сейчас по Алматы в сутки передвигается около миллиона автомобилей. Это серьезная нагрузка на дороги и экологию города. Постоматы помогают сократить количество лишних поездок, а значит, снизить трафик и уменьшить загрязнение воздуха. Это важный вклад Kaspi в развитие более эффективной городской логистики, – говорит автоэксперт Алексей Алексеев.
Для многодетной мамы Анны Шкрыль Kaspi Postomat стал настоящей подмогой. Каждый ее день расписан по минутам: работа, четверо детей, у каждого свои кружки и секции.
Вся семья регулярно совершает покупки в Kaspi Магазине. С доставкой в постомат Анна может позволить себе планировать день так, как удобно ей.
– Kaspi постоматы очень нас выручили. Тем более, с моим графиком, когда я постоянно где-то езжу, очень неудобно, когда звонит курьер, а ты в другом конце города. И сорваться и ехать забирать товар – совершенно никак. Все, что мы заказываем, мы забираем в любое время суток, – говорит жительница Алматы Анна Шкрыль.
За три года Kaspi инвестировал в развитие доставки более 200 миллиардов тенге и создал уникальную систему. Ее преимущества отмечают не только казахстанцы, но и иностранные гости.
— Мой отец айтишник, и каждый раз, когда он приезжает в Казахстан, восхищается тем, как работает Kaspi. Я сам пользуюсь практически всеми сервисами, и мне очень нравится, что можно выбрать доставку домой или в Kaspi Postomat. В Испании постоматы только появляются, но пока их гораздо меньше, потому что система маркетплейсов развита еще не так широко. Поэтому зачастую по-прежнему приходится договариваться, чтобы заказ оставили в магазине, а потом забирать его самостоятельно,
— говорит гражданин Испании Педро Визуэтэ Кастро.
В Казахстане же в крупных городах через Kaspi Postomat можно получить даже свидетельство о рождении ребенка. Это пилотный проект, доступный при оформлении документа через сервис госуслуг в приложении Kaspi. Готовое свидетельство доставляют в постомат, поэтому посещать ЦОН не требуется. Более того, если забрать заказ самостоятельно не получается, его можно доверить другому человеку. Для этого в приложении достаточно назначить доверенного получателя. Он сможет за вас забрать заказ из Kaspi Postomat или встретить курьера.
С каждым годом инновации Kaspi объединяют все больше людей и сервисов, помогают бизнесу расти, а любимым клиентам — быстро и удобно получать всё необходимое с доставкой домой или до ближайшего постомата.

Фото: Николай Судаков


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