Астана на несколько дней стала местом встречи школьников со всего мира, увлеченных искусственным интеллектом. В столичном Конгресс-центре звучали десятки языков, пестрели национальные флаги, а участники знакомились друг с другом и готовились к главным соревнованиям.



С 3 по 7 августа в Астане прошла III Международная Олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026. В столицу Казахстана приехали около 500 школьников из 106 стран мира. Еще две страны прислали своих наблюдателей. Соревнования проходили под патронажем президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и UNESCO. Генеральным партнером Олимпиады выступил Kaspi.kz.



Участники состязались в программировании, машинном обучении, компьютерном зрении и робототехнике. Казахстанская сборная завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.