Kaspi Travel — это удобство, большой охват и одна из самых доверительных платформ в Казахстане, которая позволила нам расширить географию. Процесс бронирования стал простым и удобным. Гости, которые ранее не знали о нас, приезжают и потом возвращаются повторно. Гости, которые ранее откладывали посещение каких-либо зон отдыха и покупку туров, именно в Kaspi Жұма их приобретают. А расширение географии очень помогает внутреннему туризму. Это прекрасно — увидеть своими глазами весь наш прекрасный Казахстан.



Отмечу, что в Tau House на период Kaspi Жұма, и не только — для гостей с Kaspi Travel действует 10-процентная скидка от основного тарифа на проживание в отеле.