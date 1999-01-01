Выгодные покупки, скидки и повышенные бонусы
Февральская Kaspi Жұма снова удивила выгодными предложениями! 4 дня подряд, с 12 по 15 февраля, в магазинах-партнерах Kaspi действовали скидки до 50% и повышенные бонусы на покупки. Тысячи казахстанцев успели обновить гардероб, подобрать подарки, купить полезную технику, а также оформить туры по Казахстану и за границу и многое другое.

Казахстанский бренд Qazaq soul создает уникальные изделия с этническими мотивами и узнаваемым принтом. Предмет особой гордости – премиальная коллекция Asyl, где национальные орнаменты гармонично вплетаются в современный стиль. Сумки, портмоне, обложки на паспорта и другие аксессуары из натуральной кожи были созданы специально для Kaspi Жұма.
За 4 года нашего сотрудничества Kaspi.kz дал нам огромные возможности для роста. 50−60% наших онлайн-продаж проходят через Kaspi. Покупателям нравятся покупки онлайн, еще и с бесплатной доставкой. В офлайн-магазин часто приходят присмотреться, примерить.

В Kaspi Жұма продажи возрастают на 30−40%. Мы открыли точки в пяти городах Казахстана, создали новые рабочие места. Увеличение товарооборота предпринимателей — это хороший вклад в экономику страны. Кроме того, в Kaspi есть возможность оплаты с Alipay, это увеличило количество клиентов из-за границы. Как правило, это казахстанцы, которые даже за рубежом хотят иметь при себе частичку любимой Родины.
Динара Бектемир, руководитель отдела продаж Qazaq soul
Динара Бектемир
Сеть ювелирных салонов «Жемчужина» тоже расширяет географию продаж. Авторские золотые и серебряные украшения карагандинское производство отправляет через Kaspi Доставку по всему Казахстану.
Благодаря Kaspi Жұма география нашего бизнеса расширяется. Люди знают и доверяют Kaspi Жұма: часто покупают массивные украшения, эксклюзивные лимитированные коллекции и комплекты. В этот период наши продажи возрастают на 15-20 процентов.

Наши изделия покупают на свадьбы, юбилеи, сырға салу, на дни рождения для своих близких, любимых людей. В жизни происходит очень много событий, которые закрепляются в памяти именно благодаря ювелирным украшениям.
Эльвира Борзилова, директор карагандинской розничной сети ювелирных салонов «Жемчужина»
Эльвира Борзилова
Гостиница, рестораны, SPA-центр и живописная территория с чистым горным воздухом – комплекс семейного отдыха Tau House влюбляет в себя с первых минут знакомства.
К бронированию через Kaspi Travel мини-курорт доступен с апреля 2025-го. Здесь признаются: сотрудничество с Kaspi значительно повысило узнаваемость бренда.
Kaspi Travel — это удобство, большой охват и одна из самых доверительных платформ в Казахстане, которая позволила нам расширить географию. Процесс бронирования стал простым и удобным. Гости, которые ранее не знали о нас, приезжают и потом возвращаются повторно. Гости, которые ранее откладывали посещение каких-либо зон отдыха и покупку туров, именно в Kaspi Жұма их приобретают. А расширение географии очень помогает внутреннему туризму. Это прекрасно — увидеть своими глазами весь наш прекрасный Казахстан.

