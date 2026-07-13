Рефинансирование ипотечного займа в Halyk: что нужно знать

Для начала соберите полный пакет документов по вашей текущей ипотеке в другом банке. Со списком необходимых бумаг можно ознакомиться здесь.
Посетите ближайшее отделение Halyk Bank. Менеджер проанализирует информацию и произведет предварительный расчет условий нового займа. Каждое обращение рассматривается индивидуально.
Обязательное условие – отсутствие у клиента просроченной задолженности.
В случае благоприятного исхода оформляется новый кредит в Halyk Bank. Банк определяет окончательные параметры нового займа: сумму, срок, ставку, размер ежемесячного платежа, условия комиссии и требования к залогу. Средства по новому кредиту направляются на полное погашение ипотечного займа другого банка. Залог – недвижимость – переоформляется на Halyk.