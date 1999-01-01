«Адамдардың өмірін жақсартатын технологияларды жасау»: Kaspi.kz қолдауымен Астанада ЖИ олимпиадасы өтті

Солдан оңға қарай: қола жүлдегерлер - Дінмұхаммед Ынтықбай, Жәнібек Қасымхан, Исламнұр Хусаинов, Ұлықбек Османов, алтын медаль иегері әрі абсолюттік есепте екінші орын алған - Дәужан Бекетов, құрама жаттықтырушылары - Айбек Бекбаев пен Максим Мәметқұлов, күміс жүлдегер - Әбу Қанабек, алтын жүлдегер - Сұлтанби Исатай, күміс жүлдегер - Әлем Әменов, құрама жаттықтырушысы - Әсел Ермекова.
Қазақстан құрамасының мүшесі Дінмұхаммед Ынтықбай (ортада)
IOAI 2026 қола жүлдегерлері Ұлықбек Османов пен Жәнібек Қасымхан
Шао Цзыси (Қытай), Дәужан Бекетов (Қазақстан) және Артем Горохов (Ресей) — IOAI 2026 жеке есеп жүлдегерлері
Фото: Ануар Машбаев
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