Рефинансирование ипотечного займа в Halyk: что нужно знать

Рефинансирование – отличный вариант развития событий, если предложенная новая ставка ощутимо ниже старой, а до закрытия ипотеки еще достаточно много лет. Но имейте в виду, что его следует оценивать не по размеру нового ежемесячного платежа, а по полной стоимости кредита до его погашения.



Вместе с тем, воспользовавшись обозначенной услугой в Halyk, вы автоматически станете клиентом данного банка и получите доступ ко всем возможностям мобильного приложения Halyk SuperApp: платежи во множестве сервисов внутри экосистемы; переводы; онлайн-погашение кредита – в том числе досрочное, без комиссий; накопление бонусов, которые можно использовать для оплаты целого ряда покупок и услуг.