На базе каждого предприятия RWS KZ функционируют лаборатории, где проводятся испытания по определению механических свойств стали (растяжение, ударная вязкость, твердость) и ее химического состава. Специалисты оценивают загрязненность стали неметаллическими включениями, определяют микро- и макроструктуру, величину зерна. По каждому виду изделий контролируются все параметры, предусмотренные документацией.
Продукция проходит многоуровневую систему проверки, а именно:
- входной контроль сырья;
- проверка химического состава и механических свойств материалов в лабораториях;
- контроль в процессе производства;
- измерение геометрии (точность обработки до 0,01 мм);
- контроль шероховатости (до 27 мкм);
- мониторинг параметров температуры, давления (прессы до 10 000 тонн);
- неразрушающий контроль;
- ультразвуковая дефектоскопия (выявление внутренних дефектов от 3 мм);
- магнитопорошковый контроль (поверхностные дефекты);
- финальный контроль;
- проверка твердости;
- лазерные измерения геометрии;
- визуальный и автоматизированный контроль;
- цифровая фиксация результатов.
Все данные протоколируются и сохраняются в единой системе.
Дополнительно обеспечивается гарантия до 15 лет на соединение «колесо – ось».
Вся продукция холдинга соответствует высоким национальным и международным стандартам качества, таким как ISO, ГОСТ, IRIS Ассоциации Европейской железнодорожной промышленности и др.