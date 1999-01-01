с чего начать
и как выбрать банк
Взять ипотеку
в Казахстане:
Решение принято – собственному жилью быть. Но нередки случаи, когда долго копить на знаковую покупку нет возможности, времени или желания. Тогда на выручку приходит ипотека. Рассказываем, как получить ее на максимально выгодных условиях.
Проанализируйте свой бюджет.
Во-первых, нужно четко понимать, сколько денег у вас имеется на первоначальный взнос.
Во-вторых, отдавать себе отчет в том, что ипотека — ежемесячная нагрузка на кошелек. В идеале она не должна переваливать за отметку в 50% ежемесячного дохода.
Шаг 1
Считаем деньги
Прежде чем подавать заявку, проверьте собственную кредитную историю на наличие в ней «темных пятен». Закрыты ли старые долги? Имеются ли просрочки? Сделать это можно через Первое кредитное бюро или eGov.kz. Не все чисто? Закрываем «хвосты» и берем небольшую паузу, хотя бы в пару месяцев длиной.
Шаг 2
Изучаем кредитную историю
Лайфхак — присмотритесь к банку, в котором получаете зарплату: как правило, для своих проверенных клиентов предусмотрены сниженные ставки.

Пример тому — ипотечная история Эмирхана. По словам алматинца, два года назад, в 2024-м, он планировал расширение — хотел перебраться с семьей из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. На руках у мужчины была ровно половина необходимой суммы — 20 млн тенге.
Шаг 3
Пользуемся возможностями
«Я рассмотрел несколько вариантов, изучил предложения банков второго уровня. В одном мне не понравилась высокая ставка. Сразу отказался, хотя и получил одобрение. В другом условия тоже не устроили. В итоге выбрал Halyk Bank, оформил Цифровую ипотеку в мобильном приложении Halyk. Там мне посчитали, что, если брать 20 млн на 10 лет, ставка будет в районе 18,5%. Но она снизилась за счет зарплатного проекта. Более того, мне удалось оформить ипотеку буквально за три дня. То есть я запустил заявку онлайн, заказал независимую оценку имущества — уже на третий день мне поступила оговоренная сумма, которую я передал продавцу. За счет зарплатного проекта ипотека мне вышла выгоднее, чем если бы я обратился в другой банк. Вот уже на протяжении двух лет я ее погашаю, стараюсь делать это досрочно. Основную часть долга уже закрыл — срок сократился с 10 лет до шести. Если так посчитать, с зарплатным проектом и пониженной ставкой я могу закрыть ипотеку за четыре года, тем самым заметно уменьшив размер долга. Сразу скажу, что долго копить не было возможности — квартира нужна была здесь и сейчас. Обращаться в другой банк — долго и не очень выгодно. А в Halyk сошлись все факторы: хорошие условия, быстрое одобрение и быстрая выдача денег. Уже через неделю мы заехали в новую квартиру», — поделился Эмирхан.
Мужчина добавил, что хорошая кредитная история, досрочное закрытие ипотеки и зарплатная карта в дальнейшем обеспечили ему еще и выгодные условия при льготном автокредитовании в Halyk.

Так что имейте в виду: чем долговременнее и чище взаимодействие с банком, тем больше приятных бонусов вы получите.
Они разнообразны и рассчитаны на представителей практически любого слоя населения, могут быть государственными или коммерческими. Вторые хоть и обладают рыночными ставками, но зато обещают богатый выбор жилья и меньшее количество ограничений.

Один лишь упомянутый Halyk предлагает сразу четыре — «Цифровая ипотека», «7-20-25», Партнерскую программу от застройщиков и программу Halyk Sale. Рассчитать ежемесячный платеж, досрочное погашение и рефинансирование поможет приложение Halyk SuperApp (раздел «Кредиты», «Цифровая ипотека»).

К слову, сотрудничество банка с застройщиком имеет жирный плюс в виде более выгодных условий и отсутствия головной боли, связанной со следующим пунктом нашего списка.
Шаг 4
Выбираем программу
Если речь о вторичном рынке, достаточно удостовериться в подлинности документации, законности перепланировок, если они имеются, и отсутствии наложенных арестов. Это с юридической точки зрения. С бытовой – неплохо бы пообщаться с потенциальными соседями: от них узнаете много нового о качестве коммуникаций, уровне шума и прочих важных вещах для комфортного проживания.

Оценка имущества – обязательная процедура, производящаяся за счет покупателя.

Первичный рынок требует глубокого ознакомления с реноме застройщика. Хорошо, когда кто-то из окружения уже воспользовался услугами конкретной компании и может поделиться положительным либо отрицательным опытом. Или, как уже было сказано, когда за компанию готов поручиться банк.
Шаг 5
Проверяем квадратные метры или застройщика
Примерный список таков:

  • уровень доходов (при низкой заработной плате придется искать созаемщика);
  • кредитная история;
  • пенсионные отчисления;
  • долговая нагрузка;
  • семейное положение (супруг должен дать согласие на сделку, это делается через «Цифровой нотариат» в eGov.kz);
  • стабильность трудовых отношений;
  • первоначальный взнос (обычно от 10% до 30% стоимости жилья, но чем выше размер первоначального взноса, тем лучше).
Шаг 6
Запоминаем,
на что банки
обращают внимание
Важно! Банк вправе не одобрить ипотеку на несоответствующий его критериям объект. Но партнерство с застройщиком исключает и эту проблему.
Банк переведет средства либо вам, либо продавцу – это непринципиально и зависит от удобства клиентов, достигнутых договоренностей.
Шаг 7
Подписываем договоры
Перед подписанием не стесняйтесь внимательно изучать документы — а именно договор купли-продажи и банковские договоры — и уточнять условия.
Шаг 8
Получаем деньги
Старайтесь «подложить соломку». В частности, обеспечьте себе финансовую подушку и возможность досрочного погашения.

Избегайте дополнительных крупных кредитов, просрочек платежей и резких увольнений.
Шаг 9
Думаем о будущем
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