Как Magnum на Kaspi.kz помогает казахстанским производителям находить покупателей
В ассортименте онлайн-супермаркета Magnum в приложении Kaspi. kz более 11 тысяч наименований товаров. 75% из них произведены в Казахстане. За этими продуктами — фермерские хозяйства, теплицы, пекарни и другие предприятия, которым нужен покупатель.
Покупатели выбирают и заказывают продукты в приложении Kaspi.kz. Magnum принимает продукцию поставщиков, хранит её, собирает заказы и доставляет их клиентам.
Возможности для казахстанских производителей
Канат Сулейменов занимается выращиванием арбузов и дынь. Его бахчевое хозяйство расположено в Алматинской области на территории в 30 гектаров.
Семена фермер заказывает из разных уголков мира. В этом сезоне - 15 различных сортов и сотни тонн урожая. Одна из главных задач любого фермера - не только вырастить хороший урожай, но и найти покупателя.
— С Magnum мы сотрудничаем третий год. Magnum выгоден тем, что у них хорошие объемы. Иногда, я даже боюсь предлагать им свой товар, потому что столько посыпется заказов, что я могу не успеть поставить, говорит владелец бахчевого хозяйства КАНАТ СУЛЕЙМЕНОВ.
— С Magnum мы сотрудничаем третий год. Magnum выгоден тем, что у них хорошие объемы. Иногда, я даже боюсь предлагать им свой товар, потому что столько посыпется заказов, что я могу не успеть поставить, говорит владелец бахчевого хозяйства КАНАТ СУЛЕЙМЕНОВ.
Еще один партнер Magnum – компания GoGreen. Это казахстанский производитель готовых к употреблению салатных миксов с авторскими соусами-заправками.
В теплицах компании круглый год выращивают зелень и выпускают 70 тонн продукции. Треть своего объема GoGreen продаёт через магазин Magnum на Kaspi.kz.
— Для казахстанских предпринимателей Magnum определенно открывает новые возможности, как для поиска клиентов, так и для расширения географии продаж. Через Magnum мы реализуем около 30% нашего общего потока. Magnum помогает найти тех клиентов, которые не могли найти нас в магазинах рядом с домом, говорит менеджер отдела продаж GoGreen АЛЕКСАНДР ХАН.
В Magnum есть и собственная продукция. Ежедневно здесь выпускают около 10 тонн готовых изделий: полуфабрикаты, мясные заготовки, салаты, напитки, выпечка и хлеб.
— Наши покупатели очень любят наш хлеб. Самые востребованные виды — это чиабатта и батон. У нас пекарня полного цикла, мы производим более 70 видов хлебной продукции, — говорит заведующая производством ЯНА МАМАНОВА.
— Наши покупатели очень любят наш хлеб. Самые востребованные виды — это чиабатта и батон. У нас пекарня полного цикла, мы производим более 70 видов хлебной продукции, — говорит заведующая производством ЯНА МАМАНОВА.
Как технологии помогают доставить продукты в дом
Каждый день на склады Magnum на Kaspi.kz приезжают машины с продукцией фермеров и производителей. При приёмке сотрудники проверяют срок годности, товарный вид и целостность упаковки. Затем продукты размещают в соответствующих зонах хранения.
Когда клиент оформляет заказ в приложении Kaspi.kz, информация сразу поступает на склад. Сборку выполняют два сотрудника: один работает в сухой зоне, другой - в холодной.
В среднем заказ собирают за 8−12 минут. Работу координирует цифровая система: сотрудники видят товары в заказе и отмечают их сборку. Так заказ, оформленный в приложении, превращается в конкретные задачи на складе.
— После того как поставщик выгружает товар, мы начинаем его сканировать и находим соответствующий заказ в системе. Затем проверяем срок годности, товарный вид и целостность упаковки, - говорит администратор зоны приемки товаров ДАМИР БИХАНОВ.
— После того как поставщик выгружает товар, мы начинаем его сканировать и находим соответствующий заказ в системе. Затем проверяем срок годности, товарный вид и целостность упаковки, - говорит администратор зоны приемки товаров ДАМИР БИХАНОВ.
Рабочие места и логистические центры в регионах
Логистические центры находятся в шести городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе, Караганда, Өскемен. На сегодняшний день общая площадь всех логистических центров Magnumсоставляет 116 680 квадратных метров. В планах открытие ещё четырех филиалов, в том числе в Атырау и Павлодаре.
За год доставлено почти 14 миллионов заказов. В компании работает около 10 тысяч человек в 6 городах Казахстана.
От казахстанского производителя до семьи
Жительница Алматы Алуа Сабиржанова – мама 4 детей. Продукты для семьи она регулярно заказывает в магазине Magnum на Kaspi.kz.
— Мне удобно, что не надо самой ехать в магазин и нести тяжелые пакеты. Курьер приносит всё домой, а мне остается только занести продукты. Я очень благодарна Magnum за это, говорит АЛУА САБИРЖАНОВА.
— Мне удобно, что не надо самой ехать в магазин и нести тяжелые пакеты. Курьер приносит всё домой, а мне остается только занести продукты. Я очень благодарна Magnum за это, говорит АЛУА САБИРЖАНОВА.
Её заказ связывает работу нескольких людей: фермера, который вырастил урожай, сотрудника, который проверил и собрал продукты, и курьера, который привёз их домой. Через Magnum на Kaspi.kz продукция местных предприятий доходит до покупателей, а покупка повседневных продуктов становится проще.
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