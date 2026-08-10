Freedom Holding Corp. готовится запустить собственный маркетплейс

Freedom Holding Corp. изначально развивал финансовый блок: брокер появился в 2008 году, позже к нему присоединились банковское направление и страховые компании. С 2022 года холдинг стал открывать потребительские сервисы.Freedom Ticketon
– продажа билетов в кино, концерты и другие события. Пользователь может выбрать событие и приобрести электронный билет без посещения кассы. За 12 месяцев, отраженных в августовских данных компании, Ticketon продавал
билеты более чем на 9 тыс. мероприятий на свыше 1 тыс. площадок в более чем 50 городах Казахстана.Arbuz.kz
– онлайн-супермаркет для заказа продуктов и товаров повседневного спроса. Он работает в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. В 2025 году пользователи оформили
более 1,3 млн заказов – показатель удвоился год к году. В I квартале 2026 года сервис выполнил свыше 600 тыс. заказов.Freedom Travel
– через платформу можно купить авиабилеты, билеты на поезд и туры. Для бизнес-клиентов действует Freedom Business Travel – сервис организации командировок. В 2026-2027 годах направление планирует расширить возможности бронирования отелей, трансферов и экскурсий, чтобы пользователь мог запланировать поездку через одно приложение.Freedom Media
— онлайн-кинотеатр объединяет библиотеку контента, телеканалы, детский раздел и трансляции спортивных событий. Платформа также развивает собственное производство. Сервис интегрирован в Freedom SuperApp: смотреть контент можно внутри суперприложения.Freedom Mobile
— розничное направление для покупки мобильных устройств и сопутствующих товаров. Заказ можно оформить с доставкой; для Алматы и Астаны компания предлагает
экспресс-доставку, а в другие города отправляет покупки междугородними службами.Freedom Drive
— сервис позволяет заказать шины и диски. Это отдельное направление для автомобилистов, представленное среди сервисов и партнеров экосистемы.Naimi.kz
– площадка помогает находить исполнителей для бытовых и других задач. Для пользователя это возможность заказать нужную услугу, для специалиста – получить доступ к потенциальным клиентам. За использование Naimi.kz клиенты также получают
кэшбэк в партнерской программе Freedom.«Еда»
– сервис позволяет заказывать готовые блюда через раздел «Сервисы» в Freedom SuperApp без отдельной регистрации. Согласно октябрьскому обновлению базы знаний банка, он работает
в Актау, Усть-Каменогорске и Костанае. Запуск в остальных городах Казахстана, включая Алматы и Астану, планируется до конца 2026 года.