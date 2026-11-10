Выгодные покупки и большие возможности: как прошла Kaspi Жұма

Обновить дом, собрать зимний гардероб, подготовить автомобиль к холодам и порадовать близких – к осенней Kaspi Жұма казахстанцы готовились заранее. Отечественные предприятия наращивали производство, фабрики выпускали новые коллекции, магазины пополняли запасы, а службы доставки привлекали дополнительных курьеров.



С 5 по 8 ноября казахстанцы покупали то, что давно присмотрели для себя и своих близких. Скидки до 50%, повышенные Kaspi Бонусы, рассрочка на 24 месяца и специальные подарки от партнеров делали приобретения еще выгоднее. Как прошли четыре дня ноябрьской Kaspi Жұма – в нашем фоторепортаже.