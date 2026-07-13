Еще несколько лет назад главным преимуществом цифровых госуслуг было отсутствие очередей. Сегодня пользователь ожидает пройти онлайн весь путь — от запроса информации до конкретного действия. Разделы «Мое здоровье» и «Мои налоги» показывают, как меняется логика получения услуг: вместо поиска нужного учреждения и уточнения графика его работы человек все чаще начинает со смартфона. В Halyk этот подход развивается несколько лет: в 2024 году банк сообщал о 66 госсервисах и более 17,5 млн обращений за год. Особенно востребованы сегодня сервисы в сфере здоровья — с начала 2026 года по 20 августа через приложение оказано 32,3 млн таких услуг.

Еще одна категория дел, которую многие предпочитают не откладывать до визита в соответствующее ведомство, — налоги.



В Halyk для этого предусмотрен раздел «Мои налоги». Через него можно работать с налоговыми обязательствами, в том числе проверять и оплачивать задолженность, а также совершать другие предусмотренные сервисом операции.



Сам принцип здесь тот же: человеку необязательно выделять отдельное время на поездку или поиск нужного государственного сервиса. Налоговый вопрос можно решить там же, где человек ежедневно совершает другие финансовые операции.



«Платежи для самозанятых» — одна из последних новинок Halyk, появившаяся в связи с изменениями для тех, кто работает на себя. С 2026 года в Казахстане действует специальный налоговый режим для физических лиц, работающих без наемных сотрудников и соответствующих установленным условиям.



Для таких пользователей Halyk предлагает возможность открыть специальную карту самозанятого, фиксировать доходы и формировать чеки непосредственно в приложении. Так учет заработка становится частью привычных финансовых дел — вести его можно там же, где человек совершает повседневные платежи.