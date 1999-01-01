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Как Railways Systems KZ меняет логику железнодорожной отрасли
По итогам 2025 года объем транзитных перевозок через территорию страны достиг 33 млн тонн, а тарифный грузооборот компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) превысил 289 млрд тонно-километров. Причем рост нагрузки на Средний коридор* происходит на фоне физического износа инфраструктуры.
Так, согласно данным Аналитического исследовательского центра развития конкуренции, текущий износ магистральной железнодорожной сети (МЖС) составляет 57%. При этом участки с деревянными шпалами занимают 4,1 тыс. км (26% сети), а участки с устаревшими типами рельсовых скреплений — 5,7 тыс. км (37%).
Такое состояние инфраструктуры ведет к прямым рискам: в 2022 году было зафиксировано 127 нарушений безопасности движения, возникает дефицит пропускной способности и фиксируются отказы в перевозках на стыковых пунктах пропуска.

Упор на импортные комплектующие и технику не менее рискован из-за колебания валют, перебоев с логистикой и длительных сроков поставок. Поэтому в последние годы особенно остро встал вопрос формирования внутри страны железнодорожного машиностроения полного цикла.

Ответ на него дает Railways Systems KZ. Холдинг RWS KZ  не просто производит отдельные детали — он создает технологическую цепочку от выплавки стали до выпуска готового подвижного состава.
*Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) – это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу через Центральную Азию и Кавказ.
«Наша цель — полностью казахстанский продукт для железной дороги. У страны есть все: сырье, металлургия, кадры. Мы не видим причин зависеть от импорта там, где можем производить сами. RWS KZ создает полный цикл внутри Казахстана — это вклад в промышленный суверенитет страны».
Сергей Павлингер, генеральный директор холдинга RWS KZ
Фокус на продукцию верхнего строения пути
Важнейшее направление, где RWS KZ уже демонстрирует реальные результаты, — это оснащение путевой инфраструктуры. Казахстан запустил масштабную программу: ремонт 11 тыс. километров путей и строительство еще 5 тыс. километров новых железнодорожных линий. Без локализации ключевых элементов такой объем работ невозможно реализовать в разумные сроки и бюджет. Особенно остро проблема стоит на участках с деревянными шпалами и устаревшими скреплениями, которые требуют безотлагательной замены.

Холдинг закрывает эту потребность по основным позициям:
Стрелочные переводы
Производственные мощности позволяют выпускать до 1450 комплектов стрелочных переводов в год, а также до 3500 ремкомплектов и до 2600 крестовин. На данный момент предприятие завершает испытания стрелочных переводов нового поколения. Их ключевая особенность — гибкие остряки и моноблочные крестовины, которые обеспечивают скорость движения до 160 км/ч.
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Рельсовые скрепления и полимерные прокладки
Без этих элементов невозможно обеспечить стабильность рельсов при температурных перепадах, характерных для казахстанского климата. Предприятие по производству рельсового скрепления ежегодно выпускает до 1,1 млн комплектов.
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Рельсовые скрепления и полимерные прокладки
Без этих элементов невозможно обеспечить стабильность рельсов при температурных перепадах, характерных для казахстанского климата. Предприятие по производству рельсового скрепления ежегодно выпускает до 1,1 млн комплектов.
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Железобетонные шпалы и брусья
Производство железобетонных шпал и брусьев выпускает до 1008 комплектов железобетонных брусьев для стрелочных переводов ежегодно. Применяемая немецкая технология Long Line основана на производстве железобетонных изделий на длинных стендах с предварительным натяжением арматуры. Это обеспечивает высокую прочность, точность геометрии и длительный срок службы шпал и брусьев даже при интенсивной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, благодаря чему в долгосрочной перспективе сокращаются эксплуатационные расходы на содержание путей.
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Железобетонные шпалы и брусья
Производство железобетонных шпал и брусьев выпускает до 1008 комплектов железобетонных брусьев для стрелочных переводов ежегодно. Применяемая немецкая технология Long Line основана на производстве железобетонных изделий на длинных стендах с предварительным натяжением арматуры. Это обеспечивает высокую прочность, точность геометрии и длительный срок службы шпал и брусьев даже при интенсивной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, благодаря чему в долгосрочной перспективе сокращаются эксплуатационные расходы на содержание путей.
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Кузнечно-бандажные изделия
Весной 2025 года холдинг запустил уникальный комплекс по производству кузнечно-бандажной продукции. На начальном этапе предприятие выпускает бандажи, зубчатые колеса и черновые оси для железнодорожной отрасли. В перспективе линейка расширится: предприятие готово производить запасные части для горных машин.
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Кузнечно-бандажные изделия
Весной 2025 года холдинг запустил уникальный комплекс по производству кузнечно-бандажной продукции. На начальном этапе предприятие выпускает бандажи, зубчатые колеса и черновые оси для железнодорожной отрасли. В перспективе линейка расширится: предприятие готово производить запасные части для горных машин.
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На базе каждого предприятия RWS KZ функционируют лаборатории, где проводятся испытания по определению механических свойств стали (растяжение, ударная вязкость, твердость) и ее химического состава. Специалисты оценивают загрязненность стали неметаллическими включениями, определяют микро- и макроструктуру, величину зерна. По каждому виду изделий контролируются все параметры, предусмотренные документацией.

