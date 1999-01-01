Слева направо: бронзовые призеры Динмухаммед Ынтыкбай, Жанибек Касымхан, Исламнур Хусаинов, Улугбек Османов, золотой призер, второй в абсолютном зачете Даужан Бекетов, тренеры сборной Айбек Бекбаев, Максим Маметкулов, серебряный призер Абу Канабек, золотой призер Султанби Исатай, серебряный призер Алем Аменов, тренер сборной Асель Ермекова
Участник сборной команды из Казахстана Динмухаммед Ынтыкбай (в центре)
Бронзовые призеры IOAI 2026 Улугбек Османов и Жанибек Касымхан
Шао Цзыси (Китай), Даужан Бекетов (Казахстан) и Артем Горохов (Россия) – призеры индивидуального зачета IOAI 2026
Фото: Ануар Машбаев
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