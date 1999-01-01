И вот покупка, наконец прибыла в город покупателя. Курьерской компании остается только передать товар счастливому клиенту. Сделать это можно двумя способами: вручить прямо в руки или доставить в Kaspi Postomat.



Большинство покупателей выбирают доставку в Kaspi Postomat. Потому что так удобнее – не нужно ждать курьера, можно забрать товар в любое время. По всей стране установлено уже более 10 000 таких устройств. В крупных городах их можно видеть буквально на каждом шагу, а в аулах – в основном на центральных улицах. Kaspi Postomat доступен в 5 минутах ходьбы от дома или офиса.



В сравнении с доставкой до двери доставка в Kaspi Postomat удобная, экологичная и снижает нагрузку на городскую логистику. Курьер за один рейс доставляет в один Kaspi Postomat до 30 посылок. Чем меньше рейсов делают курьеры, тем меньше сжигают топлива и меньше времени в пробках. Это особенно актуально в таких крупных городах, как Алматы.



Жительнице Актау Гульмире Тагаевой доставили куртку с Абайской фабрики тоже прямо в Kaspi Postomat.