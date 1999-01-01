Как Magnum на Kaspi.kz помогает казахстанским производителям находить покупателей

Логистические центры находятся в шести городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе, Караганда, Өскемен. На сегодняшний день общая площадь всех логистических центров Magnum составляет 116 680 квадратных метров. В планах открытие ещё четырех филиалов, в том числе в Атырау и Павлодаре.



За год доставлено почти 14 миллионов заказов. В компании работает около 10 тысяч человек в 6 городах Казахстана.