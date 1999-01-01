«Адамдардың өмірін жақсартатын технологияларды жасау»: Kaspi.kz қолдауымен Астанада ЖИ олимпиадасы өтті
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Астана бірнеше күн бойы әлемнің түкпір-түкпірінен келген, жасанды интеллектке қызығатын оқушылардың бас қосу орнына айналды. Елордадағы Конгресс-орталықта ондаған тілде әңгіме өрбіп, түрлі елдердің ұлттық тулары көзге түсті. Қатысушылар бір-бірімен танысып, алдағы негізгі сайыстарға дайындалды.

3–7 тамыз аралығында Астанада жасанды интеллект бойынша III Халықаралық IOAI 2026 олимпиадасы өтті. Қазақстан астанасына әлемнің 106 елінен 500-ге жуық оқушы келді. Тағы екі ел өз бақылаушыларын жіберді. Жарыс Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен UNESCO қамқорлығымен өтті. Олимпиаданың бас серіктесі — Kaspi.kz болды.

Қатысушылар бағдарламалау, машиналық оқыту, компьютерлік көру және робототехника бағыттары бойынша сынға түсті. Қазақстан құрамасы екі алтын, екі күміс және төрт қола медаль жеңіп алды.

Солдан оңға қарай: қола жүлдегерлер - Дінмұхаммед Ынтықбай, Жәнібек Қасымхан, Исламнұр Хусаинов, Ұлықбек Османов, алтын медаль иегері әрі абсолюттік есепте екінші орын алған - Дәужан Бекетов, құрама жаттықтырушылары - Айбек Бекбаев пен Максим Мәметқұлов, күміс жүлдегер - Әбу Қанабек, алтын жүлдегер - Сұлтанби Исатай, күміс жүлдегер - Әлем Әменов, құрама жаттықтырушысы - Әсел Ермекова.

Алғашқы кездесулер
Олимпиаданың алғашқы күні таңертең елордадағы Конгресс-орталыққа делегациялардың келуімен басталып, мерекелік көңіл күй орнады.
Қатысушылар өз елдерін танытатын ұлттық ерекшеліктерін де көрсетті: бірі мемлекеттік туын алып келсе, енді бірі дәстүрлі бас киім киіп, үшіншілері этникалық нақыштағы киіммен келді.
Оқушылар бір-бірімен танысып, суретке түсіп, әсерлерімен бөлісіп, алдағы жарыстарды талқылады.
Холлда қазақ, орыс, қытай, испан тілдерімен қатар, Қазақстанда жиі естіле бермейтін Африка халықтарының тілдері де естіліп жатты.
Алайда тілдік кедергі байқалмады: Олимпиада қонақтары мен қатысушылары бір тілден екіншісіне еркін ауысып, негізінен ағылшын тілінде сөйлесті.
Сырт көзге еркін әрі жайбарақат көрінгенімен, қатысушылардың артында үлкен дайындық тұрғаны сезілді. Алда бірнеше күнге созылатын тартысты бәсеке күтіп тұрды.
Қазақстан құрамасының мүшесі Дінмұхаммед Ынтықбай команданың жарысқа ерекше тыңғылықты дайындалғанын айтты.
«Біз тыңғылықты дайындалып, қолымыздан келген барлық тапсырмаларды орындадық. Қазақстанда жасанды интеллект саласына қызығатын жастар өте мықты. Kaspi сияқты ірі компаниялардың жасанды интеллект Олимпиадасына демеушілік көрсетуі де еліміздегі жасанды интеллекттің дамуы мен жастарға салынатын инвестиция туралы көп нәрсені аңғартады», — деді Дінмұхаммед Ынтықбай.

Қазақстан құрамасының мүшесі Дінмұхаммед Ынтықбай (ортада)

