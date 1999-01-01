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«Я рассмотрел несколько вариантов, изучил предложения банков второго уровня. В одном мне не понравилась высокая ставка. Сразу отказался, хотя и получил одобрение. В другом условия тоже не устроили. В итоге выбрал Halyk Bank, оформил Цифровую ипотеку в мобильном приложении Halyk. Там мне посчитали, что, если брать 20 млн на 10 лет, ставка будет в районе 18,5%. Но она снизилась за счет зарплатного проекта. Более того, мне удалось оформить ипотеку буквально за три дня. То есть я запустил заявку онлайн, заказал независимую оценку имущества — уже на третий день мне поступила оговоренная сумма, которую я передал продавцу. За счет зарплатного проекта ипотека мне вышла выгоднее, чем если бы я обратился в другой банк. Вот уже на протяжении двух лет я ее погашаю, стараюсь делать это досрочно. Основную часть долга уже закрыл — срок сократился с 10 лет до шести. Если так посчитать, с зарплатным проектом и пониженной ставкой я могу закрыть ипотеку за четыре года, тем самым заметно уменьшив размер долга. Сразу скажу, что долго копить не было возможности — квартира нужна была здесь и сейчас. Обращаться в другой банк — долго и не очень выгодно. А в Halyk сошлись все факторы: хорошие условия, быстрое одобрение и быстрая выдача денег. Уже через неделю мы заехали в новую квартиру», — поделился Эмирхан.