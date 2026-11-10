Выгодные покупки и большие возможности: как прошла Kaspi Жұма
Обновить дом, собрать зимний гардероб, подготовить автомобиль к холодам и порадовать близких – к осенней Kaspi Жұма казахстанцы готовились заранее. Отечественные предприятия наращивали производство, фабрики выпускали новые коллекции, магазины пополняли запасы, а службы доставки привлекали дополнительных курьеров.
С 5 по 8 ноября казахстанцы покупали то, что давно присмотрели для себя и своих близких. Скидки до 50%, повышенные Kaspi Бонусы, рассрочка на 24 месяца и специальные подарки от партнеров делали приобретения еще выгоднее. Как прошли четыре дня ноябрьской Kaspi Жұма – в нашем фоторепортаже.
На восьми заводах ZETA по всему Казахстану к Kaspi Жұма начали готовиться за два месяца до ее начала.
Из древесных плит создают шкафы, а металлические листы превращаются в детали будущих столов и стульев.
Ежегодно здесь выпускают 6,5 миллиона изделий для дома и офиса, а к празднику выгодных покупок подготовили новые модели мебели.
На предприятиях заботятся об экологии: перерабатывают пластик и принимают его на переработку. Даже остаткам древесных плит находят применение – художники превращают их в картины.
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«Мы участвовали в Kaspi Жұма более 20 раз. Видим очень большой прирост продаж – в два, три, иногда в четыре раза», – рассказывает директор ZETA Динмухамед Тастанбеков.
Динмухамед Тастанбеков
На фабрике Glasman подготовили новую коллекцию мужской одежды осень-зима 2026.
Классические костюмы, пальто, плащи и трикотаж – все это покупатели приобретали во время Kaspi Жұма.
А на заводе Tengri Tyres в Сарани налажен полный цикл производства автомобильных шин.
Здесь замешивают резиновую смесь, изготавливают элементы будущей покрышки, собирают ее и отправляют на вулканизацию.
К Kaspi Жұма на предприятии выпустили зимние шипованные шины Attar.
В шинных центрах Shin Line при покупке шин Attar предлагали бесплатный шиномонтаж.
По словам менеджера Ернара Муратбекова, во время Kaspi Жұма продажи компании увеличиваются в три-пять раз.
В Шымкенте на фабрике ARUA шьют домашний текстиль из натуральных тканей по европейским технологиям. Качество готовых изделий проверяют в собственной лаборатории.
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«За три-четыре дня можно продать в несколько раз больше, чем за месяц. Люди ждут Kaspi Жұма, потому что понимают, насколько это выгодно», – говорит сооснователь ARUA Гаухар Насырова.
Гаухар Насырова
А пока предприятия готовились к повышенному спросу, казахстанцы составляли списки покупок. Для некоторых Kaspi Жұма стала возможностью выгодно обустроить всю квартиру.
Нурия Керимбекова живет в США, но приехала в Алматы, чтобы подарить маме квартиру, помочь с ремонтом и обустройством. Вместе они отправились в Sulpak и выбрали холодильник, стиральную и посудомоечную машины, телевизор и газовую плиту с духовкой.
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«Доченька меня балует. Она сначала квартиру купила, а теперь все новое в дом покупаем. Моя дочь – моя гордость! И спасибо Kaspi Жұма, она очень выгодна для нас», – улыбается мама Айжамал Джурабаева.
Нурия Керимбекова и Айжамал Джурабаева
Нурия признается, что особенно ценит возможность покупать технику в беспроцентную рассрочку. По ее словам, за рубежом она не встречала таких выгодных условий для покупки.
Анжелика Илиева пришла в Sulpak за смартфоном для старшего сына.
Анжелика Илиева со старшим сыном
Но младший тоже захотел подарок. Он расплакался, когда понял, что телефон покупают только брату. Родители решили порадовать обоих и купили сразу два смартфона OPPO. Мальчик тут же с радостью принялся распаковывать свой подарок, а мама снимала его на камеру. В подарок к покупке семья получила портативную колонку и мини-вентилятор.
К 5 ноября в Sulpak увеличили запасы техники и количество сотрудников в сменах: во время Kaspi Жұма число покупателей возрастает в три-четыре раза. Магазин подготовил дополнительные скидки и подарки.
В Askona во время праздника выгодных покупок скидки на отдельные товары достигали 70%. Специально к Kaspi Жұма здесь также запустили акцию «Жұма» с дополнительной скидкой 10% на кровать-трансформер. По словам представителя компании Алеси Каркуновой, во время Kaspi Жұма продажи и посещаемость магазинов увеличиваются на 20-30%.
Директор салона Askona Алеся Каркунова
В ювелирном магазине Lucente во время Kaspi Жұма действовали дополнительные скидки, а по собственной программе лояльности можно было получить до 20 тысяч тенге бонусов. Посетителям также раздавали флаеры, по которым дарили серебряные и позолоченные подвески – даже без покупки украшений.
Надежда Яук вместе с семьей приобрела сразу несколько золотых украшений. Покупкам она рада вдвойне: удалось порадовать близких и вложить деньги в золото, которое она считает хорошей инвестицией.
Надежда Яук
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«Купили серьги, два золотых браслета, два кольца, часы. Мужу, папе, маме, сестренке – всем что-то выбрали. Я серьги сразу надела. И дочке еще подвеску подарили. Спасибо Kaspi и Kaspi Жұма», – рассказывает Надежда.
Пока одни выбирали товары в магазинах, другие оформляли заказы онлайн. Руфина Тагирова приобрела стирально-сушильную машину для новой квартиры. Технику доставили прямо до двери. В планах на Kaspi Жұма еще мебель и микроволновая печь.
За каждой доставкой – работа логистических компаний, сортировочных центров и тысяч курьеров.
Новые технологии помогают ускорить обработку заказов. В пунктах приема Zammler Kazakhstan появились терминалы самообслуживания. В Алматы уже 70% продавцов самостоятельно сдают через них товары.
В сортировочном центре «Депо» установили автоматизированные линии с конвейерами, которые заезжают прямо внутрь грузовиков.
Система сканирует посылки и распределяет их по направлениям. Благодаря этому скорость сортировки выросла втрое – до 9 тысяч заказов в час.
А в Irbis Logistics, которая отвечает за последний этап доставки, операторам помогают роботы. Они сортируют посылки по адресам Kaspi Postomat. Роботы не заменяют операторов, но ускоряют процесс в два раза.
За четыре дня Kaspi Жұма объединила покупателей, отечественных производителей, магазины и службы доставки. Для одних это возможность приобрести давно желаемое на выгодных условиях, для других – привлечь новых клиентов и увеличить продажи по всему Казахстану.
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