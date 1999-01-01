«Создавать технологии,
которые улучшают жизнь людей»:
при поддержке Kaspi.kz прошла Олимпиада по ИИ в Астане
Астана на несколько дней стала местом встречи школьников со всего мира, увлеченных искусственным интеллектом. В столичном Конгресс-центре звучали десятки языков, пестрели национальные флаги, а участники знакомились друг с другом и готовились к главным соревнованиям.

С 3 по 7 августа в Астане прошла III Международная Олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026. В столицу Казахстана приехали около 500 школьников из 106 стран мира. Еще две страны прислали своих наблюдателей. Соревнования проходили под патронажем президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и UNESCO. Генеральным партнером Олимпиады выступил Kaspi.kz.

Участники состязались в программировании, машинном обучении, компьютерном зрении и робототехнике. Казахстанская сборная завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Слева направо: бронзовые призеры Динмухаммед Ынтыкбай, Жанибек Касымхан, Исламнур Хусаинов, Улугбек Османов, золотой призер, второй в абсолютном зачете Даужан Бекетов, тренеры сборной Айбек Бекбаев, Максим Маметкулов, серебряный призер Абу Канабек, золотой призер Султанби Исатай, серебряный призер Алем Аменов, тренер сборной Асель Ермекова

Первые встречи
Утро первого дня Олимпиады в столичном Конгресс-центре началось с прибытия делегаций и атмосферы праздника.
Участники подчеркивали принадлежность к своим странам узнаваемыми атрибутами: одни несли национальные флаги, другие надели традиционные головные уборы, третьи пришли в одежде с этническими мотивами.
Школьники знакомились, фотографировались, обменивались впечатлениями и обсуждали предстоящие соревнования.
В холле звучала разная речь: казахская, русская, китайская, испанская, и африканские языки, которые не так часто можно услышать в Казахстане.
Однако языковой барьер не ощущался: гости и участники Олимпиады легко переходили с одного языка на другой, а в основном говорили на английском.
Чувствовалось: за внешней легкостью и непринужденностью скрывается серьезная подготовка. Впереди – несколько дней соревнований.
Участник сборной Казахстана Динмухаммед Ынтыкбай рассказал, что команда готовилась к соревнованиям особенно тщательно.
«Мы готовились упорно и решали все задачи, которые нам были доступны. В Казахстане молодежь по искусственному интеллекту очень сильная. И то, что большие компании, такие как Kaspi, спонсируют Олимпиаду по ИИ, это тоже о многом говорит и про искусственный интеллект, и про инвестиции в молодежь в нашей стране», — подчеркнул Динмухаммед Ынтыкбай.

Участник сборной команды из Казахстана Динмухаммед Ынтыкбай (в центре)

Американская команда также прошла серьезную подготовку. По словам ее лидера Мохаммеда Хаддаднии, отбор в сборную США состоял из трех этапов и проходил в том числе в Гарварде и Массачусетском университете.
Команда из США и ее лидер Мохаммед Хаддадния (крайний справа)
«Я рад участвовать в Олимпиаде, я рад быть в Астане. Астана – очень современный город, который превзошел все мои ожидания», – отметил Мохаммед Хаддадния.
«Технологии должны служить благополучию людей»
Старт Олимпиаде дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Генеральным партнером Олимпиады выступил Kaspi.kz. Казахстанская инновационная финтех-компания поддержала будущих лидеров мировой IT-индустрии. Для Kaspi. kz важно создавать технологии в Казахстане и помогать формировать новое поколение талантов, которые будут двигать технологическое развитие страны дальше.
Программирование, ИИ, роботы
Сами соревнования проходили в индивидуальном и командном форматах. Школьники решали задачи по программированию, машинному обучению и компьютерному зрению, а также создавали модели искусственного интеллекта.
Задачи требовали не только знания алгоритмов, но и умения находить нестандартные решения. Например, участникам предлагали восстановить правильный порядок аудиофрагментов, на которые предварительно был разделен диалог.
Особенно зрелищным стал командный тур. Школьники программировали роботов, которым предстояло выполнять различные практические задачи: переносить, подавать и собирать предметы.
Напряженные интеллектуальные состязания и многочасовые битвы умов чередовались играми на логику и мышление.
Также участники играли в теннис, шахматы и другие спортивные игры.
Когда ноутбуки можно отложить
После нескольких дней программирования и соревнований участникам предложили познакомиться с культурой Казахстана.
Особенно ярким событием стал Kazakh Ethno Day powered by Kaspi.kz, когда школьники, тренеры, наставники, члены жюри и волонтеры познакомились с традициями казахского народа.
Пробовали баурсаки и курт, играли в асыки, учились гончарному мастерству.
Танцевали қара жорға, поднимали муляж барана на плечах. И, конечно же, с удовольствием фотографировались.
Для многих гостей это стало одним из самых запоминающихся впечатлений от поездки: несколько дней интеллектуальных соревнований сменились музыкой, национальной кухней и играми.
Итоги Олимпиады для Казахстана
На IOAI 2026 казахстанская сборная стала одной из самых успешных команд и попала в топ-10. Все восемь участников заняли призовые места. Казахстанские школьники завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
По итогам индивидуального тура Даужан Бекетов занял второе место в абсолютном зачете.

Федерация по спортивному программированию Казахстана совместно с партнерами решила поощрить призеров Олимпиады. При поддержке генерального партнера Kaspi.kz и бриллиантового спонсора Freedom Holding Corp. казахстанским школьникам будут выплачены премии: 6,5 млн тенге за золотую медаль, 4,3 млн – за серебряную медаль и 2,2 млн – за бронзовую медаль. Наставники национальной сборной получат по 2 млн тенге за подготовку призеров.

Бронзовые призеры IOAI 2026 Улугбек Османов и Жанибек Касымхан

Победителем индивидуального тура стал Артем Горохов из России, третье место занял Шао Цзыси из Китая.

Шао Цзыси (Китай), Даужан Бекетов (Казахстан) и Артем Горохов (Россия) – призеры индивидуального зачета IOAI 2026

Специальные награды получили сборные Новой Зеландии, Гонконга и Бразилии.
7 августа III Международная Олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026 завершилась. Участники разъехались по своим странам – с медалями, новыми знаниями, фотографиями и знакомствами, которые завязались в Конгресс-центре Астаны.
Возможно, среди школьников, которые в эти дни соревновались за медали, уже есть будущие разработчики, исследователи и создатели технологических компаний. Но пока они просто вернулись домой – и увезли с собой частичку Казахстана.

Фото: Ануар Машбаев


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