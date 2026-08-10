Freedom Holding Corp. готовится запустить собственный маркетплейс

Freedom Holding последовательно развивает как финансовые, так и лайфстайл-направления своего бизнеса, и все сегменты экосистемы доступны пользователям через приложение SuperApp. К сентябрю этого года аудитория суперприложения достигла 6 млн пользователей, оно объединяет более 20 сервисов и 45 услуг – от банковских продуктов до путешествий, покупок, связи и государственных услуг.



Команда сосредоточена на том, чтобы связывать сервисы в понятные повседневные действия. Например, при подготовке к поездке человек может купить билет, оформить страховку и подключить eSIM внутри одного приложения. Новый маркетплейс должен расширить этот набор возможностей. При этом в экосистеме уже сейчас работают площадки для покупки продуктов, техники, билетов и заказа услуг.