Отмечу, что в Tau House на период Kaspi Жұма, и не только — для гостей с Kaspi Travel действует 10-процентная скидка от основного тарифа на проживание в отеле.
Варвара Менжулина, исполнительный директор Tau House
Варвара Менжулина
Гостиничный комплекс Be Fine тоже не остался в стороне от всенародного праздника выгодных покупок. К старту Kaspi Жұма отель подготовил приятные сюрпризы для своих гостей.
Для гостей, кто забронировал отдых в Kaspi Жұма и через Kaspi Travel, мы делаем подарки. Мы рассказываем в своих соцсетях, что отдых у нас стал доступнее. У нас много подписчиков в разных регионах страны, все они пользователи Kaspi.kz. И к нам все чаще стали приезжать гости из других городов.
Батима Кайраткызы, менеджер отеля Be Fine
В Almaty Resort можно не только отдохнуть, но также пройти санаторное лечение и оздоровительные процедуры.
Kaspi Travel – это удобство для гостей и быстрая покупка за один клик, которая упрощает процесс взаимодействия между нами и нашими гостями. У нас расширяется целевая аудитория, увеличивается поток гостей именно из разных областей. Это хороший стимул для развития внутреннего и санаторно-оздоровительного туризма.
Еркегали Серикжан, управляющий директор Almaty Resort
Еркегали Серикжан
Kaspi Жұма – это возможность заботиться о своем здоровье с выгодой. Крупнейшая в стране сеть женских фитнес-студий Ya предложила абонементы на особых условиях. По специальной цене можно было приобрести даже трехмесячные пакеты, которые обычно продаются только по полной стоимости. Экономия доходила до 60 тысяч тенге.
К нам приходят женщины, чтобы улучшить свое самочувствие. Kaspi Жұма – это насыщенный период для нас. Это большие охваты и большие возможности приобрести абонементы по выгодным ценам.
Томирис Кандыказакова, директор по маркетингу сети фитнес-студий YA
Томирис Кандыказакова
В магазинах-партнерах Kaspi.kz покупателей становится больше еще до начала праздника покупок. Люди присматриваются к товарам, чтобы вернуться уже в Kaspi Жұма, купить по лучшим ценам, со скидками и получить повышенные бонусы. Часто после офлайн-выбора оформляют заказы онлайн с бесплатной доставкой.
Мой внук учится в музыкальной школе, и для занятий ему понадобилось пианино. В Kaspi Жұма мы смогли взять инструмент с хорошей скидкой, а на полученные бонусы купили еще и пылесос. Оформили покупку онлайн в Kaspi Жұма. Это выгодно. Плюсом идет бесплатная доставка в срок. Для нас эта Kaspi Жұма стала по-настоящему особенной.
Ляззат Омишова, покупатель

Ляззат Омишова с внуком

Я вообще всем рекомендую пользоваться Kaspi Жұма, потому что это очень выгодно. Мы, например, сейчас ремонт делаем, «от и до» все в квартиру берем. Сегодня взяли сушилку со стиральной машинкой, в планах еще оформить варочную поверхность.
Динара Бекбатырова, покупатель

Динара Бекбатырова

На Kaspi Жұма у нас очень активные дни, на 80% у нас поднимается товарооборот. Плюс к этому на Kaspi Жұма мы делаем скидки на определенные товары. Когда клиенты хотят приобрести всю технику в квартиру, то приходят именно в Kaspi Жұма.

Количество онлайн-заказов растет. В офлайн-магазины клиенты приходят посмотреть, пощупать, получить профессиональную консультацию.
Айгуль Бейсенова, супервайзер Mechta.kz

Айгуль Бейсенова

Миллионы адресов в разных уголках страны — и до каждого доезжают курьеры Kaspi Доставки. Рабочий день в Kaspi Жұма начинается раньше, чем обычно.
Службы доставки привлекают к работе дополнительных сотрудников и тщательно продумывают логистику.
Для удобства клиентов по всей стране Kaspi.kz установил больше 10 тысяч Kaspi Postomat.
Большинство клиентов выбирают доставку в Kaspi Postomat. В обычный день я обслуживаю 20 Kaspi Postomat, а в Kaspi Жұма 35-40. Это удобно и для покупателей, и для курьеров. Нам не приходится объезжать множество отдельных адресов – все заказы доставляем в одну точку. Это сокращает количество поездок, а значит, меньше пробок на дорогах.
Айбек Оразакын, курьер Irbislogistics

Айбек Оразакын

Для казахстанских предпринимателей Kaspi Жұма — это высокие продажи, расширение географии, возможность масштабировать бизнес и выйти на страновой уровень. Для экономики Казахстана — праздник выгодных покупок, который служит драйвером роста экономики, способствует увеличению налоговых поступлений в казну и развитию торговли. А для покупателей Kaspi Жұма — это возможность приобрести нужные и полезные товары выгодно.
