Выбираем ипотечную программу с умом

Для оформления необходимо встать в очередь через мобильное приложение Halyk в разделе «Кредиты» → «Онлайн очередь» и ожидать уведомления, регулярно проверяя статус очереди в приложении. Срок ожидания зависит от лимита, выделяемого вышеупомянутым оператором программы. К слову, о лимитах. Максимально возможная стоимость жилья составляет 30 млн тенге для Астаны, Алматы, Шымкента, Актау и Атырау, 25 млн – для Караганды и 20 млн – для всех остальных регионов.

Важно! После получения уведомления о том, что очередь подошла, вы должны обратиться в отделение банка для подачи заявки на кредит. Иначе очередь аннулируется, и весь цикл с приложением придется повторять снова.



Вместе с тем участвовать в программе можно только один раз – впрочем, это условие касается не очереди (здесь количество попыток как раз не ограничено), а непосредственно получения кредита.