АҚШ құрамасы да жарысқа үлкен дайындықпен келген. Команда жетекшісі Мохаммед Хаддаднияның айтуынша, АҚШ құрамасына іріктеу үш кезеңнен тұрған және оның бір бөлігі Гарвард пен Массачусетс университетінде өткен.
АҚШ құрамасы және оның жетекшісі Мохаммед Хаддадния (оң жақ шетте)
«Олимпиадаға қатысып, Астанада жүргеніме қуаныштымын. Астана — менің барлық күткенімнен де асып түскен өте заманауи қала», — дейді Мохаммед Хаддадния.
«Технологиялар адамдардың игілігіне қызмет етуі тиіс»
Олимпиаданы ресми түрде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бастап берді. Олимпиаданың бас серіктесі Kaspi.kz. Қазақстандық инновациялық финтех-компания әлемдік IT-индустрияның болашақ көшбасшыларын қолдады. Kaspi.kz үшін Қазақстанда жаңа технологиялар жасап қана қоймай, елдің технологиялық дамуын алға жетелейтін жаңа буын таланттарының қалыптасуына қолдау көрсету маңызды.
Бағдарламалау, ЖИ, роботтар
Жарыстар жеке және командалық форматта өтті. Оқушылар бағдарламалау, машиналық оқыту және компьютерлік көру бойынша тапсырмаларды орындап, жасанды интеллект модельдерін әзірледі.
Тапсырмалар алгоритмдерді білумен ғана шектелмей, стандарттан тыс шешім таба білуді де талап етті. Мәселен, қатысушыларға алдын ала бірнеше аудиофрагментке бөлінген диалогты дұрыс ретімен қалпына келтіру тапсырылды.
Командалық тур ерекше әсерлі өтті. Оқушылар түрлі практикалық тапсырмаларды орындауы тиіс роботтарды бағдарламалады: заттарды тасымалдап, беріп және жинауы керек болды.
Қызу интеллектуалдық сайыстар мен бірнеше сағатқа созылған ақыл-ой бәсекелері логика мен ойлауды дамытатын ойындармен алмасты.
Сонымен қатар қатысушылар теннис, шахмат және басқа да спорттық ойындар ойнады.
Ноутбуктерді бір сәтке шетке қоятын кез
Бірнеше күнге созылған бағдарламалау мен жарыстардан кейін қатысушыларға Қазақстанның мәдениетімен танысу ұсынылды.
Ерекше есте қалған шаралардың бірі - Kazakh Ethno Day powered by Kaspi.kz болды. Бұл күні оқушылар, жаттықтырушылар, тәлімгерлер, қазылар алқасының мүшелері мен еріктілер қазақ халқының салт-дәстүрімен танысты.
Олар бауырсақ пен құрттан дәм татып, асық ойнады, қыш құмыра жасауды үйренді.
Қара жорға билеп, қойдың муляжын иықтарына көтерді. Әрине, естелік суретке де қуана түсті.
Көптеген қонақ үшін бұл сапардың ең есте қаларлық сәттерінің біріне айналды. Осылайша, бірнеше күнге созылған интеллектуалдық жарыстар музыкамен, ұлттық тағамдармен және дәстүрлі ойындармен жалғасты.
Олимпиаданың Қазақстан үшін қорытындысы
IOAI 2026 олимпиадасында Қазақстан құрамасы ең табысты командалардың бірі атанып, үздік ондыққа енді. Құраманың сегіз мүшесінің барлығы жүлделі орындарға ие болды. Қазақстандық оқушылар екі алтын, екі күміс және төрт қола медаль жеңіп алды.
Жеке турдың қорытындысы бойынша Дәужан Бекетов абсолюттік есепте екінші орын иеленді.

Қазақстанның Спорттық бағдарламалау федерациясы серіктестерімен бірлесіп, Олимпиада жүлдегерлерін ынталандыру туралы шешім қабылдады. Бас серіктес Kaspi.kz және бриллиант демеуші Freedom Holding Corp. қолдауымен қазақстандық оқушыларға ақшалай сыйақы беріледі: алтын медаль үшін — 6,5 млн теңге, күміс медаль үшін — 4,3 млн теңге, қола медаль үшін — 2,2 млн теңге. Ұлттық құраманың тәлімгерлері жүлдегерлерді дайындағаны үшін 2 млн теңгеден алады.

IOAI 2026 қола жүлдегерлері Ұлықбек Османов пен Жәнібек Қасымхан

Жеке турда ресейлік Артем Горохов жеңімпаз атанды. Үшінші орынды Қытай өкілі Шао Цзыси иеленді.

Шао Цзыси (Қытай), Дәужан Бекетов (Қазақстан) және Артем Горохов (Ресей) — IOAI 2026 жеке есеп жүлдегерлері

Жаңа Зеландия, Гонконг және Бразилия құрамалары арнайы марапаттарға ие болды.
7 тамызда жасанды интеллект бойынша III Халықаралық IOAI 2026 олимпиадасы өз мәресіне жетті. Қатысушылар медальдарымен, жаңа біліммен, естелік суреттерімен, сондай-ақ, Астанадағы Конгресс-орталықта басталған жаңа таныстықпен өз елдеріне аттанды.
Мүмкін, дәл осы күндері сынға түскен оқушылардың арасында болашақ әзірлеушілер, зерттеушілер мен технологиялық компаниялардың негізін қалаушылар да бар шығар. Ал әзірге олар үйлеріне қайтты және өздерімен бірге Қазақстанның бір бөлшегін ала кеткені сөзсіз.

Фото: Ануар Машбаев


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