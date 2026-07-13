Выбираем ипотечную программу с умом

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Представленные на современном рынке ипотечные программы крайне разнообразны. Казалось бы, есть предложения на любой вкус и кошелек. Но как определиться с выбором, когда он столь богат? Разбираемся вместе со специалистами банка.
Как мы уже говорили, ипотечные программы могут быть государственными или коммерческими. Вторые хоть и обладают рыночными ставками, но зато обещают богатый выбор жилья и меньшее количество ограничений.
На них и остановимся. К примеру, в распоряжении Halyk – четыре ипотечных программы.
1
Цифровая ипотека ориентирована на приобретение недвижимости, жилой или коммерческой, готовой к эксплуатации. Ее преимущество в том, что сделка оформляется в пару кликов в приложении, буквально за несколько минут: вы подаете заявку, заполняете анкету – и получаете решение банка. Ограничений по сумме займа нет, страхование дается на весь срок кредитования.
Ставка – с комиссией от 20,5% до 22,5% (ГЭСВ – от 22,78% до 25,00%), без комиссии – от 22% до 24% (ГЭСВ – от 24,32% до 25,00%).
Срок – от шести до 240 месяцев, то есть до 20 лет.
Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости объекта.
2
Партнером выступает BI Group – крупнейшая девелоперская компания Центральной Азии, работающая в Казахстане и реализующая международные проекты в Ташкенте, Майами и Дубае.
Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости жилья. Ставка вознаграждения – от 1,5% до 18,0% (ГЭСВ от 1,51% до 19,55%).
«Строящееся жилье от партнера-застройщика» – имеет приятные бонусы в виде отсутствия необходимости проверять благонадежность застройщика и переживаний по поводу того, что банк не одобрит ипотеку на несоответствующий его критериям объект. А все потому, что банк сам проверяет строящиеся дома партнера и гарантирует их качество. Как?
Объясняем. В программу попадают только объекты:
Финансируемые Halyk.
Имеющие гарантию Единого оператора жилищного строительства (ЕОЖС) и разрешение на привлечение средств дольщиков.
По которым заключено соглашение между банком и партнером.
Что до заемщика, ему достаточно быть гражданином РК, подтвердить свой доход, иметь стаж на последнем месте работы не менее полугода и быть не старше 63 лет на момент погашения кредита. Срок при этом – от года до 20 лет.
Для оформления запускаем заявку на сайте застройщика, получаем предварительное решение банка, выбираем квартиру из приложенного списка, регистрируемся в приложении Halyk и, если заявка одобрена, вносим первоначальный взнос. Далее у партнера оформляется договор долевого участия, а в приложении с помощью ЭЦП подписываются кредитные документы. Залог будет зарегистрирован онлайн, кредитные средства зачислят на счет застройщика.
3
«7−20−25» – государственная программа именно жилищного льготного кредитования, подразумевающая приобретение «квадратных метров» исключительно на первичном рынке. Оператором выступает АО «Казахстанский Фонд устойчивости», Halyk здесь один из банков-партнеров. Ключевые условия зашифрованы в названии программы.
Но тут есть ряд требований к заявителю:
гражданство РК;
отсутствие жилья на территории Казахстана в собственности самого клиента и его супруга в течение последних 18 месяцев (скажем, если год назад вы продали квартиру, рискуете получить отказ, имейте в виду);
отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным займам;
залогодателем может быть только сам заемщик.
Для оформления необходимо встать в очередь через мобильное приложение Halyk в разделе «Кредиты» → «Онлайн очередь» и ожидать уведомления, регулярно проверяя статус очереди в приложении.
Срок ожидания зависит от лимита, выделяемого вышеупомянутым оператором программы.
К слову, о лимитах. Максимально возможная стоимость жилья составляет 30 млн тенге для Астаны, Алматы, Шымкента, Актау и Атырау, 25 млн – для Караганды и 20 млн – для всех остальных регионов.
7% – годовая процентная ставка; 20% – минимальный первоначальный взнос от стоимости приобретаемого жилья; 25 лет – максимальный срок кредитования.
Важно! После получения уведомления о том, что очередь подошла, вы должны обратиться в отделение банка для подачи заявки на кредит. Иначе очередь аннулируется, и весь цикл с приложением придется повторять снова.
Вместе с тем участвовать в программе можно только один раз – впрочем, это условие касается не очереди (здесь количество попыток как раз не ограничено), а непосредственно получения кредита.
4
Halyk Sale – тоже для приобретения жилой или коммерческой недвижимости, однако отличается некоторыми «фишками» для клиента. Во-первых, имеет льготную ставку вознаграждения по кредиту, значительно ниже стандартных рыночных условий. Во-вторых, приобретение имущества происходит напрямую от банка, что гарантирует юридическую чистоту сделки.
Заинтересовавшимся достаточно ознакомиться с каталогом актуальной недвижимости на сайте Halyk, оставить заявку на получение информации о приглянувшемся объекте и условиях и оформить необходимые документы при поддержке специалистов банка.
И в завершение. С 31 августа 2025 года вступила в силу норма, согласно которой штрафные санкции за досрочное погашение любых видов займов применяются только к юридическим лицам. Соответственно, никакие взыскания и комиссии с физлиц за досрочное погашение той же ипотеки не предусмотрены.