Продукция проходит многоуровневую систему проверки, а именно:
  • входной контроль сырья;
  • проверка химического состава и механических свойств материалов в лабораториях;
  • контроль в процессе производства;
  • измерение геометрии (точность обработки до 0,01 мм);
  • контроль шероховатости (до 27 мкм);
  • мониторинг параметров температуры, давления (прессы до 10 000 тонн);
  • неразрушающий контроль;
  • ультразвуковая дефектоскопия (выявление внутренних дефектов от 3 мм);
  • магнитопорошковый контроль (поверхностные дефекты);
  • финальный контроль;
  • проверка твердости;
  • лазерные измерения геометрии;
  • визуальный и автоматизированный контроль;
  • цифровая фиксация результатов.
Все данные протоколируются и сохраняются в единой системе.
Дополнительно обеспечивается гарантия до 15 лет на соединение «колесо – ось».

Вся продукция холдинга соответствует высоким национальным и международным стандартам качества, таким как ISO, ГОСТ, IRIS Ассоциации Европейской железнодорожной промышленности и др.
Все испытательное оборудование соответствует стандартам Индустрии 4.0*: оно оснащено специальным программным обеспечением, что позволяет максимально отказаться от ручной обработки данных. Специалисты в автоматическом режиме выбирают необходимый ГОСТ, вводят идентификационные данные, и программа выполняет все расчеты. Это повышает точность оценки качества продукции.
*Индустрия 4.0 (или Четвертая промышленная революция) — это концепция, связанная с автоматизацией и цифровизацией производства, которая включает в себя внедрение современных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), большие данные (Big Data), робототехника и другие. Основная цель Индустрии 4.0 — создание «умных» фабрик, где устройства, системы и люди взаимодействуют в единой сети для повышения эффективности, гибкости и персонализации производства. Индустриализация 4.0 позволяет повысить производительность, снизить затраты, ускорить процессы и адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка.
«Рост перевозок требует не только модернизации инфраструктуры, но и развития собственного производства. Наша задача – максимально локализовать выпуск ключевой железнодорожной продукции внутри Казахстана и обеспечить отрасль надежными решениями отечественного производства. Уже сегодня предприятия RWS KZ закрывают значительную часть потребностей рынка, последовательно снижая зависимость от импорта».
Роман Павлингер, первый заместитель генерального директора холдинга RWS KZ
Цельнокатаные колеса: снятие острого дефицита
Рынок грузовых вагонов в Казахстане остро нуждается в стабильных поставках колес. RWS KZ решает эту задачу через производство цельнокатаных колес – на единственном в Казахстане предприятии подобного профиля. Мощность составляет до 300 тыс. колес в год.

Указанного объема достаточно, чтобы покрыть значительную часть внутреннего спроса и снизить зависимость от внешних поставок. При этом холдинг уже проходит сертификацию по стандартам Deutsche Bahn, что в перспективе открывает экспортный потенциал казахстанской продукции на европейские рынки.
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Колесные пары и оси: основа ремонтной базы
Упомянутый рост грузооборота означает увеличение нагрузки на вагонный парк, а следовательно, и на ремонтные предприятия. Без своевременной замены колесных пар и осей невозможно обеспечить ни безопасность движения, ни стабильность перевозочного процесса. Именно эти элементы воспринимают основные динамические нагрузки при движении вагона. Их износ увеличивает риск внеплановых ремонтов, простоев подвижного состава и ограничений скорости, что напрямую влияет на пропускную способность железных дорог и сроки доставки грузов.

