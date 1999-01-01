Холдинг RWS KZ осваивает производство таких новых видов продукции, как:

• вагон-цистерна для нефтепродуктов с увеличенным объемом котла;

• полувагон с увеличенным сроком службы до 32 лет;

• инновационный полувагон с осевой нагрузкой 25 тс;

• рельсовый автобус серии РА3;

• сварная тележка для грузовых вагонов;

• литая тележка для грузовых вагонов;

• вагон-хоппер бункерного типа для перевозки зерна.

Идет работа и над вагоном-автомобилевозом. Сейчас производитель занимается разработкой и согласованием конструкции, эксплуатационной и ремонтной документации. После чего RWS Wagon изготовит опытные образцы, выполнит постановку продукции на производство по ГОСТ 15–902 и проведет комплекс испытаний для получения сертификата соответствия ТР ТС 001−2011.

Также вагоностроительный завод проводит поставку на производство крытого вагона модели 11−6783, 11−6783−01. В вагоне с объемом кузова 161 м³ используются тележки модели 18−6771 со сроком службы 30 лет, но в то же время проводятся работы по введению тележки модели 18−9918 с увеличенным межремонтным пробегом.