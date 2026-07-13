Не выходя из дома: какие вопросы казахстанцы решают через смартфон
Универсальная банковская лицензия на осуществление банковских и иных операций № 1.1.601.130 от 13.07.2026 выдана АРРФР.
Еще несколько лет назад справка, запись к врачу или вопрос с налогами почти автоматически означали необходимость куда-то идти, звонить или искать нужное учреждение. Сегодня значительную часть таких задач можно решить с помощью телефона – причем не только получить справку или оплатить задолженность, но и проверить состояние здоровья, записаться к врачу или разобраться с назначенными лекарствами.
Цифровизация государственных услуг постепенно меняет повседневные привычки казахстанцев. Один из примеров – Halyk SuperApp, где сегодня доступны 83 государственные услуги. По данным банка, только с начала 2026 года, по состоянию на 20 августа, через приложение было оказано более 42 млн государственных услуг. Для сравнения: за весь 2025 год этот показатель составил 32 млн.
0доступные услуги
в приложении halyk superapp
0млн услуг
оказано с 1 января по 20 августа 2026 года
0млн услуг
оказано за 2025 год
При этом заметная часть обращений приходится на сервисы, связанные со здоровьем.
От справок до записи к врачу
Если бесплатного лекарства нет
Раздел «Госуслуги» в Halyk постепенно превратился из набора отдельных электронных справок в полноценный цифровой сервис для решения повседневных вопросов.
Одно из наиболее востребованных направлений — «Мое здоровье». По данным Halyk, с начала 2026 года через этот сервис оказано 32,3 млн услуг.
В «Моем здоровье» собраны данные, которые раньше могли значиться в разных медицинских учреждениях и документах. Пользователь может посмотреть сведения об ОСМС, проверить прикрепление к поликлинике, медицинские документы и рецепты, а также информацию о здоровье детей.
Сервис развивается не только как электронное хранилище медицинской информации о казахстанцах. В нем появились возможности, позволяющие решать практические вопросы непосредственно через приложение: записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом.
В Halyk отмечают, что эти сервисы, включая возможность подобрать платный аналог бесплатного лекарственного препарата, стали одними из первых подобных решений среди банков второго уровня и сегодня доступны клиентам в экосистеме банка.
Таким образом, сценарий постепенно меняется: если раньше цифровая медицина часто сводилась к просмотру информации, то теперь часть действий можно выполнить непосредственно из приложения.
Одно из последних новшеств в разделе «Мое здоровье» связано с лекарствами.
В Halyk появилась услуга получения платного аналога по бесплатным лекарствам. Пользователь может открыть действующий рецепт в мобильном приложении, посмотреть доступные аналоги назначенного препарата, сравнить стоимость и проверить наличие лекарства в аптеках.
Как сообщал Halyk, подбор осуществляется по международному непатентованному наименованию препарата – система сопоставляет действующее вещество, состав, дозировку и форму выпуска. Через интеграцию с Appteka пользователь может увидеть наличие подходящих лекарств и выбрать покупку с доставкой или самовывозом. Сервис доступен во всех регионах Казахстана.
Это уже несколько иной уровень цифровой услуги: приложение может не просто показать информацию из государственной системы, но еще и помочь пройти следующий этап – от назначенного лекарства к поиску доступной альтернативы.
«Мои налоги»: не откладывать на потом
Почему это уже не просто «электронные справки»
Еще несколько лет назад главным преимуществом цифровых госуслуг было отсутствие очередей. Сегодня пользователь ожидает пройти онлайн весь путь — от запроса информации до конкретного действия.
Разделы «Мое здоровье» и «Мои налоги» показывают, как меняется логика получения услуг: вместо поиска нужного учреждения и уточнения графика его работы человек все чаще начинает со смартфона.
В Halyk этот подход развивается несколько лет: в 2024 году банк сообщал о 66 госсервисах и более 17,5 млн обращений за год. Особенно востребованы сегодня сервисы в сфере здоровья — с начала 2026 года по 20 августа через приложение оказано 32,3 млн таких услуг.
Еще одна категория дел, которую многие предпочитают не откладывать до визита в соответствующее ведомство, — налоги.
В Halyk для этого предусмотрен раздел «Мои налоги». Через него можно работать с налоговыми обязательствами, в том числе проверять и оплачивать задолженность, а также совершать другие предусмотренные сервисом операции.
Сам принцип здесь тот же: человеку необязательно выделять отдельное время на поездку или поиск нужного государственного сервиса. Налоговый вопрос можно решить там же, где человек ежедневно совершает другие финансовые операции.
«Платежи для самозанятых» — одна из последних новинок Halyk, появившаяся в связи с изменениями для тех, кто работает на себя. С 2026 года в Казахстане действует специальный налоговый режим для физических лиц, работающих без наемных сотрудников и соответствующих установленным условиям.
Для таких пользователей Halyk предлагает возможность открыть специальную карту самозанятого, фиксировать доходы и формировать чеки непосредственно в приложении. Так учет заработка становится частью привычных финансовых дел — вести его можно там же, где человек совершает повседневные платежи.
Цифровизация государственных услуг в конечном итоге измеряется не только количеством сервисов, но и тем, сколько привычных действий человек может выполнить самостоятельно.
Проверить медицинский статус. Посмотреть рецепт. Записаться к врачу. Вызвать его домой. Найти сведения о документах. Разобраться с налогами. А в некоторых случаях – получить нужную услугу вообще без посещения государственного учреждения.
При этом сами пользователи своей активностью использования возможностей цифрового сервиса Halyk показывают, что такой формат становится привычным.
И, возможно, главный эффект таких возможностей заключается именно в этом: государственная услуга постепенно перестает восприниматься как место, куда нужно идти. Она становится действием, которое можно совершить тогда, когда это удобно человеку, — в дороге, дома или между другими делами.