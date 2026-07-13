Рефинансирование ипотечного займа в Halyk: что нужно знать
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В Halyk можно легко и быстро оформить ипотеку – это вопрос пары кликов в смартфоне и нескольких минут. Но что, если заем взят в другом банке? Здесь на помощь приходит рефинансирование.

Рассказываем, как его сделать.
Рефинансирование – это оформление нового кредита (как правило, на более выгодных условиях) для погашения уже имеющегося.
Halyk предоставляет услугу рефинансирования потребительских кредитов, но предлагает и рефинансирование действующего ипотечного займа, оформленного в любом другом банке второго уровня.

Механика проста: Halyk выдает новый ипотечный заем, которым погашается старый, а недвижимость становится залогом по уже новому кредиту.

Главный плюс – уже упомянутые более лояльные к клиенту условия, ощутимо меняющие экономику сделки.
Почему именно Halyk
Как оформить рефинансирование
Основными преимуществами являются сниженные ставки, сумма рефинансирования без ограничений, возможность получить кредит на срок до 20 лет, снижение ежемесячной кредитной нагрузки, а также частичное или полное досрочное погашение кредита онлайн без дополнительных комиссий.
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Подготовка документов

Для начала соберите полный пакет документов по вашей текущей ипотеке в другом банке. Со списком необходимых бумаг можно ознакомиться здесь.

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Обращение в банк

Посетите ближайшее отделение Halyk Bank. Менеджер проанализирует информацию и произведет предварительный расчет условий нового займа. Каждое обращение рассматривается индивидуально.

Обязательное условие – отсутствие у клиента просроченной задолженности.

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Оформление и погашение

В случае благоприятного исхода оформляется новый кредит в Halyk Bank. Банк определяет окончательные параметры нового займа: сумму, срок, ставку, размер ежемесячного платежа, условия комиссии и требования к залогу. Средства по новому кредиту направляются на полное погашение ипотечного займа другого банка. Залог – недвижимость – переоформляется на Halyk.

Кому это будет полезным
Рефинансирование – отличный вариант развития событий, если предложенная новая ставка ощутимо ниже старой, а до закрытия ипотеки еще достаточно много лет. Но имейте в виду, что его следует оценивать не по размеру нового ежемесячного платежа, а по полной стоимости кредита до его погашения.

Вместе с тем, воспользовавшись обозначенной услугой в Halyk, вы автоматически станете клиентом данного банка и получите доступ ко всем возможностям мобильного приложения Halyk SuperApp: платежи во множестве сервисов внутри экосистемы; переводы; онлайн-погашение кредита – в том числе досрочное, без комиссий; накопление бонусов, которые можно использовать для оплаты целого ряда покупок и услуг.
Скачать Halyk SuperApp
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