На производстве осей и колесных пар налажен выпуск до 20 тыс. колесных пар и до 42 тыс. осей ежегодно. Производственные линии оснащены современным оборудованием из Чехии и Словакии.
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Подвижной состав: постепенная локализация вагоностроения
Ситуация с парком грузовых вагонов двойственная. С одной стороны, наблюдается его омоложение: если в 1999 году доля вагонов со сроком эксплуатации более 25 лет составляла 21,8% (19 205 ед.), то на конец 2023 года их доля снизилась до 11,9% (5 292 ед.). С другой – динамика пополнения парка новыми вагонами отстает от скорости выбытия старых: с 2018 по 2023 год прибыло 1 216 новых вагонов, а списано – 8 438. Основная масса вагонов (около 25 тыс.) была закуплена еще в 2012 году и уйдет на выбытие лишь после 2037 года.
Это создает устойчивый спрос на новые вагоны и комплектующие. В структуру RWS KZ входит предприятие RWS Wagon (ранее ЗИКСТО), которое специализируется на производстве подвижного состава. Так, современные пассажирские вагоны «45-й» модели уже курсируют по маршрутам внутри Казахстана, а также в международном сообщении с Россией. На курорт «Боровое» туристы ездят на электричке производства RWS Wagon. Государственные и частные заказчики пользуются и грузовыми вагонами, произведенными холдингом. Среди них универсальные полувагоны, вагоны-платформы универсальные, вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
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Металлургическая база: завершение цикла
Любое машиностроение стоит на металле. RWS KZ последовательно движется к созданию собственной металлургической базы, которая сделает весь производственный цикл действительно замкнутым и независимым.

В 2029 году холдинг планирует запуск электрометаллургического завода мощностью до 1 млн тонн стали в год. Предприятие будет выпускать низколегированные и конструкционные стали специального назначения — именно те марки, которые необходимы для железнодорожной отрасли.
Как ранее заявил президент Касым-Жомарт Токаев: «Мы продолжаем экспортировать продукцию первичной переработки и импортировать товары высокого передела. Парадокс. Эта практика должна сойти на нет. Производство продукции более высокого передела с последующим экспортом должно стать коммерчески более выгодным, чем вывоз просто сырья».
«Запуск электрометаллургического завода — следующий шаг к полному производственному циклу внутри Казахстана. Этот проект позволит снизить импортозависимость, увеличить выпуск продукции высокого передела и укрепить экспортный потенциал страны. Но для компании это больше, чем новый объект. Речь идет о новой промышленной модели: от выплавки специальных марок стали до экспорта готовых высокотехнологичных изделий. Это путь к реальному промышленному суверенитету Казахстана».
Сергей Павлингер, генеральный директор холдинга RWS KZ
Экономика локализации: снижение рисков и себестоимости
Суммируя вышесказанное, модель, которую выстраивает холдинг RWS KZ, дает железнодорожной отрасли Казахстана пять ключевых преимуществ с точки зрения экономики и устойчивости.
Снижение валютной зависимости
01
Локальное производство означает, что цена продукции перестает следовать за колебаниями курса тенге к доллару и евро. Это позволяет прогнозировать бюджет заказчикам. Кроме того, сама компания не зависит от политических аспектов за счет локализации производства.
Сокращение логистических издержек
02
Производство внутри страны убирает затраты на транспортировку тяжелых и габаритных изделий через границы. Поставки становятся быстрее и дешевле.
Производственная интеграция
03
Собственная металлургия, литейное производство и сборочные предприятия внутри одного холдинга снижают кооперационные издержки. Продукция не проходит через цепочку посредников.
Устойчивое развитие
05
Внедрение роботизированных линий в сочетании с замкнутым циклом водопользования и переработкой металлоотходов позволяет холдингу системно снижать углеродный след и сокращать энергопотребление. Такой подход повышает эффективность использования ресурсов и минимизирует нагрузку на окружающую среду, что соответствует актуальным задачам промышленной экологии в Казахстане.
Технологическая независимость
04
Формируется собственная промышленная база железнодорожного машиностроения, которая не зависит от геополитических и торговых ограничений.

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