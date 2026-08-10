Freedom Holding Corp. готовится запустить собственный маркетплейс
Freedom Holding Corp. – международная компания, которая работает в 24 странах мира. Холдинг планирует дополнить экосистему собственным маркетплейсом товаров и услуг. Сегодня пользователям уже доступны доставка продуктов, покупка билетов, путешествия и другие повседневные сервисы. Новая площадка, по замыслу Тимура Турлова, должна расширить возможности клиентов, например, те смогут зарабатывать через платформу.
Freedom Holding Corp. планирует запустить маркетплейс товаров и услуг с собственной логистической и цифровой инфраструктурой. Основатель и CEO корпорации Тимур Турлов рассчитывает, что новая площадка позволит пользователям не только совершать покупки, но и получать доход.
Маркетплейс с расчетом на инвестиции
По словам Турлова, площадка станет следующим этапом развития цифровой экосистемы Freedom Holding. Предприниматель намерен сделать ее быстрой и недорогой для пользователей и готов инвестировать в создание инфраструктуры на длительный срок.
«Здесь я готов вкладываться в нашу страну всерьез и надолго. Такие проекты не окупаются за пять лет, но они позволяют построить что-то действительно большое. И ценное», – отметил он.
В качестве примеров Турлов привел Amazon и Alibaba. По его оценке, созданная ими инфраструктура расширила возможности людей продавать товары и услуги, получать доход и сокращать повседневные расходы. Пока конкретные сроки запуска, объем инвестиций и условия работы продавцов СЕО холдинга не раскрыл.
От покупок – к заработку через платформу
Турлов поддержал идею «народной цифровой экономики», которую ранее выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании жителям страны. Следующий этап развития суперприложений он связывает с появлением новых источников дохода для широкого круга пользователей – в том числе, например, студентов и молодых специалистов.
«На мой взгляд, это как раз про следующий этап развития цифровых экосистем. Про то, что мы должны превратить наши супераппы в новые источники дохода для широкого круга людей»,написал глава Freedom.
Речь идет о среде, в которой люди смогут предлагать товары, находить заказчиков и получать оплату за работу онлайн и офлайн. Ключевыми условиями Турлов назвал равный доступ, честную конкуренцию, низкие издержки и доверие между участниками. Возможности роста он также связал с транзитным положением Казахстана: доступ к международным торговым маршрутам, по его мнению, может расширить рынки сбыта для местных производителей.
Как маркетплейс дополнит SuperApp
Freedom Holding последовательно развивает как финансовые, так и лайфстайл-направления своего бизнеса, и все сегменты экосистемы доступны пользователям через приложение SuperApp. К сентябрю этого года аудитория суперприложения достигла 6 млн пользователей, оно объединяет более 20 сервисов и 45 услуг – от банковских продуктов до путешествий, покупок, связи и государственных услуг.

Команда сосредоточена на том, чтобы связывать сервисы в понятные повседневные действия. Например, при подготовке к поездке человек может купить билет, оформить страховку и подключить eSIM внутри одного приложения. Новый маркетплейс должен расширить этот набор возможностей. При этом в экосистеме уже сейчас работают площадки для покупки продуктов, техники, билетов и заказа услуг.
Сервисы для свободной жизни
Freedom Holding Corp. изначально развивал финансовый блок: брокер появился в 2008 году, позже к нему присоединились банковское направление и страховые компании. С 2022 года холдинг стал открывать потребительские сервисы.

Freedom Ticketon – продажа билетов в кино, концерты и другие события. Пользователь может выбрать событие и приобрести электронный билет без посещения кассы. За 12 месяцев, отраженных в августовских данных компании, Ticketon продавал билеты более чем на 9 тыс. мероприятий на свыше 1 тыс. площадок в более чем 50 городах Казахстана.

Arbuz.kz – онлайн-супермаркет для заказа продуктов и товаров повседневного спроса. Он работает в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. В 2025 году пользователи оформили более 1,3 млн заказов – показатель удвоился год к году. В I квартале 2026 года сервис выполнил свыше 600 тыс. заказов.

Freedom Travel – через платформу можно купить авиабилеты, билеты на поезд и туры. Для бизнес-клиентов действует Freedom Business Travel – сервис организации командировок. В 2026-2027 годах направление планирует расширить возможности бронирования отелей, трансферов и экскурсий, чтобы пользователь мог запланировать поездку через одно приложение.

Freedom Media — онлайн-кинотеатр объединяет библиотеку контента, телеканалы, детский раздел и трансляции спортивных событий. Платформа также развивает собственное производство. Сервис интегрирован в Freedom SuperApp: смотреть контент можно внутри суперприложения.

Freedom Mobile — розничное направление для покупки мобильных устройств и сопутствующих товаров. Заказ можно оформить с доставкой; для Алматы и Астаны компания предлагает экспресс-доставку, а в другие города отправляет покупки междугородними службами.

Freedom Drive — сервис позволяет заказать шины и диски. Это отдельное направление для автомобилистов, представленное среди сервисов и партнеров экосистемы.

Naimi.kz – площадка помогает находить исполнителей для бытовых и других задач. Для пользователя это возможность заказать нужную услугу, для специалиста – получить доступ к потенциальным клиентам. За использование Naimi.kz клиенты также получают кэшбэк в партнерской программе Freedom.

«Еда» – сервис позволяет заказывать готовые блюда через раздел «Сервисы» в Freedom SuperApp без отдельной регистрации. Согласно октябрьскому обновлению базы знаний банка, он работает в Актау, Усть-Каменогорске и Костанае. Запуск в остальных городах Казахстана, включая Алматы и Астану, планируется до конца 2026 года.
Мощности для цифровых сервисов
Помимо потребительских площадок, Freedom Holding развивает инфраструктурный бизнес.

Одна из “дочек” холдинга Freedom Telecom строит сети для домашнего и корпоративного интернета, развивает беспроводной доступ и публичный Wi-Fi. Пользователям это дает подключение к цифровым сервисам, а компаниям — каналы связи для работы. По данным на август 2026 года, телекоммуникационное направление располагало более чем 6 тыс. км волоконно-оптических линий.

Другая компания внутри группы Freedom Cloud предоставляет бизнесу и государственным организациям серверы, хранение данных, резервное копирование и вычислительные мощности, включая ресурсы для ИИ. Клиент может арендовать необходимую инфраструктуру вместо покупки и обслуживания собственного оборудования. Платформа обслуживает более 3,4 тыс. клиентов.
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