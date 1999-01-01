Как Kaspi построил доставку в 300 городов и аулов Казахстана
161 миллион заказов, 10 000 рабочих мест и 126 миллиардов тенге уплаченных налогов
Каждый день жители 300 городов и аулов по всей стране получают заказы из Kaspi Магазина. Быструю и качественную доставку обеспечивает партнёрская сеть Kaspi Доставки — около 10 000 сотрудников различных казахстанских компаний, которые работают в пунктах приёма, логистических центрах и независимых курьерских службах в разных регионах Казахстана.
Рассказываем, как Kaspi.kz построил партнерскую логистическую сеть доставки по всей стране.
Kaspi соединяет огромное количество продавцов и покупателей. Многие казахстанские производители получили возможность торговать напрямую через Kaspi Магазин по всей стране. Например, Абайская швейная фабрика — современное производственное предприятие в городе Абай Карагандинской области.
На Абайской швейной фабрике работают больше 100 человек: швеи, раскройщики, технические специалисты
Предприятие выпускает зимние куртки, спортивные костюмы, постельное белье, спецодежду и другой текстиль. С помощью Kaspi Магазина Абайская фабрика получает заказы со всего Казахстана.
Один из недавних заказов пришел из Актау. Многодетная мама Гульмира Тагаева заказала яркую спортивную куртку для старшей дочки. Через три дня покупатель получит свой заказ в ближайший Kaspi Postomat. За это короткое время он преодолеет более 3 тысяч километров пути. А в его транспортировке будут участвовать сразу несколько региональных логистических компаний.
В 2025 году через Kaspi Доставку было доставлено более 161 миллиона заказов: от грузовых шин и мебели до электроники и одежды. Часто в отзывах на товары в Kaspi Магазине покупатели пишут: «Спасибо, доставили раньше срока! Упаковали отлично!».
Мы побывали на всех этапах пути товара от продавца к покупателю, чтобы наглядно увидеть, как это работает.
Сначала продавец привозит свой товар в пункт приема заказов. По всей стране открыты уже 100 таких пунктов общей площадью 37 000 м². Пункты приема в разных регионах принадлежат разным независимым компаниям — партнерам Kaspi.kz. Пункты работают без выходных, а приемкой заказов по всей стране занимаются более 1 000 сотрудников.
Пункт приема заказов компании Zammler – партнера Kaspi
Из пунктов приема заказы доставляют в региональные сортировочные центры. Это гигантские логистические комплексы, построенные в 10 регионах Казахстана.
Каждый сортировочный центр оснащен современным оборудованием и способен обрабатывать сотни тысяч заказов в сутки, без выходных. Самый крупный сортировочный центр находится в Алматы. Он занимает 30 000 м². В региональных центрах по всей стране посменно работают больше 1 500 человек.
Сортировочный центр компании Zammler – партнера Kaspi
Между региональными сортировочными центрами непрерывно курсируют 650 фур, поезда и даже самолеты, соединяя все регионы страны в единую логистическую сеть.
Фуры компании Taler. Это один из логистических партнеров Kaspi.kz, который осуществляет магистральные перевозки по всему Казахстану.
Вот заказ прибыл в сортировочный центр в регионе покупателя. Оттуда его забирают курьерские компании и привозят на свои склады, где формируют партии заказов для доставки покупателям в одном районе. У Kaspi Доставки по всей стране 60 таких компаний-партнеров с разветвленной сетью собственных складов. В курьерских компаниях, которые занимаются доставкой товаров из Kaspi Магазина, работают 7 000 человек, большинство из них – курьеры и складские работники. Партнерская модель Kaspi Доставки позволяет развивать региональные логистические компании и создавать рабочие места по всей стране.
На складе курьерской компании Posta Point
В Posta Point заказы раскладывают в большие пакеты – по районам доставки
Если посчитать всех, кто участвует в доставке заказов из Kaspi Магазина, то это больше 10 000 человек: логисты, водители, курьеры, сотрудники пунктов приема, сортировочных центров и складов, другие специалисты.
Как удалось добиться, что такое множество людей из разных регионов и разных партнерских организаций работают слаженно, доставляя миллионы товаров в короткие сроки в любую точку страны? Слаженная работа обеспечивается двумя ключевыми компонентами.
Первая – IT-платформа Logistics Operation Management (LOM), которую разработала команда Kaspi. Эта единая IT-платформа организует все посылки, склады, грузовики, самолеты, курьеров и многое другое, чтобы собрать всех в маршруты и задания доставки. Система в реальном времени отслеживает каждый заказ, даёт задания курьерам, координирует работу сортировочных центров и перевозчиков, помогает составлять маршруты и делать отчёты.
Вторая – «Стандартный операционный протокол» (SOP). Прямо в документе прописана его цель: «Обеспечить эффективность и единый высокий стандарт качества по всей стране». Это детальная инструкция для всех партнеров, начиная от продавцов и пунктов приема, заканчивая складами и курьерами.
Например, для каждой категории складов расписано, какая должна быть площадь, температура, сколько парковочных мест для грузовых и легковых автомобилей, какое оборудование в зоне приемки, круглосуточный доступ для погрузки-выгрузки товаров, видеонаблюдение с хранением записей, четкое зонирование – где приемка и где хранение, условия труда для сотрудников складов и т.д. Подробно указаны еще десятки разных параметров.
Чтобы сделать доставку выгодной для покупателей и продавцов, Kaspi берет на себя большую часть расходов. За последние три года Kaspi инвестировал в доставку более 200 миллиардов тенге из своих собственных средств.
И вот покупка, наконец прибыла в город покупателя. Курьерской компании остается только передать товар счастливому клиенту. Сделать это можно двумя способами: вручить прямо в руки или доставить в Kaspi Postomat.
Большинство покупателей выбирают доставку в Kaspi Postomat. Потому что так удобнее – не нужно ждать курьера, можно забрать товар в любое время. По всей стране установлено уже более 10 000 таких устройств. В крупных городах их можно видеть буквально на каждом шагу, а в аулах – в основном на центральных улицах. Kaspi Postomat доступен в 5 минутах ходьбы от дома или офиса.
В сравнении с доставкой до двери доставка в Kaspi Postomat удобная, экологичная и снижает нагрузку на городскую логистику. Курьер за один рейс доставляет в один Kaspi Postomat до 30 посылок. Чем меньше рейсов делают курьеры, тем меньше сжигают топлива и меньше времени в пробках. Это особенно актуально в таких крупных городах, как Алматы.
Жительнице Актау Гульмире Тагаевой доставили куртку с Абайской фабрики тоже прямо в Kaspi Postomat.
Гульмира Тагаева, покупательница, Актау
От начала доставки до распаковки прошло всего три дня. За это время очень много людей по всему маршруту следования заказа постарались, чтобы мамин подарок пришел вовремя.
То, что Kaspi смог построить целую систему удобных мостов между продавцами и покупателями, дает большой экономический эффект в масштабах страны. У производителей и торговых компаний растут продажи за счет отправки товаров в другие города. Логистические компании и склады зарабатывают на доставке, вкладываются в развитие инфраструктуры и создают новые рабочие места в регионах.
В 2025 году только Kaspi Магазин уплатил государству более 126 миллиардов тенге налогов, а за 3 года – 336 миллиардов тенге. И это без учета партнеров – магазинов и логистических компаний, которые растут и развиваются вместе с Kaspi.
Еще недавно считалось, что развивать логистику в Казахстане невыгодно – из-за больших расстояний и низкой плотности населения. Но Kaspi полностью поменял это представление и доказал, что хорошо организованная доставка выгодна для всех.
